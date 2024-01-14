8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная поездка по живописным местам Кейптауна
Путешествие к мысу Доброй Надежды наполнит вас энергией океана и свежего ветра. Посетите Чапмен Пик, остров Дюкер и заповедник с пингвинами
Начало: В вашем отеле в пределах города
30 сен в 10:00
1 окт в 10:00
€390 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
Откройте для себя диких животных и винные фермы Кейптауна. Насладитесь дегустацией вин, медитацией и природой вместе с семьёй или друзьями
Начало: От вашего отеля в пределах города
30 сен в 10:00
1 окт в 10:00
€340 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мягкая посадка в Кейптауне: ваш персональный гид
Познакомьтесь с Кейптауном вместе с опытным гидом, который поможет вам с бытовыми вопросами и покажет город с лучшей стороны
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гепарды, киты и пингвины - нырнуть в дикую природу ЮАР
Погрузитесь в мир дикой природы Южной Африки. Погладьте гепардов, наблюдайте за китами и дельфинами, а также посмотрите на пингвинов в их естественной среде
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€385 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- RRoman14 января 2024Добрый день, всем! Хотелось бы написать отзыв про наше посещение Кейптауна. Кейптаун прекрасный город ЮАР на побережье Атлантического океана. Все
- GGEORGII14 октября 2023Планировал посетить Кейптаун, обратился к Елене за индивидуальным маршрутом к северу от Кейптауна. Елена учла все пожелания, предложила дополнить винной
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Нескучные экскурсии»
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