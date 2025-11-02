Атмосфера старинного Стелленбоша объединяет европейскую эстетику и африканское тепло. Участники экскурсии познакомятся с винодельческими традициями региона и попробуют локальные вина. Далее путешествие продолжится в гастрономическом центре Кейпа - Франшхуке.



Здесь, среди лавандовых полей и на фоне гор, туристы узнают историю поселения и насладятся его французским шармом.



Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, а в дегустации могут участвовать только лица старше 18 лет

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения виноделен в Стелленбоше и Франшхуке - это март, ноябрь и декабрь. В эти месяцы погода особенно благоприятна для прогулок и дегустаций на свежем воздухе. Апрель, май, сентябрь и октябрь также подойдут для поездки, хотя может быть немного прохладнее. В остальные месяцы, несмотря на возможные дожди и прохладу, можно насладиться уютной атмосферой виноделен, которые предлагают дегустации в помещениях.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.