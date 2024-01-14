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красоты и историю Кейптауна и в целом ЮАР нам помогла узнать, увидеть и понять наш великолепный гид Елена. За 4 дня с Еленой мы полностью погрузились в историю западного Кейптауна, в его современную жизнь, его районы и достопримечательности. 💪 Елена нам показала и рассказала про Столовую гору, проехали все самые красивые районы Кейптауна, прогулялись по набережной Кейптауна, сгоняли на пароме к котикам, сходили к пингвинам, увидели самые красивые пляжи, пообедали в ресторанах с вкуснейшей кухней, побывали на самых красивых винных фермах, натестили море вина👌, сыра, слив, фиников, накупили красивейшего текстиля и много всего. Не хватит отзыва чтобы описать всего что мы увидели и узнали😊 благодаря Елене. Елена настолько прекрасно организовала все наши экскурсионные дни по времени и местам посещения, что даже дети к концу дня были счастливые, но не измотанные за что ей особая благодарность от нас😘. История и современность Кейптауна, рассказанная Еленой нисколько не утомительная как часто бывает с гидами😂. Наша рекомендация всем кто едет в Кейптаун обращаться только к Елене👍! И самое важное, что особенно понравилось нам, что Елена меняла нашу программу между собой с учетом не самого простого климата Кейптауна. Заранее просматривая прогноз погоды, силу ветра и т. д. Таким образом все самые смотровые достопримечательности мы смогли просмотреть в солнечные дни! Каждый вечер перед следующей экскурсией Елена писала нам не только куда мы поедем, но и что взять с собой (шорты, головные уборы, кофточки, крем от солнца и т. д). Такая забота о своих туристах большая редкость! ❤️ Наша рекомендация если в Кейптаун, то только к Елене!!!