Этот город ещё помнит режим апартеида, а про его небезопасность ходят обоснованные слухи. Предлагаем прогуляться по центральному району и посетить главные локации. А ещё мы расскажем о тайном владении масонов в Кейптауне, покажем политического деятеля на церковном витраже и откроем секрет, во что вкладывались биржевые брокеры, когда не было акций Tesla и Amazon.

Описание аудиогида

Что вас ожидает Вы увидите: Замок Доброй Надежды.

Шестой район.

яркий квартал Бо-Каап.

сады Компании.

набережную Виктории и Альфреда.

Столовую гору и другие вершины (зависит от погоды). Вы узнаете: почему первооткрыватели боялись огибать мыс, хотя на кону стояло открытие пути в Индию.

чем занимались первые поселенцы Кейптауна.

откуда везли рабов в Африку, когда все возили рабов из Африки.

как в Южной Африке родились сразу два новых народа. Организационные детали Это самостоятельная экскурсия без гида.

Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i