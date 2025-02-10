Заповедник Аквила - это идеальное место для встречи с Большой пятёркой. Туристы могут насладиться сафари на открытом внедорожнике, наблюдая за львами, слонами, носорогами, буйволами и леопардами. Экскурсия включает обед в ресторане с панорамными видами и возможность посетить сувенирный магазин. Путешествие начинается в Кейптауне и проходит через живописные пейзажи Западно-Капской провинции. Это безопасное и увлекательное приключение, которое оставит незабываемые впечатления

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

В 9:00 утра мы отправимся в заповедник из Кейптауна и по пути будем любоваться пейзажами Западно-Капской провинции: величественными горами, изумрудными виноградниками и бескрайними равнинами.

Я поделюсь увлекательными историями и фактами о Южной Африке, расскажу о её богатом культурном наследии, современном укладе жизни и традициях. А ещё – о редких и эндемичных растениях этой части мира и такой уникальной региональной экосистеме, как файнбос.

Примерно через 1,5 часа дороги мы сделаем остановку в уютном кафе небольшого городка. Выпьем свежесваренный кофе или чай, оценим местную выпечку.

К 12:00 прибудем в заповедник Аквила (Aquila). Вас встретят приветственными напитками — свежими соками или шампанским. Вы почувствуете себя желанными гостями с первых минут пребывания.

В 12:30 устроим обед в формате «шведского стола» в ресторане с панорамными видами на заповедник. Вам предложат богатый выбор блюд южноафриканской кухни: свежие салаты, традиционные мясные, овощные блюда и десерты.

В 13:15 начнётся главное приключение — сафари-тур на открытом внедорожнике под руководством опытного рейнджера. В течение примерно 3 часов вы будете кататься по заповеднику, чтобы увидеть диких животных в естественной среде обитания.

Встреча с Большой пятёркой: вы понаблюдаете за львами, слонами, носорогами, буйволами и, если повезёт, леопардами. Рейнджер расскажет о повадках каждого вида, их роли в экосистеме и усилиях по сохранению этих животных.

Другие обитатели саванны: вы также встретите зебр, жирафов, антилоп и множество видов птиц. Узнаете интересные факты о биоразнообразии региона, в том числе местной растительности.

Остановка у водопоя, куда животные приходят отдохнуть и напиться воды. Отличная возможность понаблюдать за взаимодействием разных видов в естественной обстановке.

Возвращение в главный лагерь. У вас будет время, чтобы отдохнуть и посетить сувенирный магазин, где можно найти изделия местных ремесленников.

При желании вы сможете освежиться в бассейне после жаркого дня и выпить прохладительные напитки за баром, не покидая воды. Не забудьте взять с собой купальные принадлежности — они могут вам пригодиться.

В 16:30 отправимся обратно в Кейптаун. По дороге полюбуемся красивым закатом над африканской саванной.

Около 18:30 прибудем в Кейптаун и доставим вас до отеля или другого удобного места в городе.

Детали сафари

Сафари проходит на автомобилях Toyota Land Cruiser и Tata. Они оснащены открытыми боковыми окнами и тентом для защиты от солнца, чтобы обеспечить удобный обзор и комфорт во время поездки. Вместимость автомобиля — от 9 до 18 пассажиров

Во время сафари необходимо соблюдать инструкции рейнджеров и не покидать транспортное средство без разрешения

Запрещено приближаться к животным и кормить их

Пожалуйста, соблюдайте тишину в присутствии животных, чтобы их не беспокоить

Сафари в заповеднике проводится на английском языке профессиональными рейнджерами

Рекомендуется иметь личную медицинскую страховку, действующую на территории Южной Африки

Если у вас есть особые пожелание по питанию (вегетарианские, безглютеновые и т. д.) или аллергии, пожалуйста, сообщите об этом заранее

Организационные детали

В стоимость входят: услуги гида, трансфер на комфортабельном автомобиле Kia Sorento с кондиционером

Важно: заказывайте экскурсию заранее, чтобы успеть забронировать билеты в заповедник. Я помогу с приобретением билетов, чтобы обеспечить вам своевременное посещение

заказывайте экскурсию заранее, чтобы успеть забронировать билеты в заповедник. Я помогу с приобретением билетов, чтобы обеспечить вам своевременное посещение Экскурсия возможна с детьми от 5 лет

Оплатить экскурсию желательно наличными, но возможен платёж картой Visa (кроме карт банков РФ)

Дополнительные расходы