Экскурсии по паркам Кейптауна

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Кейптауне на русском языке, цены от $415. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
На машине
8 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
Увидеть самое-самое и получить максимум ярких впечатлений о природе, истории и культуре региона
«Все государственные парки и заповедники ЮАР принимают оплату только по банковским картам»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$415 за всё до 4 чел.
Кейптаун: в мире животных
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Кейптаун: в мире животных
Колонии пингвинов в Беттис-Бэй, питомник спасённых животных и "большая пятёрка" в парке "Аквила"
«Сафари-парк «Аквила», где можно встретить «большую пятёрку»: львов, слонов, носорогов, буйволов и леопардов»
22 дек в 09:30
23 дек в 09:30
от $450 за человека
Самое-самое близ Кейптауна
На машине
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Самое-самое близ Кейптауна
Мыс Доброй Надежды, пингвины на пляже и два океана
«Мыс Доброй Надежды и национальный парк Cape Point»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$450 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вячеслав
    5 декабря 2025
    Кейптаун: в мире животных
    Однозначно рекомендую Андрея, экскурсия была на высшем уровне! Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    19 ноября 2025
    Самое-самое близ Кейптауна
    Сразу чувствуется опыт гида Елены, очень терпеливо и внимательно относится к пожеланиям клиентов, при этом не теряя структуры всей экскурсии.
    Мы получили максимально самые красивые виды Кейптауна, невероятные берега Атлантического океана, видели настоящих пингвинов, купались в теплой бухте (сам Атл. океан холодный!), кушали без всяких очередей в лучших ресторанах, фотографировались с дикими страусами по пути на мыс Доброй Надежды, ну и побывали на этом самом известном в мире мысе! Все это - на комфортной машине, мы ездили впятером, всем хватило места и было удобно, все видно! От Кейптауна, от Южной Африки полнейший восторг! Благодарю Елену за приятнейшее времяпрепровождение и рассказы о Южной Африке!!! И кстати, отдельная благодарность за фото - Елена была еще и нашим фотографом на экскурсии!

  • С
    Сергей
    14 ноября 2025
    Самое-самое близ Кейптауна
    Большое спасибо за чудесную экскурсию! Елена - самый лучший гид в Кейптауне!!! Нам программа очень понравилась, было интересно, познавательно и
    комфортно! Елена отвечала на все вопросы и подсказывала лучшие варианты для организации отдыха в Кейптауне. Надеемся вернуться сюда снова и обязательно обратимся к Елене еще. Будем ее рекомендовать нашим знакомым!

  • Е
    Екатерина
    9 августа 2025
    Самое-самое близ Кейптауна
    Были с Еленой в поездке вокруг Кейптауна, гид отзывчивый, старается помочь и сделать тур насыщенным и интересным, по времени все
    рассчитано и выверено! Везде попадали без очередей! Была комфортная машина! В дороге все внимание было сосредоточено на нас, туристах, Елена заботилась о нас! Желаем Елене прекрасных туристов, она точно не подведет!

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кейптауне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
  2. Кейптаун: в мире животных
  3. Самое-самое близ Кейптауна
Какие места ещё посмотреть в Кейптауне
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Столовая гора
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в декабре 2025
Сейчас в Кейптауне в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 415 до 450. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Кейптауне (ЮАР 🇿🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Парки», 32 ⭐ отзыва, цены от $415. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ЮАР. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль