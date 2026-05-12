ЮАР - большое путешествие: пингвины, сафари и гепарды, вертолёты и вино

Описание тура

Групповой тур в Юар — 8 дней в Кейптауне и его окрестностях. Это путешествие сочетает лучшие символы Южной Африки: океан и горы, дикую природу и гастрономию, атмосферу большого города и нетронутые пейзажи.

В программе — Кейптаун и Столовая гора, полет на вертолете, мыс Доброй Надежды, колония пингвинов, живописная Дорога Chapmans Peak Drive, винные поместья Стелленбоша, океанские круизы, сафари и близкое знакомство с гепардами в частных заповедниках. Комфортные переезды, тщательно подобранный отель, небольшая группа и ее сопровождение местным турлидером позволяют увидеть Юар глубоко и без спешки.

Этот тур подойдёт тем, кто хочет увидеть главное в Юар за одну поездку, почувствовать дух Африки и путешествовать в приятной компании. Что же вас ждет в нашем Африканском туре ?

-Африканское сафари по следам Большой Пятерки: Слон, Буйвол, Носорог, Лев и Леопард -Подружимся и погладим гепарда после чего он разрешит нам сделать с ним фотографию -Совершим вертолетную прогулку над красотами Кейптуна и его побережья -Отправимся в океанский круиз на встречу к морским котикам, наслаждаясь живописными видами района Hout Bay с палубы корабля -Увидим уникальных южноафриканских пингвинов, которые живут только у берегов Южной Африки и Намибии -Посетим величественный и энергетически заряженный Мыс Доброй Надежды -Поднимемся на вершину Столовой Горы и увидим Кейптаун сверху -Винное сафари и поездка на сигвиеях -Прогулка на территории Ботанического сада Kirstenbosch Хочешь, чтобы все это случилось именно с тобой? Тогда присоединяйся к нашему путешествию!

Программа тура по дням

1 день

Mother City - Кейптаун

Большинство самолётов прилетают в Кейптаун в первой половине дня. Мы встретим всех участников тура в аэропорту и отправимся на комфортном автомобиле и отправимся в отель. У вас будет свободное время, чтобы привести себя в порядок и устроиться на новом месте.

В прекрасное предзакатное время у нас запланирован подъем на самую вершину Столовой горы, с которой открывается живописный вид на Кейптаун.

Вечером состоится приветственный ужин в одном из ресторанов района-порта Waterfront. Попробуем местную кухню и познакомимся поближе.

2 день

По дороге мечты

Сегодня нас ждёт встреча с африканскими пингвинами. Проберёмся на секретный пляж через гигантские валуны, чтобы сделать уникальные фотографии на фоне этих удивительных птиц.

Далее — Мыс Доброй Надежды. Поднимемся к маяку, посетим пляж Dias Beach, названный в честь первооткрывателя этих земель. После активного дня восполним калории в ресторане с видом на океаническую бухту.

Возвращаясь, сделаем остановку в живописном Мьюзинберге. Фотографии на фоне колоритных цветных бунгало получаются особенно эффектно. Обратная дорога в Кейптаун пролегает через самую живописную часть Чапманс Пик.

3 день

Винная симфония

Ликуйте, ценители вина! Сегодня вы в винной столице Юар — Стелленбош.
В этот день мы посетим 3 разные винодельни, что позволить нам увидеть многогранность винной индустрии Южной Африки и истории каждой винодельни

Программа начнётся с сигвей-тура по винодельне, после которого насладимся дегустацией вина.

4 день

Дикая Африка

Если вы побывали в Африке, но не участвовали в сафари, значит, вы не были в Африке!

Сегодня нас ждёт одно из самых ярких событий тура — встреча с Большой пятёркой: слонами, львами, леопардами, африканскими буйволами и носорогами. Подготовьте бинокли, зарядите телефоны и отправляйтесь на африканскую фотоохоту.

Группу будет сопровождать опытный рейнджер, который расскажет удивительные факты обо всех животных, которых нам посчастливится увидеть.

5 день

Вертолёт и гепарды

Чтобы по достоинству оценить красоту города, стоит увидеть его с высоты птичьего полёта. Во время вертолетной прогулки виды как с открытки: скала Голова Льва, Сигнальный холм и, конечно, Столовая гора.

Сегодня вы окажетесь лицом к лицу с самым быстрым животным планеты — гепардом. У вас будет возможность подружиться с ним, погладить и сделать невероятные фото, после которых ваши подписчики будут думать, что это работа искусственного интеллекта.

6 день

Вереница активностей

Этот день — для удовольствия и неспешного ритма. Никакой обязательной программы: вы сами выбираете, каким будет ваш Кейптаун сегодня.

Можно провести утро на пляже, наслаждаясь океаном и солнцем, или отправиться на прогулку по городу — заглянуть в уютные кофейни, галереи и атмосферные районы. Любителям шопинга понравятся локальные дизайнерские магазины и рынки с уникальными находками.

Если захочется активности, вас ждут живописные хайкинг-маршруты с видами на океан и Столовую гору. Для тех, кто мечтает о свободе и ветре в волосах — поездка на кабриолете вдоль побережья, один из самых красивых маршрутов в мире.

Этот день — ваш личный калейдоскоп впечатлений: отдыхайте, исследуйте, вдохновляйтесь и наслаждайтесь Кейптауном в своём темпе.

7 день

Заключительный день тура

Сегодня мы прощаемся с Кейптауном и друг с другом, но забираем с собой главное — впечатления, эмоции и воспоминания, которые останутся надолго.

Утро проходит в спокойном ритме: завтрак, последние прогулки и чашка кофе с видом. Затем организованный трансфер в аэропорт Кейптауна обеспечит комфортную дорогу домой.

Мы поможем с выездом, багажом и всеми организационными моментами, а вы сможете просто наслаждаться последними минутами в этом удивительном городе.

До новых встреч и новых маршрутов — Кейптаун всегда рад вашему возвращению!

8 день

Краски Кейптауна

После завтрака заглянем в исторический район Кейптауна — Бо-Каап, который многие знают по ярким цветным домам. Позвольте нам выбрать отличный ракурс для ваших Instagram-снимков.

Следующий пункт программы — знакомство с морскими котиками. Дорога к ним пролегает через океан, где находится их колония.

После этого отправимся в ботанический сад Кирстенбош, где затеряемся среди зелёной и цветущей растительности и сделаем красивые кадры на фоне Столовой горы.

После прогулки держим путь в самый фешенебельный район — Кампс-Бэй, где часто можно встретить знаменитостей. Не удивляйтесь, увидев за соседним столиком голливудскую звезду!

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Подъем на Столовую гор
  • Полет на вертолете
  • Посещение Бо Каап (цветные домики)
  • Сад Кирстенбош
  • Обед на винодельне
  • 2 Винных тестирования с местными деликатесами
  • Сигвей тур по винодельне
  • Дегустация на винодельне
  • Сафари в заповеднике
  • Пляж с Пингвинами
  • Мыс Доброй Надежды
  • Пляж Муизенберг (цветные домики)
  • Заповедник с гепардами, зебрами и страусами
  • Круиз к острову морских котиков
  • Двухместное проживание в отеле
  • Завтраки
  • Приветственный ужин
  • Сопровождение гидов
  • Общий трансфер на всем маршруте
  • Налоги и сборы
  • Помощь в подборе билетов
  • Консультация на всех этапах
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до Кейптауна (помогаем с подбором)
  • Питание вне программы
  • Дополнительные активности вне программы
О чём нужно знать до поездки

Мы подготовили специальный чат с подробной информацией о всех нюансах связанных с подготовкой туров в Юар.

Пожелания к путешественнику

Наличие действующего загранпаспорта

Сообщите о ваших хронических заболеваниях, алергиях если они есть.

Визы
Гражданам Рф не нужна виза для посещения юар в туристических целях сроком до 90 дней в году. Гражданам Рб, Украины, Казахстана виза оформляется до поездки в Консульстве Юар
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Назар
Назар — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Назар. Долгое время я жил в Чехии, получил экономическое и авиационное образование и был уверен, что нашёл своё место в мире. Но всё изменилось после первого
путешествия в ЮАР в 2021 году. Эта страна перевернула моё восприятие — и сердце сделало выбор. Сегодня я живу здесь уже более трёх лет. Я много путешествую по Южной Африке на автомобиле, сопровождаю туристические группы, открываю новые маршруты и места, знакомлюсь с местными жителями и глубже погружаюсь в культуру и ритм страны, которая стала для меня домом. В свободное время я выбираю горные тропы и хайкинг с захватывающими видами, а также люблю подниматься в небо и самостоятельно летать на самолёте — ведь ощущение свободы для меня важно и на земле, и в воздухе. Во время нашего африканского путешествия мы увидим животных, которых когда-то знали лишь по детским мультфильмам, побываем на старинных винодельнях, прикоснёмся к многогранной культуре и традициям местных народов и проживём Африку не как туристы, а как гости, которым здесь рады. Это будет не просто поездка — это будет настоящее знакомство с ЮАР.

