Атмосфера старинного Стелленбоша объединяет европейскую эстетику и африканское тепло. Участники экскурсии познакомятся с винодельческими традициями региона и попробуют локальные вина. Далее путешествие продолжится в гастрономическом центре Кейпа - Франшхуке.
Здесь, среди лавандовых полей и на фоне гор, туристы узнают историю поселения и насладятся его французским шармом.
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, а в дегустации могут участвовать только лица старше 18 лет
5 причин купить эту экскурсию
- 🍇 Погружение в винодельческие традиции
- 🍷 Дегустация лучших местных вин
- 🏞️ Прекрасные виды и атмосфера
- 🗺️ История голландской Капской колонии
- 🇫🇷 Французский шарм Франшхука
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения виноделен в Стелленбоше и Франшхуке - это март, ноябрь и декабрь. В эти месяцы погода особенно благоприятна для прогулок и дегустаций на свежем воздухе. Апрель, май, сентябрь и октябрь также подойдут для поездки, хотя может быть немного прохладнее. В остальные месяцы, несмотря на возможные дожди и прохладу, можно насладиться уютной атмосферой виноделен, которые предлагают дегустации в помещениях.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Lanzerac Wine Estate
- Delaire Graff Estate
- Boschendal Wine Estate
- Vrede en Lust
- Glen Carlou
- Babylonstoren
- Grande Provence
- Franschhoek Cellar
- Leopard’s Leap
Описание экскурсии
Стелленбош — винная столица ЮАР
- Мы прогуляемся по улицам старинного города, которые сохранили самобытность и голландский стиль
- Вы познакомитесь с историей, архитектурой и традициями Стелленбоша
- Продегустируете лучшие вина на знаменитых винодельнях Lanzerac Wine Estate, Delaire Graff Estate или Boschendal Wine Estate
- На обед мы заедем на винодельню 17 века — Vrede en Lust, Glen Carlou или Babylonstoren. Насладимся прекрасной кухней, живописными видами и непередаваемой атмосферой гармонии и эстетики
Франшхук — уютный городок, основанный французскими переселенцами
- Grande Provence — элегантная винодельня с трёхсотлетней историей, парком скульптур и атмосферой французского шика
- Franschhoek Cellar — тёплое, душевное место с богатым французским наследием и уютной дегустационной зоной
- Leopard’s Leap — стильная и современная винодельня с дружелюбной атмосферой и вином для любого настроения
Вы узнаете:
- Об истории голландской Капской колонии
- Почему в 17 веке сюда переехала большая группа французских переселенцев
- Кто и для чего основал здесь городки Стелленбош и Франшхук
- Чем они знамениты на весь мир
- Какое вино здесь производят, и каким способом
- Что ещё здесь обязательно нужно попробовать
Ориентировочный тайминг поездки:
- Переезд из Кейптауна в Стелленбош — 1 час
- Посещение виноделен Стелленбоша — 2 часа
- Обед — 1–1,5 часа
- Посещение виноделен Франшхука — 2 часа
- Обратная дорога в Кейптаун — 1 час
- Переезды по Стелленбошу и Франшхуку — около 1 часа в общей сложности
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Xpander или Toyota Fortuner. В машине есть питьевая вода для каждого путешественника. По запросу установим детское кресло
- В дегустации могут принять участие только путешественники 18+
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоязычный гид из нашей команды, который при необходимости поможет с переводом с английского
Дополнительные расходы:
- каждая винная дегустация: $5–15 за чел.
- сырные, мясные или фруктовые сеты: от $10 на двоих
- обед — $15–25 за чел.
Ответы на вопросы
Виктор — ваша команда гидов в Кейптауне
Провели экскурсии для 23 туристов
Я уже около 20 лет путешествую по Южной Африке. Постоянно живу в Кейптауне с семьёй. Мы переехали сюда из Москвы жить, учиться и работать около 4 лет назад.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
2 ноя 2025
Все прошло замечательно - продуманный маршрут, винодельни впечатляют. Виктор вдумчивый и интересный гид. Все рекомендую!
В
Виктория
19 сен 2025
С Виктором посетили 5 виноделен, и даже успели погулять по Франшхуку (в Стелленбоше были самостоятельно за день до этого). Спасибо Виктору за подбор этих прекрасных мест, с живописными территориями и небольшим количеством туристов. Очень рекомендуем тем, кто хочет продегустировать разнообразное вино и насладиться красивыми видами.
Нина
15 сен 2025
Спасибо Виктору за по-настоящему прекрасный день! Отличная машина, точный тайминг, посмотрели несколько прекрасных виноградников, слушали историю виноделен, дегустировали вино, гуляли. Нам все очень понравилось, мы рекомендуем эту экскурсию всем любителям вина, чтобы познакомиться с виноделием этого региона и просто хорошо провести время. От всей души спасибо! С радостью вернемся вновь!
Р
Ринат
18 авг 2025
10 из 10. Виктор организовал потрясающую экскурсию для нас на винодельни Стелленбош. Вино, закуски, прогулки, диалоги (и не только о вине). Всё отлично!
Е
Елена
5 авг 2025
Это была прекрасная легкая, сбалансированная поездка. Мы посетили винодельни, каждая из которых уникальна и удивительна.
Виктор очень внимательный гид, чутко понимающий и адаптирующийся под потребности клиентов. Очень импонировало знание локации уже как местного жителя. Много интересной информации и деталей для лучшего понимания страны.
А
Андрей
10 июл 2025
Увлечённый местной тематикой рассказчик.
Входит в следующие категории Кейптауна
