Экскурсии с животными в Кейптауне

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Кейптауне на русском языке, цены от €245, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
Отдохнуть в окрестностях Кейптауна - среди дзен-садов, фермерских хозяйств и долин с видом на озеро
Начало: От вашего отеля в пределах города
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
340 за всё до 4 чел.
Экспедиция на West Coast: африканский Санторини и ночь на ферме 18 века (всё включено)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
Экспедиция на West Coast: африканский Санторини и ночь на ферме 18 века (всё включено)
Исследование Западного побережья через природу, людей и кухню: поездка на 2 дня в мини-группе
Начало: В Кейптауне
«Утром после завтрака желающие смогут покататься на лошадях, покормить только что родившихся барашков и опробовать другие прелести фермерской жизни»
Расписание: в субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
250 за человека
ЮАР - Херманус: вино, киты, пингвины и закат
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
ЮАР - Херманус: вино, киты, пингвины и закат
Увидеть главные природные сокровища Западного Кейпа
Начало: От места вашего проживания
«Китовое сафари в Херманусе — лучшее место для наблюдения за гигантскими южными китами в их естественной среде обитания»
Завтра в 08:30
11 июня в 16:30
350245 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Roman
    14 января 2024
    Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
    Добрый день, всем! Хотелось бы написать отзыв про наше посещение Кейптауна. Кейптаун прекрасный город ЮАР на побережье Атлантического океана. Все
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    красоты и историю Кейптауна и в целом ЮАР нам помогла узнать, увидеть и понять наш великолепный гид Елена. За 4 дня с Еленой мы полностью погрузились в историю западного Кейптауна, в его современную жизнь, его районы и достопримечательности. 💪 Елена нам показала и рассказала про Столовую гору, проехали все самые красивые районы Кейптауна, прогулялись по набережной Кейптауна, сгоняли на пароме к котикам, сходили к пингвинам, увидели самые красивые пляжи, пообедали в ресторанах с вкуснейшей кухней, побывали на самых красивых винных фермах, натестили море вина👌, сыра, слив, фиников, накупили красивейшего текстиля и много всего. Не хватит отзыва чтобы описать всего что мы увидели и узнали😊 благодаря Елене. Елена настолько прекрасно организовала все наши экскурсионные дни по времени и местам посещения, что даже дети к концу дня были счастливые, но не измотанные за что ей особая благодарность от нас😘. История и современность Кейптауна, рассказанная Еленой нисколько не утомительная как часто бывает с гидами😂. Наша рекомендация всем кто едет в Кейптаун обращаться только к Елене👍! И самое важное, что особенно понравилось нам, что Елена меняла нашу программу между собой с учетом не самого простого климата Кейптауна. Заранее просматривая прогноз погоды, силу ветра и т. д. Таким образом все самые смотровые достопримечательности мы смогли просмотреть в солнечные дни! Каждый вечер перед следующей экскурсией Елена писала нам не только куда мы поедем, но и что взять с собой (шорты, головные уборы, кофточки, крем от солнца и т. д). Такая забота о своих туристах большая редкость! ❤️ Наша рекомендация если в Кейптаун, то только к Елене!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Животные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
  2. Экспедиция на West Coast: африканский Санторини и ночь на ферме 18 века (всё включено)
  3. ЮАР - Херманус: вино, киты, пингвины и закат
Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в июне 2024
Сейчас в Кейптауне в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 245 до 340 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Кейптауне (ЮАР 🇿🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Животные», 1 ⭐ отзыв, цены от €245. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ЮАР. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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