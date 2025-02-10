Сафари-тур в заповеднике Аквила: встреча с Большой пятёркой

Заповедник Аквила приглашает на уникальное сафари-тур, где можно увидеть Большую пятёрку в их естественной среде. Погрузитесь в мир дикой природы
Заповедник Аквила - это идеальное место для встречи с Большой пятёркой.

Туристы могут насладиться сафари на открытом внедорожнике, наблюдая за львами, слонами, носорогами, буйволами и леопардами. Экскурсия включает обед в ресторане с панорамными видами и возможность посетить сувенирный магазин. Путешествие начинается в Кейптауне и проходит через живописные пейзажи Западно-Капской провинции. Это безопасное и увлекательное приключение, которое оставит незабываемые впечатления
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🦁 Встреча с Большой пятёркой
  • 🚙 Сафари на открытом внедорожнике
  • 🍽 Обед с панорамными видами
  • 🌿 Уникальная экосистема файнбос
  • 🎁 Сувениры от местных ремесленников
Сафари-тур в заповеднике Аквила: встреча с Большой пятёркой
Сафари-тур в заповеднике Аквила: встреча с Большой пятёркой
Сафари-тур в заповеднике Аквила: встреча с Большой пятёркой
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:30

Что можно увидеть

  • Заповедник Аквила
  • Большая пятёрка

Описание экскурсии

В 9:00 утра мы отправимся в заповедник из Кейптауна и по пути будем любоваться пейзажами Западно-Капской провинции: величественными горами, изумрудными виноградниками и бескрайними равнинами.

Я поделюсь увлекательными историями и фактами о Южной Африке, расскажу о её богатом культурном наследии, современном укладе жизни и традициях. А ещё – о редких и эндемичных растениях этой части мира и такой уникальной региональной экосистеме, как файнбос.

Примерно через 1,5 часа дороги мы сделаем остановку в уютном кафе небольшого городка. Выпьем свежесваренный кофе или чай, оценим местную выпечку.

К 12:00 прибудем в заповедник Аквила (Aquila). Вас встретят приветственными напитками — свежими соками или шампанским. Вы почувствуете себя желанными гостями с первых минут пребывания.

В 12:30 устроим обед в формате «шведского стола» в ресторане с панорамными видами на заповедник. Вам предложат богатый выбор блюд южноафриканской кухни: свежие салаты, традиционные мясные, овощные блюда и десерты.

В 13:15 начнётся главное приключение — сафари-тур на открытом внедорожнике под руководством опытного рейнджера. В течение примерно 3 часов вы будете кататься по заповеднику, чтобы увидеть диких животных в естественной среде обитания.

Встреча с Большой пятёркой: вы понаблюдаете за львами, слонами, носорогами, буйволами и, если повезёт, леопардами. Рейнджер расскажет о повадках каждого вида, их роли в экосистеме и усилиях по сохранению этих животных.

Другие обитатели саванны: вы также встретите зебр, жирафов, антилоп и множество видов птиц. Узнаете интересные факты о биоразнообразии региона, в том числе местной растительности.

Остановка у водопоя, куда животные приходят отдохнуть и напиться воды. Отличная возможность понаблюдать за взаимодействием разных видов в естественной обстановке.

Возвращение в главный лагерь. У вас будет время, чтобы отдохнуть и посетить сувенирный магазин, где можно найти изделия местных ремесленников.
При желании вы сможете освежиться в бассейне после жаркого дня и выпить прохладительные напитки за баром, не покидая воды. Не забудьте взять с собой купальные принадлежности — они могут вам пригодиться.

В 16:30 отправимся обратно в Кейптаун. По дороге полюбуемся красивым закатом над африканской саванной.

Около 18:30 прибудем в Кейптаун и доставим вас до отеля или другого удобного места в городе.

Детали сафари

  • Сафари проходит на автомобилях Toyota Land Cruiser и Tata. Они оснащены открытыми боковыми окнами и тентом для защиты от солнца, чтобы обеспечить удобный обзор и комфорт во время поездки. Вместимость автомобиля — от 9 до 18 пассажиров
  • Во время сафари необходимо соблюдать инструкции рейнджеров и не покидать транспортное средство без разрешения
  • Запрещено приближаться к животным и кормить их
  • Пожалуйста, соблюдайте тишину в присутствии животных, чтобы их не беспокоить
  • Сафари в заповеднике проводится на английском языке профессиональными рейнджерами
  • Рекомендуется иметь личную медицинскую страховку, действующую на территории Южной Африки
  • Если у вас есть особые пожелание по питанию (вегетарианские, безглютеновые и т. д.) или аллергии, пожалуйста, сообщите об этом заранее

Организационные детали

  • В стоимость входят: услуги гида, трансфер на комфортабельном автомобиле Kia Sorento с кондиционером
  • Важно: заказывайте экскурсию заранее, чтобы успеть забронировать билеты в заповедник. Я помогу с приобретением билетов, чтобы обеспечить вам своевременное посещение
  • Экскурсия возможна с детьми от 5 лет
  • Оплатить экскурсию желательно наличными, но возможен платёж картой Visa (кроме карт банков РФ)

Дополнительные расходы

  • Билеты в заповедник Aquila: взрослый (от 12 лет) — 1690 южноафриканских рэндов, детский (от 4 до 11 лет) — 845 рэндов. В стоимость билета входят: сафари-тур на открытом внедорожнике под руководством профессионального англоязычного рейнджера, обед в формате «шведский стол», приветственные напитки по прибытии в заповедник
  • Платный проезд через Тоннель Гугенотов — 100 рэндов
  • Дополнительные напитки и закуски, перекус в кафе (по желанию)
  • Возможно проведение экскурсии для групп от 5 до 7 человек на минивэне Hyundai Staria или аналогичном — доплата $200. Бронируйте такую экскурсию не менее, чем за 48 часов до предполагаемой даты
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Екатерина
10 фев 2025
Это была прекрасная поездка, Игорь все четко организовал, с учетом наших пожеланий. Какие виды открываются по пути на сафари, просто загляденье!
Само сафари очень впечатлило, увидели животных очень близко

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