Провести один день в ЮАР — и запомнить его на всю жизнь! Это то, что я вам предлагаю.
Ваше незабываемое путешествие будет выглядеть так: вы попробуете изысканные вина на винодельне мирового класса. Понаблюдаете за южными китами у берегов Хермануса и пингвинами на Беттис-бей.
Проедете по одной из самых живописных дорог мира — Кларенс-Драйв, и насладитесь потрясающими видами в лучах заката.
Ваше незабываемое путешествие будет выглядеть так: вы попробуете изысканные вина на винодельне мирового класса. Понаблюдаете за южными китами у берегов Хермануса и пингвинами на Беттис-бей.
Проедете по одной из самых живописных дорог мира — Кларенс-Драйв, и насладитесь потрясающими видами в лучах заката.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Китовое сафари в Херманусе — лучшее место для наблюдения за гигантскими южными китами в их естественной среде обитания. Летом киты подплывают прямо к берегу залива. Вы сможете увидеть брачные игры и выпрыгивания из воды, а сопровождающие вас профессиональные рейнджеры поделятся интересными фактами об образе жизни гигантов, а также охране и изучении китов учёными.
- Винодельня Benguela Cove Lagoon Wine Estate — одна из лучших винодельческих ферм не только в ЮАР, но и в мире. Вы узнаете об истории виноделия в этом регионе, ключевых сортах винограда, особенностях терруара и технологий производства, а также насладитесь дегустацией изысканных вин.
- Колония пингвинов в Stony Point Beach на Беттис-бей. Вы понаблюдаете за жизнью этих забавных птиц в естественной среде, увидите их привычки и повадки. Я расскажу о жизненном цикле пингвинов, адаптации к окружающей среде и невымышленных угрозах их существованию.
- Кларенс-Драйв — одна из живописнейших прибрежных дорог мира. Мчась по серпантину, вы насладитесь потрясающими видами Атлантического океана и могучих горных пиков. Послушаете о событиях, сформировавших эти горные цепи, заливы и бухты за миллионы лет эволюции.
Организационные детали
В стоимость входят: трансфер на комфортабельном Kia Sorento, услуги гида.
Дополнительные расходы
- Дегустация на винодельне Benguela Cove Lagoon Wine Estate. Каждый сам выбирает количество и сорт вина для тестирования. Расценки:
— Сет из 5 вин: 165 рендов с человека
— Тарелка сырная, мясная, комбо: 200-400 рендов.
- Китовое сафари — 1350 рендов за человека.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Кейптауне
Меня зовут Игорь, живу в Кейптауне уже 3 года. А до этого более 15 лет регулярно приезжал в ЮАР на отдых из Санкт-Петербурга. Живя здесь, я глубже проникся уникальной атмосферойЗадать вопрос
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