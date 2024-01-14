1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
Отдохнуть в окрестностях Кейптауна - среди дзен-садов, фермерских хозяйств и долин с видом на озеро
Начало: От вашего отеля в пределах города
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
€340 за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Экспедиция на West Coast: африканский Санторини и ночь на ферме 18 века (всё включено)
Исследование Западного побережья через природу, людей и кухню: поездка на 2 дня в мини-группе
Начало: В Кейптауне
«Утром после завтрака желающие смогут покататься на лошадях, покормить только что родившихся барашков и опробовать другие прелести фермерской жизни»
Расписание: в субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€250 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
ЮАР - Херманус: вино, киты, пингвины и закат
Увидеть главные природные сокровища Западного Кейпа
Начало: От места вашего проживания
«Китовое сафари в Херманусе — лучшее место для наблюдения за гигантскими южными китами в их естественной среде обитания»
Завтра в 08:30
11 июня в 16:30
350€245 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- RRoman14 января 2024Добрый день, всем! Хотелось бы написать отзыв про наше посещение Кейптауна. Кейптаун прекрасный город ЮАР на побережье Атлантического океана. Все
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Животные»
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