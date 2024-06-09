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Провести один день в ЮАР — и запомнить его на всю жизнь! Это то, что я вам предлагаю.



Ваше незабываемое путешествие будет выглядеть так: вы попробуете изысканные вина на винодельне мирового класса. Понаблюдаете за южными китами у берегов Хермануса и пингвинами на Беттис-бей.



Проедете по одной из самых живописных дорог мира — Кларенс-Драйв, и насладитесь потрясающими видами в лучах заката.