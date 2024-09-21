11 дней
Это Африка: путешествие по знаковым локациям ЮАР
Продегустировать вина Стелленбоша, полакомиться устрицами в Найсне и увидеть обитателей парка «Эддо»
Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
21 сен в 10:00
4 окт в 10:00
200 000₽ за человека
9 дней
Путешествие по ЮАР: активный отдых, винные дегустации и природные достопримечательности
Побывать на мысе Доброй надежды, устроить пикник у океана и отправиться в джип-сафари
Начало: Аэропорт Кейптауна, 12:00
10 ноя в 08:00
$1 800 за человека
8 дней
В поисках впечатлений: тур по Кейптауну с дегустацией вина, плаванием с акулами и сёрфингом
Полетать на вертолёте, поужинать при свечах на колониальной ферме и увидеть пингвинов
Начало: Аэропорт Кейптауна, вы можете прилететь в любое вр...
2 ноя в 10:00
7 мар в 10:00
$3 000 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «На праздники»
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