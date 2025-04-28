читать дальше туда поднялись было ни ветерка. Игорь нам посоветовал как наиболее оптимально всё пройти чтобы увидеть Кейптаун и окрестности с наилучшего ракурса. Экскурсия по городу и его история заставили нас полюбить Кейптаун.

Вторая наша экскурсия с Игорем и опять на 5+! Нам очень повезло с погодой и на Столовой Горе когда мы