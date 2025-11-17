Мои заказы

Гепарды, пингвины и дорога Clarence Drive - из Кейптауна

Откройте для себя дикий мир Южной Африки: гепарды, пингвины и захватывающие виды на океан ждут вас в этом незабываемом путешествии
Маршрут включает посещение вольеров с гепардами, где можно безопасно войти и понаблюдать за этими грациозными животными. Затем следует дегустация местных вин и обед на берегу лагуны, окружённой живописными пейзажами.

Путешествие продолжается
читать дальше

к колонии африканских пингвинов на Стоуни Пойнт, где можно увидеть этих уникальных птиц в их естественной среде. Завершает день поездка по живописной дороге Clarence Drive с панорамными видами на океан и горы

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐆 Встреча с гепардами
  • 🍷 Дегустация местных вин
  • 🐧 Наблюдение за пингвинами
  • 🌅 Поездка по Clarence Drive
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
Гепарды, пингвины и дорога Clarence Drive - из Кейптауна© Игорь
Гепарды, пингвины и дорога Clarence Drive - из Кейптауна© Игорь
Гепарды, пингвины и дорога Clarence Drive - из Кейптауна© Игорь
Ближайшие даты:
28
ноя29
ноя7
дек8
дек19
янв20
янв21
янв
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Cornellskop Animal Encounters
  • Benguela Cove Lagoon Wine Estate
  • Колония африканских пингвинов на Стоуни Пойнт
  • Clarence Drive

Описание экскурсии

Питомник Cornellskop Animal Encounters

Здесь, в живописной долине, вы узнаете об африканских животных, особенностях их поведения, истории и роли каждого вида в дикой природе. Особенная часть программы — возможность безопасно войти в вольеры к гепардам.

Benguela Cove Lagoon Wine Estate

Переходим к гастрономической части: я устрою для вас дегустацию местных вин и обед в окружении великолепных пейзажей. Пока вы будете отдыхать у воды, гид на винодельне подробно расскажет о традициях местного производства.

Колония африканских пингвинов на Стоуни Пойнт

В природном заповеднике Стоуни Пойнт находится одна из немногих пингвиньих колоний на африканском континенте. Наблюдение за этим уникальным видом в привычной для него обстановке — захватывающее и познавательное зрелище.

Clarence Drive

Кульминация дня — поездка по Clarence Drive. Дорога вдоль побережья с панорамными площадками станет идеальной локацией для закатных фото и оставит в памяти яркие впечатления о красотах Западного Кейпа.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле (минивэне или внедорожнике, в зависимости от размера группы). Транспорт комфортабельный, оснащён кондиционером
  • Для путешественников с детьми предоставляются детские кресла (по предварительному запросу). Пожалуйста, укажите возраст и рост ребёнка при бронировании
  • Мы будем гулять по прродным локациям, поэтому выбирайте закрытую и удобную обувь, устойчивую на разных поверхностях

Возрастные ограничения

  • Посещение вольеров с гепардами может быть ограничено по возрасту (обычно рекомендуется не младше 6–8 лет). Точные требования определяются парком, уточняйте их перед бронированием
  • Для дегустации вина действует стандартное ограничение по употреблению алкоголя (18+)

Дополнительные расходы

  • Билет на ферму — 700-1000 рэндов с человека (40-55$ с чел.)
  • Дегустация вина: каждый сам выбирает количество и сорт вина для тестирования. Ориентировочные расценки:
    — сет из 5 вин: 165 рэндов с человека
    — тарелка сырная, мясная, комбо: 200-400 рэндов (10-20$ с чел.)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Кейптауне
Провёл экскурсии для 299 туристов
Меня зовут Игорь, и я регулярно посещаю ЮАР с 2009 года, а с 2021 года постоянно проживаю в Кейптауне. Всё это время я изучаю местную культуру и природу, открывая для
читать дальше

себя новые грани этой удивительной страны. Недавно я успешно завершил обучение в академии гидов Кейптауна и готовлюсь стать сертифицированным гидом по ЮАР — стране, которая стала для меня вторым домом. Мой опыт дополнен курсом оказания первой помощи, что позволяет обеспечить дополнительную безопасность в наших путешествиях. С огромной радостью покажу вам самые яркие жемчужины этой страны как местный житель и восторженный путешественник. Гарантирую максимум ярких впечатлений и новых открытий во время вашего путешествия по ЮАР!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Кейптауна

Похожие экскурсии из Кейптауна

Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням
Погрузитесь в мир винодельческих традиций Стелленбоша и Франшхука. Откройте для себя лучшие вина региона и насладитесь французским шармом
17 ноя в 09:00
25 ноя в 09:00
$370 за всё до 4 чел.
Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
На машине
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия на мыс Доброй Надежды и пляж Болдерс
Погрузитесь в атмосферу легендарного мыса Доброй Надежды, насладитесь видами двух океанов и познакомьтесь с морскими котиками и африканскими пингвинами
Начало: Фойе отеля
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
$500 за всё до 3 чел.
Сафари в заповеднике Аквила: встреча с Большой пятёркой
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сафари в заповеднике Аквила: встреча с Большой пятёркой
Познакомиться с дикой природой Африки и её главными обитателями
Начало: От вашего отеля
28 ноя в 09:30
29 ноя в 09:30
$390 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кейптауне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кейптауне