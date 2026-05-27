Вас ждёт приключение среди барханов.
Вы подниметесь на песчаные дюны на внедорожнике, чтобы спуститься по склонам на специальной доске, похожей на сноуборд. После каждого спуска джип будет отвозить вас обратно на вершину.
Безлюдные и бескрайние пейзажи, игра солнечного света на песке, скорость и заряд адреналина — запоминающийся опыт!
Вы подниметесь на песчаные дюны на внедорожнике, чтобы спуститься по склонам на специальной доске, похожей на сноуборд. После каждого спуска джип будет отвозить вас обратно на вершину.
Безлюдные и бескрайние пейзажи, игра солнечного света на песке, скорость и заряд адреналина — запоминающийся опыт!
Описание экскурсии
- На внедорожнике вы отправитесь в самое сердце дюн. Здесь попробуете сэндбординг — спуск по склонам на специальной доске, похожей на сноуборд, только вместо снега — мягкий тёплый песок
- Покатаетесь по дюнам, наслаждаясь скоростью, а между спусками полюбуетесь пейзажами и пофотографируетесь. Подниматься пешком не придётся — после каждого спуска джип будет отвозить вас обратно наверх. Это позволит больше времени уделить катанию и получить максимум удовольствия
Экскурсия подойдёт даже тем, кто раньше не пробовал ничего подобного: инструктор покажет, как управлять доской, чтобы катание было лёгким и безопасным.
Организационные детали
- Трансфер в одну сторону занимает около 30-40 минут в зависимости от расположения вашего отеля. Продолжительность самой программы — 2 часа
- В стоимость включены сафари на джипах и сэндбординг. Всё оборудование для сэндбординга предоставляется
- Отдельно оплачиваются: вход в природный заповедник — $5 с человека, трансфер от вашего отеля до точки старта и обратно (по желанию) — $68 за машину
- Специальная подготовка не требуется, подходит для взрослых и подростков
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В природном заповеднике Witzands Aquifer Nature Reserve
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрик — ваша команда гидов в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 363 туристов
Я — член дружной команды гидов. Приветствую вас на этих райских островах и буду рад организовать трансфер и экскурсии для вас, вашей компании, вашей семьи. В нашей команде есть англоговорящие
Входит в следующие категории Кейптауна
Похожие экскурсии на «Из Кейптауна к дюнам: джип-сафари и сэндбординг»
Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать и полюбить Кейптаун
Насладитесь уникальной архитектурой и природой Кейптауна, узнайте его историю и почувствуйте дух города
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
$390 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды
Пляж с цветными домиками, морепродукты в Калк-Бей, секретный водопад, пингвины и Чапмэнс-Пик-Драйв
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$395 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кейптаун: город между небом и землёй
Кейптаун - город контрастов. За один день вы увидите престижные районы и бедные гетто, подниметесь на Столовую гору и посетите винодельни
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сафари в заповеднике «Аквила»: встреча с Большой пятёркой
Познакомиться с дикой природой Африки и её главными обитателями
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:30
29 мая в 09:30
$430 за всё до 4 чел.
от $150 за человека