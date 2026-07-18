Этот город ещё помнит режим апартеида, а про его небезопасность ходят обоснованные слухи. Предлагаем прогуляться по центральному району и посетить главные локации.
А ещё мы расскажем о тайном владении масонов в Кейптауне, покажем политического деятеля на церковном витраже и откроем секрет, во что вкладывались биржевые брокеры, когда не было акций Tesla и Amazon.
А ещё мы расскажем о тайном владении масонов в Кейптауне, покажем политического деятеля на церковном витраже и откроем секрет, во что вкладывались биржевые брокеры, когда не было акций Tesla и Amazon.
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Замок Доброй Надежды.
- Шестой район.
- яркий квартал Бо-Каап.
- сады Компании.
- набережную Виктории и Альфреда.
- Столовую гору и другие вершины (зависит от погоды).
Вы узнаете:
- почему первооткрыватели боялись огибать мыс, хотя на кону стояло открытие пути в Индию.
- чем занимались первые поселенцы Кейптауна.
- откуда везли рабов в Африку, когда все возили рабов из Африки.
- как в Южной Африке родились сразу два новых народа.
Организационные детали
Это самостоятельная экскурсия без гида.
Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i
OS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем После скачивания аудиогид работает без подключения к интернету, есть удобная карта и GPS Вы всегда можете поставить аудиогид на паузу и продолжить экскурсию позже, даже на следующий день Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные Входные билеты в Замок Доброй Надежды и другие музеи не включены, приобретайте их заранее отдельно. Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение В экскурсию не входит круиз на остров Роббен
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$14
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Гранд-Парад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 4819 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
Входит в следующие категории Кейптауна
Похожие экскурсии на «Прогулка по Кейптауну с аудиогидом в вашем смартфоне»
Индивидуальная
до 4 чел.
ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
Увидеть самое-самое и получить максимум ярких впечатлений о природе, истории и культуре региона
Завтра в 09:00
23 июл в 09:00
от $415 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Кейптаун на максимум: океаны, пингвины и край света
Один день, чтобы увидеть главное и прочувствовать характер Капского полуострова
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
от $375 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Кейптаун и Мыс Доброй Надежды - путешествие на край света
Исследовать побережье Атлантики: океан, горы, пингвины и легенды мореплавателей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
20 июл в 08:00
от $420 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Фотогеничная Африка: район Бо-Каап на IPhone 16 Pro Max
Узнать, как живут на краю света, перестать бояться гулять по Кейптауну и получить колоритные снимки
Начало: В центре города
Завтра в 11:00
20 июл в 11:00
от $200 за всё до 5 чел.
от $14 за человека