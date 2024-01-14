Нескучные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Кейптауне на русском языке, цены от €320. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Мистический мыс Доброй Надежды
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная поездка по живописным местам Кейптауна
Путешествие к мысу Доброй Надежды наполнит вас энергией океана и свежего ветра. Посетите Чапмен Пик, остров Дюкер и заповедник с пингвинами
Начало: В вашем отеле в пределах города
30 сен в 10:00
1 окт в 10:00
390 за всё до 4 чел.
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
Откройте для себя диких животных и винные фермы Кейптауна. Насладитесь дегустацией вин, медитацией и природой вместе с семьёй или друзьями
Начало: От вашего отеля в пределах города
30 сен в 10:00
1 окт в 10:00
340 за всё до 4 чел.
Мягкая посадка в Кейптауне: ваш персональный гид
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мягкая посадка в Кейптауне: ваш персональный гид
Познакомьтесь с Кейптауном вместе с опытным гидом, который поможет вам с бытовыми вопросами и покажет город с лучшей стороны
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
320 за всё до 4 чел.
Гепарды, киты и пингвины - нырнуть в дикую природу ЮАР
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гепарды, киты и пингвины - нырнуть в дикую природу ЮАР
Погрузитесь в мир дикой природы Южной Африки. Погладьте гепардов, наблюдайте за китами и дельфинами, а также посмотрите на пингвинов в их естественной среде
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
385 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Roman
    14 января 2024
    Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
    Добрый день, всем! Хотелось бы написать отзыв про наше посещение Кейптауна. Кейптаун прекрасный город ЮАР на побережье Атлантического океана. Все
    читать дальше

    красоты и историю Кейптауна и в целом ЮАР нам помогла узнать, увидеть и понять наш великолепный гид Елена. За 4 дня с Еленой мы полностью погрузились в историю западного Кейптауна, в его современную жизнь, его районы и достопримечательности. 💪 Елена нам показала и рассказала про Столовую гору, проехали все самые красивые районы Кейптауна, прогулялись по набережной Кейптауна, сгоняли на пароме к котикам, сходили к пингвинам, увидели самые красивые пляжи, пообедали в ресторанах с вкуснейшей кухней, побывали на самых красивых винных фермах, натестили море вина👌, сыра, слив, фиников, накупили красивейшего текстиля и много всего. Не хватит отзыва чтобы описать всего что мы увидели и узнали😊 благодаря Елене. Елена настолько прекрасно организовала все наши экскурсионные дни по времени и местам посещения, что даже дети к концу дня были счастливые, но не измотанные за что ей особая благодарность от нас😘. История и современность Кейптауна, рассказанная Еленой нисколько не утомительная как часто бывает с гидами😂. Наша рекомендация всем кто едет в Кейптаун обращаться только к Елене👍! И самое важное, что особенно понравилось нам, что Елена меняла нашу программу между собой с учетом не самого простого климата Кейптауна. Заранее просматривая прогноз погоды, силу ветра и т. д. Таким образом все самые смотровые достопримечательности мы смогли просмотреть в солнечные дни! Каждый вечер перед следующей экскурсией Елена писала нам не только куда мы поедем, но и что взять с собой (шорты, головные уборы, кофточки, крем от солнца и т. д). Такая забота о своих туристах большая редкость! ❤️ Наша рекомендация если в Кейптаун, то только к Елене!!!

  • G
    GEORGII
    14 октября 2023
    Мистический мыс Доброй Надежды
    Планировал посетить Кейптаун, обратился к Елене за индивидуальным маршрутом к северу от Кейптауна. Елена учла все пожелания, предложила дополнить винной
    читать дальше

    фермой Бабилонсторен, что было замечательной рекомендацией! Елена обладает огромным опытом и знаниями о регионе, очень чутко чувствовала, что мне интересно больше, исходя из этого маршрут получился отличный. Прекрасный рассказчик, отличный водитель и замечательный гид, однозначно буду рекомендовать знакомым. Лучший гид, с которым мне доводилось путешествовать.

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кейптауне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Мистический мыс Доброй Надежды
  2. Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
  3. Мягкая посадка в Кейптауне: ваш персональный гид
  4. Гепарды, киты и пингвины - нырнуть в дикую природу ЮАР
Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в августе 2024
Сейчас в Кейптауне в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 320 до 390. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Кейптауне (ЮАР 🇿🇦) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 2 ⭐ отзыва, цены от €320. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ЮАР. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам