Мы получили максимально самые красивые виды Кейптауна, невероятные берега Атлантического океана, видели настоящих пингвинов, купались в теплой бухте (сам Атл. океан холодный!), кушали без всяких очередей в лучших ресторанах, фотографировались с дикими страусами по пути на мыс Доброй Надежды, ну и побывали на этом самом известном в мире мысе! Все это - на комфортной машине, мы ездили впятером, всем хватило места и было удобно, все видно! От Кейптауна, от Южной Африки полнейший восторг! Благодарю Елену за приятнейшее времяпрепровождение и рассказы о Южной Африке!!! И кстати, отдельная благодарность за фото - Елена была еще и нашим фотографом на экскурсии!