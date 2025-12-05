Индивидуальная
до 4 чел.
ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
Увидеть самое-самое и получить максимум ярких впечатлений о природе, истории и культуре региона
«Все государственные парки и заповедники ЮАР принимают оплату только по банковским картам»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$415 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Кейптаун: в мире животных
Колонии пингвинов в Беттис-Бэй, питомник спасённых животных и "большая пятёрка" в парке "Аквила"
«Сафари-парк «Аквила», где можно встретить «большую пятёрку»: львов, слонов, носорогов, буйволов и леопардов»
22 дек в 09:30
23 дек в 09:30
от $450 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Самое-самое близ Кейптауна
Мыс Доброй Надежды, пингвины на пляже и два океана
«Мыс Доброй Надежды и национальный парк Cape Point»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав5 декабря 2025Однозначно рекомендую Андрея, экскурсия была на высшем уровне! Спасибо!
- ЮЮлия19 ноября 2025Сразу чувствуется опыт гида Елены, очень терпеливо и внимательно относится к пожеланиям клиентов, при этом не теряя структуры всей экскурсии.
- ССергей14 ноября 2025Большое спасибо за чудесную экскурсию! Елена - самый лучший гид в Кейптауне!!! Нам программа очень понравилась, было интересно, познавательно и
- ЕЕкатерина9 августа 2025Были с Еленой в поездке вокруг Кейптауна, гид отзывчивый, старается помочь и сделать тур насыщенным и интересным, по времени все
