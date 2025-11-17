Гепарды, пингвины и дорога Clarence Drive - из Кейптауна
Откройте для себя дикий мир Южной Африки: гепарды, пингвины и захватывающие виды на океан ждут вас в этом незабываемом путешествии
Маршрут включает посещение вольеров с гепардами, где можно безопасно войти и понаблюдать за этими грациозными животными. Затем следует дегустация местных вин и обед на берегу лагуны, окружённой живописными пейзажами.
Путешествие продолжается читать дальше
к колонии африканских пингвинов на Стоуни Пойнт, где можно увидеть этих уникальных птиц в их естественной среде. Завершает день поездка по живописной дороге Clarence Drive с панорамными видами на океан и горы
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
Cornellskop Animal Encounters
Benguela Cove Lagoon Wine Estate
Колония африканских пингвинов на Стоуни Пойнт
Clarence Drive
Описание экскурсии
Питомник Cornellskop Animal Encounters
Здесь, в живописной долине, вы узнаете об африканских животных, особенностях их поведения, истории и роли каждого вида в дикой природе. Особенная часть программы — возможность безопасно войти в вольеры к гепардам.
Benguela Cove Lagoon Wine Estate
Переходим к гастрономической части: я устрою для вас дегустацию местных вин и обед в окружении великолепных пейзажей. Пока вы будете отдыхать у воды, гид на винодельне подробно расскажет о традициях местного производства.
Колония африканских пингвинов на Стоуни Пойнт
В природном заповеднике Стоуни Пойнт находится одна из немногих пингвиньих колоний на африканском континенте. Наблюдение за этим уникальным видом в привычной для него обстановке — захватывающее и познавательное зрелище.
Clarence Drive
Кульминация дня — поездка по Clarence Drive. Дорога вдоль побережья с панорамными площадками станет идеальной локацией для закатных фото и оставит в памяти яркие впечатления о красотах Западного Кейпа.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле (минивэне или внедорожнике, в зависимости от размера группы). Транспорт комфортабельный, оснащён кондиционером
Для путешественников с детьми предоставляются детские кресла (по предварительному запросу). Пожалуйста, укажите возраст и рост ребёнка при бронировании
Мы будем гулять по прродным локациям, поэтому выбирайте закрытую и удобную обувь, устойчивую на разных поверхностях
Возрастные ограничения
Посещение вольеров с гепардами может быть ограничено по возрасту (обычно рекомендуется не младше 6–8 лет). Точные требования определяются парком, уточняйте их перед бронированием
Для дегустации вина действует стандартное ограничение по употреблению алкоголя (18+)
Дополнительные расходы
Билет на ферму — 700-1000 рэндов с человека (40-55$ с чел.)
Дегустация вина: каждый сам выбирает количество и сорт вина для тестирования. Ориентировочные расценки: — сет из 5 вин: 165 рэндов с человека — тарелка сырная, мясная, комбо: 200-400 рэндов (10-20$ с чел.)
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Кейптауне
Провёл экскурсии для 299 туристов
Меня зовут Игорь, и я регулярно посещаю ЮАР с 2009 года, а с 2021 года постоянно проживаю в Кейптауне. Всё это время я изучаю местную культуру и природу, открывая для читать дальше
себя новые грани этой удивительной страны. Недавно я успешно завершил обучение в академии гидов Кейптауна и готовлюсь стать сертифицированным гидом по ЮАР — стране, которая стала для меня вторым домом. Мой опыт дополнен курсом оказания первой помощи, что позволяет обеспечить дополнительную безопасность в наших путешествиях. С огромной радостью покажу вам самые яркие жемчужины этой страны как местный житель и восторженный путешественник. Гарантирую максимум ярких впечатлений и новых открытий во время вашего путешествия по ЮАР!