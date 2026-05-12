Описание тура
Групповой тур в Юар — 8 дней в Кейптауне и его окрестностях. Это путешествие сочетает лучшие символы Южной Африки: океан и горы, дикую природу и гастрономию, атмосферу большого города и нетронутые пейзажи.
В программе — Кейптаун и Столовая гора, полет на вертолете, мыс Доброй Надежды, колония пингвинов, живописная Дорога Chapmans Peak Drive, винные поместья Стелленбоша, океанские круизы, сафари и близкое знакомство с гепардами в частных заповедниках. Комфортные переезды, тщательно подобранный отель, небольшая группа и ее сопровождение местным турлидером позволяют увидеть Юар глубоко и без спешки.
Этот тур подойдёт тем, кто хочет увидеть главное в Юар за одну поездку, почувствовать дух Африки и путешествовать в приятной компании. Что же вас ждет в нашем Африканском туре ?
-Африканское сафари по следам Большой Пятерки: Слон, Буйвол, Носорог, Лев и Леопард -Подружимся и погладим гепарда после чего он разрешит нам сделать с ним фотографию -Совершим вертолетную прогулку над красотами Кейптуна и его побережья -Отправимся в океанский круиз на встречу к морским котикам, наслаждаясь живописными видами района Hout Bay с палубы корабля -Увидим уникальных южноафриканских пингвинов, которые живут только у берегов Южной Африки и Намибии -Посетим величественный и энергетически заряженный Мыс Доброй Надежды -Поднимемся на вершину Столовой Горы и увидим Кейптаун сверху -Винное сафари и поездка на сигвиеях -Прогулка на территории Ботанического сада Kirstenbosch Хочешь, чтобы все это случилось именно с тобой? Тогда присоединяйся к нашему путешествию!
Программа тура по дням
Mother City - Кейптаун
Большинство самолётов прилетают в Кейптаун в первой половине дня. Мы встретим всех участников тура в аэропорту и отправимся на комфортном автомобиле и отправимся в отель. У вас будет свободное время, чтобы привести себя в порядок и устроиться на новом месте.
В прекрасное предзакатное время у нас запланирован подъем на самую вершину Столовой горы, с которой открывается живописный вид на Кейптаун.
Вечером состоится приветственный ужин в одном из ресторанов района-порта Waterfront. Попробуем местную кухню и познакомимся поближе.
По дороге мечты
Сегодня нас ждёт встреча с африканскими пингвинами. Проберёмся на секретный пляж через гигантские валуны, чтобы сделать уникальные фотографии на фоне этих удивительных птиц.
Далее — Мыс Доброй Надежды. Поднимемся к маяку, посетим пляж Dias Beach, названный в честь первооткрывателя этих земель. После активного дня восполним калории в ресторане с видом на океаническую бухту.
Возвращаясь, сделаем остановку в живописном Мьюзинберге. Фотографии на фоне колоритных цветных бунгало получаются особенно эффектно. Обратная дорога в Кейптаун пролегает через самую живописную часть Чапманс Пик.
Винная симфония
Ликуйте, ценители вина! Сегодня вы в винной столице Юар — Стелленбош.
В этот день мы посетим 3 разные винодельни, что позволить нам увидеть многогранность винной индустрии Южной Африки и истории каждой винодельни
Программа начнётся с сигвей-тура по винодельне, после которого насладимся дегустацией вина.
Дикая Африка
Если вы побывали в Африке, но не участвовали в сафари, значит, вы не были в Африке!
Сегодня нас ждёт одно из самых ярких событий тура — встреча с Большой пятёркой: слонами, львами, леопардами, африканскими буйволами и носорогами. Подготовьте бинокли, зарядите телефоны и отправляйтесь на африканскую фотоохоту.
Группу будет сопровождать опытный рейнджер, который расскажет удивительные факты обо всех животных, которых нам посчастливится увидеть.
Вертолёт и гепарды
Чтобы по достоинству оценить красоту города, стоит увидеть его с высоты птичьего полёта. Во время вертолетной прогулки виды как с открытки: скала Голова Льва, Сигнальный холм и, конечно, Столовая гора.
Сегодня вы окажетесь лицом к лицу с самым быстрым животным планеты — гепардом. У вас будет возможность подружиться с ним, погладить и сделать невероятные фото, после которых ваши подписчики будут думать, что это работа искусственного интеллекта.
Вереница активностей
Этот день — для удовольствия и неспешного ритма. Никакой обязательной программы: вы сами выбираете, каким будет ваш Кейптаун сегодня.
Можно провести утро на пляже, наслаждаясь океаном и солнцем, или отправиться на прогулку по городу — заглянуть в уютные кофейни, галереи и атмосферные районы. Любителям шопинга понравятся локальные дизайнерские магазины и рынки с уникальными находками.
Если захочется активности, вас ждут живописные хайкинг-маршруты с видами на океан и Столовую гору. Для тех, кто мечтает о свободе и ветре в волосах — поездка на кабриолете вдоль побережья, один из самых красивых маршрутов в мире.
Этот день — ваш личный калейдоскоп впечатлений: отдыхайте, исследуйте, вдохновляйтесь и наслаждайтесь Кейптауном в своём темпе.
Заключительный день тура
Сегодня мы прощаемся с Кейптауном и друг с другом, но забираем с собой главное — впечатления, эмоции и воспоминания, которые останутся надолго.
Утро проходит в спокойном ритме: завтрак, последние прогулки и чашка кофе с видом. Затем организованный трансфер в аэропорт Кейптауна обеспечит комфортную дорогу домой.
Мы поможем с выездом, багажом и всеми организационными моментами, а вы сможете просто наслаждаться последними минутами в этом удивительном городе.
До новых встреч и новых маршрутов — Кейптаун всегда рад вашему возвращению!
Краски Кейптауна
После завтрака заглянем в исторический район Кейптауна — Бо-Каап, который многие знают по ярким цветным домам. Позвольте нам выбрать отличный ракурс для ваших Instagram-снимков.
Следующий пункт программы — знакомство с морскими котиками. Дорога к ним пролегает через океан, где находится их колония.
После этого отправимся в ботанический сад Кирстенбош, где затеряемся среди зелёной и цветущей растительности и сделаем красивые кадры на фоне Столовой горы.
После прогулки держим путь в самый фешенебельный район — Кампс-Бэй, где часто можно встретить знаменитостей. Не удивляйтесь, увидев за соседним столиком голливудскую звезду!
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Подъем на Столовую гор
- Полет на вертолете
- Посещение Бо Каап (цветные домики)
- Сад Кирстенбош
- Обед на винодельне
- 2 Винных тестирования с местными деликатесами
- Сигвей тур по винодельне
- Дегустация на винодельне
- Сафари в заповеднике
- Пляж с Пингвинами
- Мыс Доброй Надежды
- Пляж Муизенберг (цветные домики)
- Заповедник с гепардами, зебрами и страусами
- Круиз к острову морских котиков
- Двухместное проживание в отеле
- Завтраки
- Приветственный ужин
- Сопровождение гидов
- Общий трансфер на всем маршруте
- Налоги и сборы
- Помощь в подборе билетов
- Консультация на всех этапах
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Кейптауна (помогаем с подбором)
- Питание вне программы
- Дополнительные активности вне программы
О чём нужно знать до поездки
Мы подготовили специальный чат с подробной информацией о всех нюансах связанных с подготовкой туров в Юар.
Пожелания к путешественнику
Наличие действующего загранпаспорта
Сообщите о ваших хронических заболеваниях, алергиях если они есть.