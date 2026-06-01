На экскурсии мы увидим самые яркие места Пусана: красочную деревню Камчхон, побережье Сондо, знаменитый пляж Хэундэ и панорамы города с высоты. Вы узнаете, как рыбацкий порт превратился в крупнейший морской центр Кореи, познакомитесь с местной культурой и атмосферой приморского города. В финале — вечерняя прогулка на яхте с видом на подсвеченный мост Даймонд-бридж.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы отправимся из Сеула на скоростном поезде KTX и всего через несколько часов окажемся в самом красивом морском городе Южной Кореи.

Культурная деревня Камчхон

Начнём знакомство с Пусаном в знаменитой деревне Камчхон. Цветные домики, лабиринт узких улочек, арт-объекты и смотровые площадки сделали это место одной из самых узнаваемых достопримечательностей Кореи. По пути заглянем в атмосферные кафе с панорамными видами на разноцветные кварталы и поговорим о необычной истории появления этого района.

Канатная дорога Сондо и морские панорамы

Далее отправимся к побережью Сондо. Нас ждут поездка по морской канатной дороге над заливом и прогулка по парку на вершине холма. Отсюда открываются великолепные виды на море, побережье и современный Пусан. Желающие смогут пройти по подвесному мосту над скалами и сделать эффектные фотографии.

Обед с морепродуктами

На обед остановимся в одном из местных ресторанов. По желанию можно попробовать свежие морепродукты на гриле, блюда корейской кухни или знаменитые пусанские морские деликатесы.

Мост Кванан и побережье Пусана

Во время поездки увидим один из символов города — мост Кванан, который часто называют корейским «Бриллиантовым мостом». Я расскажу о современном развитии Пусана и о том, почему его считают морской столицей страны.

Пляж Хэундэ

Вторая половина дня пройдёт в районе самого известного пляжа Кореи — Хэундэ.

По желанию можно выбрать один из вариантов отдыха:

прогулка на знаменитой капсуле Sky Capsule вдоль моря (билеты рекомендуется бронировать заранее);

прогулка по острову Камелий и парку Тонбэк;

посещение океанариума;

отдых на пляже и прогулка по набережной;

кафе и панорамные площадки у моря.

Возвращение в Сеул

Вы узнаете:

Почему Пусан называют морской столицей Кореи и чем он отличается от Сеула.

Как небольшой рыбацкий порт превратился во второй по величине город страны.

История Корейской войны и почему Пусан стал единственным крупным городом, не захваченным во время боевых действий.

Как появился район Камчхон и почему его называют «корейским Санторини».

Кто такие морские женщины-хэнё и какую роль море играет в жизни корейцев.

Почему корейцы так любят морепродукты и какие блюда обязательно стоит попробовать в Пусане.

Как развивается современный Пусан: международный кинофестиваль BIFF, новые районы, небоскрёбы и морские мосты.

Особенности корейского транспорта, скоростных поездов KTX и повседневной жизни жителей страны.

Интересные факты о корейских традициях, культуре, образовании и менталитете.

По пути я также расскажу о современной жизни в Корее, поделюсь личным опытом проживания в стране и отвечу на любые вопросы о путешествиях, работе, традициях и повседневной жизни корейцев.

Организационные детали

Из Сеула в Пусан и обратно поедем на скоростном поезде KTX. Время в пути — около 2 часов 30 минут в одну сторону. По Пусану передвигаемся на такси

Билеты на поезд KTX оплачиваются отдельно:

• взрослый билет в обе стороны — около 120 000–140 000 KRW на человека;

• детские билеты рассчитываются по тарифам Korail в зависимости от возраста ребёнка.

Билеты на морскую канатную дорогу Сондо оплачиваются отдельно:

• взрослые — около 17 000 KRW;

• дети — около 12 000 KRW.