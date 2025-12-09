Дикая природа ЮАР с телеведущим-биологом: VIP-сафари по суше и воде с проживанием в роскошных отелях
Подобраться к китам и акулам, встретить большую пятёрку животных и попробовать барбекю-браай
Начало: Аэропорт Кейптауна, по времени рейса
4 янв в 12:00
$8450 за человека
-
10%
Тур по Южной Африке с проживанием на уютной вилле: сафари, мастер-класс и прогулки по Кейптауну
Прокатиться на катамаране, подняться на Столовую гору и проехать на ретротракторе по винограднику
Начало: Аэропорт Кейптауна, 12:00 (возможна индивидуальная...
8 янв в 12:00
14 мар в 12:00
$2655
$2950 за человека
-
10%
Истина в бокале: индивидуальный винный тур с профессиональным сомелье
Научиться подбирать блюда к пинотажу и каберне, отведать главный белый сорт ЮАР и насладиться видами
Начало: Кейптаун, 8:30 (возможна корректировка времени)
23 дек в 08:30
26 дек в 08:30
$1251
$1390 за всё до 3 чел.
