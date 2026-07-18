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Прогулка по Кейптауну с аудиогидом в вашем смартфоне

Познакомиться с яркой и современной африканской столицей на краю света
Этот город ещё помнит режим апартеида, а про его небезопасность ходят обоснованные слухи. Предлагаем прогуляться по центральному району и посетить главные локации.

А ещё мы расскажем о тайном владении масонов в Кейптауне, покажем политического деятеля на церковном витраже и откроем секрет, во что вкладывались биржевые брокеры, когда не было акций Tesla и Amazon.
Прогулка по Кейптауну с аудиогидом в вашем смартфоне
Прогулка по Кейптауну с аудиогидом в вашем смартфоне
Прогулка по Кейптауну с аудиогидом в вашем смартфоне

Описание аудиогида

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Замок Доброй Надежды.
  • Шестой район.
  • яркий квартал Бо-Каап.
  • сады Компании.
  • набережную Виктории и Альфреда.
  • Столовую гору и другие вершины (зависит от погоды).

Вы узнаете:

  • почему первооткрыватели боялись огибать мыс, хотя на кону стояло открытие пути в Индию.
  • чем занимались первые поселенцы Кейптауна.
  • откуда везли рабов в Африку, когда все возили рабов из Африки.
  • как в Южной Африке родились сразу два новых народа.

Организационные детали

Это самостоятельная экскурсия без гида.
Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i
OS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем
  • После скачивания аудиогид работает без подключения к интернету, есть удобная карта и GPS
  • Вы всегда можете поставить аудиогид на паузу и продолжить экскурсию позже, даже на следующий день
  • Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Входные билеты в Замок Доброй Надежды и другие музеи не включены, приобретайте их заранее отдельно. Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
  • В экскурсию не входит круиз на остров Роббен

    • Выберите удобную дату из расписания

    Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
    Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
    Неоплаченная бронь отменяется в один клик

    Стоимость аудиогида

    ТарифСтоимость
    Базовый билет$14
    Необходима полная оплата. Вы можете
    до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На площади Гранд-Парад
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Антон
    Антон — Организатор в Кейптауне
    Организатор данного мероприятия
    На сайте с 2023 года
    Провёл экскурсии для 4819 туристов
    Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
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    в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

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