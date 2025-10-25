По ЮАР в мини-группе: несложные трекинги, сафари по океану и саванне, проживание с комфортом
Встретить китов, львов, слонов, пройти по заповедным землям и Кейптауну и побывать на краю мира
Начало: Аэропорт Кейптауна, 15:00
25 окт в 15:00
5 сен в 15:00
$2890 за человека
Отпуск в ЮАР: лёгкие треккинги, джип-сафари, винный трамвай и проживание с комфортом
Погулять по Кейптауну и краю света, встретить пингвинов, большую пятёрку Африки и в сезон - китов
Начало: Аэропорт Кейптауна, 15:00
8 ноя в 15:00
15 фев в 15:00
$2150 за человека
Это Африка: путешествие по знаковым локациям ЮАР
Продегустировать вина Стелленбоша, полакомиться устрицами в Найсне и увидеть обитателей парка «Эддо»
Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
12 окт в 08:00
23 окт в 08:00
242 000 ₽ за человека
Дикая природа ЮАР с телеведущим-биологом: VIP-сафари по суше и воде с проживанием в роскошных отелях
Подобраться к китам и акулам, встретить большую пятёрку животных и попробовать барбекю-браай
Начало: Аэропорт Кейптауна, по времени рейса
4 янв в 12:00
$8450 за человека
