скидка
10%
2 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Индивидуальная фото-прогулка в Кейптауне: лучшие снимки и истории
Прогулка по яркому району Бо-Каап в Кейптауне. Узнайте историю, сделайте сотню фото и видео. Идеально для первого дня в ЮАР
Начало: В центре города
Сегодня в 10:00
18 ноя в 11:00
112$101 за всё до 5 чел.
скидка
20%
3.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Голова льва: покорить гору на рассвете или закате
Подняться на одну из самых красивых вершин Кейптауна и насладиться незабываемыми видами
Начало: У горы Голова Льва
Расписание: ежедневно в 05:00 и 17:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
65$52 за человека
скидка
20%
4 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Навстречу горизонту: пешком на Столовую гору
Заберитесь на вершину Столовой горы и насладитесь невероятными видами на Кейптаун и океан. Идеально для утренних и вечерних походов! (150 symbols)
Начало: Рядом со Столовой горой
Расписание: ежедневно в 05:00 и 17:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
65$52 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей8 ноября 2024Катерина- молодец! Интересно, познавательно, профессионально!
- NNATALIA7 ноября 2024Спасибо большое за экскурсию! Катерина умница, помимо профессиональных знаний, она очень приятная в общении, что очень важно! Мы обязательно обратимся к вам еще! Удачи!
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Пешеходные»
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