Маршрут включает посещение вольеров с гепардами, где можно безопасно войти и понаблюдать за этими грациозными животными. Затем следует дегустация местных вин и обед на берегу лагуны, окружённой живописными пейзажами.Путешествие продолжается

к колонии африканских пингвинов на Стоуни Пойнт, где можно увидеть этих уникальных птиц в их естественной среде. Завершает день поездка по живописной дороге Clarence Drive с панорамными видами на океан и горы

Описание экскурсии

Питомник Cornellskop Animal Encounters

Здесь, в живописной долине, вы узнаете об африканских животных, особенностях их поведения, истории и роли каждого вида в дикой природе. Особенная часть программы — возможность безопасно войти в вольеры к гепардам.

Benguela Cove Lagoon Wine Estate

Переходим к гастрономической части: я устрою для вас дегустацию местных вин и обед в окружении великолепных пейзажей. Пока вы будете отдыхать у воды, гид на винодельне подробно расскажет о традициях местного производства.

Колония африканских пингвинов на Стоуни Пойнт

В природном заповеднике Стоуни Пойнт находится одна из немногих пингвиньих колоний на африканском континенте. Наблюдение за этим уникальным видом в привычной для него обстановке — захватывающее и познавательное зрелище.

Clarence Drive

Кульминация дня — поездка по Clarence Drive. Дорога вдоль побережья с панорамными площадками станет идеальной локацией для закатных фото и оставит в памяти яркие впечатления о красотах Западного Кейпа.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле (минивэне или внедорожнике, в зависимости от размера группы). Транспорт комфортабельный, оснащён кондиционером

Для путешественников с детьми предоставляются детские кресла (по предварительному запросу). Пожалуйста, укажите возраст и рост ребёнка при бронировании

Мы будем гулять по прродным локациям, поэтому выбирайте закрытую и удобную обувь, устойчивую на разных поверхностях

Возрастные ограничения

Посещение вольеров с гепардами может быть ограничено по возрасту (обычно рекомендуется не младше 6–8 лет). Точные требования определяются парком, уточняйте их перед бронированием

Для дегустации вина действует стандартное ограничение по употреблению алкоголя (18+)

