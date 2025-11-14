Мыс Доброй Надежды, пингвины на пляже и два океана
Это путешествие — просто жемчужина! Оно объединяет дикую природу, захватывающие пейзажи, уникальных животных и дух приключения.
Вы познакомитесь с пингвинами и страусами, восхититесь невероятными панорамами и пейзажами и увидите самые символичные и красивые места Южной Африки.
Описание экскурсии
Camps Bay — великолепный пляж с белым песком, пальмами и фоном из гор Двенадцать Апостолов.
Мыс Доброй Надежды и национальный парк Cape Point. Здесь крутые скалы, шум волн и маяк создают ощущение, что вы находитесь на краю света. А в парке можно повстречаться с бабуинами и антилопами.
Очаровательные пингвины на Boulders Beach. Наблюдать за пингвинами в их естественной среде — трогательно и весело. Это не зоопарк — это настоящая дикая колония у лазурного берега!
Знакомство со страусами. Настоящая африканская атмосфера! Вы сможете покормить страусов, узнать о них больше и даже приобрести необычные сувениры.
Вы увидите и сфотографируете:
Легендарный указатель Cape of Good Hope
Маяк на вершине скалы Cape Point
Горы, океан и редкие виды животных
Фантастические панорамы и побережье
А ещё узнаете:
Историю Кейптауна — самого красивого города Африки
Кто такие африканские пингвины
Почему мыс называли сначала мысом Бурь, а потом — Доброй Надежды
Где встречаются два океана
Примерный тайминг
8:30 — отправление из Кейптауна 9:00 — остановка на пляже Camps Bay 9:30–10:30 — дорога по Chapman’s Peak Drive 11:00–12:30 — национальный парк Cape Point и мыс Доброй Надежды 13:00–14:00 — обед в ресторане с видом на океан (по желанию) 14:30–15:30 — колония пингвинов Boulders Beach
17:00 — возвращение в Кейптаун
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Пожалуйста, заранее сообщите, если вам потребуется детское кресло или бустер
Интересно будет взрослым и детям от 3 лет — ребятам помладше может быть скучно или сложно выдержать день вне привычного режима
Дополнительные расходы:
Пингвины на Boulders Beach — 215 рандов за чел. ($12)
Мыс Доброй Надежды — 455 рандов за чел. ($26)
Дорога Chapman’s Peak Drive — 64 рэнда за группу ($4)
Обед в ресторане — по желанию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Кейптауне
Здравствуйте! Меня зовут Елена. С 2005 года я живу в Кейптауне, который стал моим домом и вдохновением. Моя предыдущая карьера была связана с миром элитных украшений и премиальных часов, а читать дальше
сегодня я использую свой опыт для создания незабываемых путешествий по Южной Африке.
Я свободно общаюсь на русском, английском и японском, предлагаю путешественникам индивидуальный подход и комфорт. Могу подготовить персональные туры с учётом всех пожеланий: семейное путешествие, винная дегустация, рыбалка в открытом море или прогулка по неочевидным местам Кейптауна.
Благодаря глубокому знанию региона и широкой сети контактов организую любые VIP-туры по запросу. Моя задача — сделать каждое путешествие ярким и незабываемым. Приглашаю вас открыть для себя Кейптаун вместе со мной!
С
Сергей
14 ноя 2025
Большое спасибо за чудесную экскурсию! Елена - самый лучший гид в Кейптауне!!! Нам программа очень понравилась, было интересно, познавательно и комфортно! Елена отвечала на все вопросы и подсказывала лучшие варианты для организации отдыха в Кейптауне. Надеемся вернуться сюда снова и обязательно обратимся к Елене еще. Будем ее рекомендовать нашим знакомым!
Екатерина
9 авг 2025
Были с Еленой в поездке вокруг Кейптауна, гид отзывчивый, старается помочь и сделать тур насыщенным и интересным, по времени все рассчитано и выверено! Везде попадали без очередей! Была комфортная машина! В дороге все внимание было сосредоточено на нас, туристах, Елена заботилась о нас! Желаем Елене прекрасных туристов, она точно не подведет!