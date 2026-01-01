Кейптаун и окрестности: в Южную Африку за сафари, вином и океаном
Увидеть легендарный мыс Доброй Надежды и диких животных, посетить 2 винодельни и главные места
Начало: Кейптаун, аэропорт, возможно любое время встречи (...
3 мая в 08:00
18 окт в 08:00
$3280 за человека
Это Африка: путешествие по знаковым локациям ЮАР
Продегустировать вина Стелленбоша, полакомиться устрицами в Найсне и увидеть обитателей парка «Эддо»
Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
20 фев в 08:00
3 мар в 08:00
242 000 ₽ за человека
Яркий отпуск в Кейптауне в мини-группе с сафари и проживанием на стильной вилле
Полетать на вертолёте, посмотреть на пингвинов и Большую Пятёрку, подышать океаном и отведать вина
Начало: Аэропорт Кейптауна, встреча с 11:00 (возможна по д...
19 апр в 12:00
2 мая в 08:00
$2500 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «На майские»
Самые популярные туры этой рубрики в Кейптауне
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Кейптауне в январе 2026
Сейчас в Кейптауне в категории "На майские" можно забронировать 3 тура от 2500 до 242 000.
Туры на русском языке в Кейптауне (ЮАР 🇿🇦) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год на майские, цены от $2500. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ЮАР. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март