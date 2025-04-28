Индивидуальная
до 4 чел.
Столовая гора и центр Кейптауна
Поднимитесь на Столовую гору, прогуляйтесь по историческим местам и окунитесь в атмосферу Кейптауна. Узнайте о культуре и традициях города
Начало: В месте вашего проживания в Кейптауне
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
Побывать в винной столице Южной Африки и насладиться колониальным флёром живописных городов
Завтра в 09:00
31 мая в 09:00
$333
$370 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
История и еда: прогулка по Кейптауну
Увлекательная экскурсия по Кейптауну с посещением замка Доброй Надежды, Bo-Kaap и дегустацией вин. Погрузитесь в культуру и гастрономию города
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$390 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир28 апреля 2025Вторая наша экскурсия с Игорем и опять на 5+! Нам очень повезло с погодой и на Столовой Горе когда мы
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кейптауне
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кейптауне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в мае 2025
Сейчас в Кейптауне в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 320 до 390 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Кейптауне (ЮАР 🇿🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 2 ⭐ отзыва, цены от $320. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ЮАР. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль