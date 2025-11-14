Это путешествие — просто жемчужина! Оно объединяет дикую природу, захватывающие пейзажи, уникальных животных и дух приключения. Вы познакомитесь с пингвинами и страусами, восхититесь невероятными панорамами и пейзажами и увидите самые символичные и красивые места Южной Африки.

Описание экскурсии

Camps Bay — великолепный пляж с белым песком, пальмами и фоном из гор Двенадцать Апостолов.

Мыс Доброй Надежды и национальный парк Cape Point. Здесь крутые скалы, шум волн и маяк создают ощущение, что вы находитесь на краю света. А в парке можно повстречаться с бабуинами и антилопами.

Очаровательные пингвины на Boulders Beach. Наблюдать за пингвинами в их естественной среде — трогательно и весело. Это не зоопарк — это настоящая дикая колония у лазурного берега!

Знакомство со страусами. Настоящая африканская атмосфера! Вы сможете покормить страусов, узнать о них больше и даже приобрести необычные сувениры.

Вы увидите и сфотографируете:

Легендарный указатель Cape of Good Hope

Маяк на вершине скалы Cape Point

Горы, океан и редкие виды животных

Фантастические панорамы и побережье

А ещё узнаете:

Историю Кейптауна — самого красивого города Африки

Кто такие африканские пингвины

Почему мыс называли сначала мысом Бурь, а потом — Доброй Надежды

Где встречаются два океана

Примерный тайминг

8:30 — отправление из Кейптауна

9:00 — остановка на пляже Camps Bay

9:30–10:30 — дорога по Chapman’s Peak Drive

11:00–12:30 — национальный парк Cape Point и мыс Доброй Надежды

13:00–14:00 — обед в ресторане с видом на океан (по желанию)

14:30–15:30 — колония пингвинов Boulders Beach

17:00 — возвращение в Кейптаун

Организационные детали

Едем на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Пожалуйста, заранее сообщите, если вам потребуется детское кресло или бустер

Интересно будет взрослым и детям от 3 лет — ребятам помладше может быть скучно или сложно выдержать день вне привычного режима

Дополнительные расходы: