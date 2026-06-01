Вы узнаете, как рыбацкий порт превратился в крупнейший морской центр Кореи, познакомитесь с местной культурой и атмосферой приморского города. В финале — вечерняя прогулка на яхте с видом на подсвеченный мост Даймонд-бридж.
Описание экскурсии
Мы отправимся из Сеула на скоростном поезде KTX и всего через несколько часов окажемся в самом красивом морском городе Южной Кореи.
- Культурная деревня Камчхон
Начнём знакомство с Пусаном в знаменитой деревне Камчхон. Цветные домики, лабиринт узких улочек, арт-объекты и смотровые площадки сделали это место одной из самых узнаваемых достопримечательностей Кореи. По пути заглянем в атмосферные кафе с панорамными видами на разноцветные кварталы и поговорим о необычной истории появления этого района.
- Канатная дорога Сондо и морские панорамы
Далее отправимся к побережью Сондо. Нас ждут поездка по морской канатной дороге над заливом и прогулка по парку на вершине холма. Отсюда открываются великолепные виды на море, побережье и современный Пусан. Желающие смогут пройти по подвесному мосту над скалами и сделать эффектные фотографии.
- Обед с морепродуктами
На обед остановимся в одном из местных ресторанов. По желанию можно попробовать свежие морепродукты на гриле, блюда корейской кухни или знаменитые пусанские морские деликатесы.
- Мост Кванан и побережье Пусана
Во время поездки увидим один из символов города — мост Кванан, который часто называют корейским «Бриллиантовым мостом». Я расскажу о современном развитии Пусана и о том, почему его считают морской столицей страны.
- Пляж Хэундэ
Вторая половина дня пройдёт в районе самого известного пляжа Кореи — Хэундэ.
По желанию можно выбрать один из вариантов отдыха:
- прогулка на знаменитой капсуле Sky Capsule вдоль моря (билеты рекомендуется бронировать заранее);
- прогулка по острову Камелий и парку Тонбэк;
- посещение океанариума;
- отдых на пляже и прогулка по набережной;
- кафе и панорамные площадки у моря.
- Возвращение в Сеул
Вы узнаете:
- Почему Пусан называют морской столицей Кореи и чем он отличается от Сеула.
- Как небольшой рыбацкий порт превратился во второй по величине город страны.
- История Корейской войны и почему Пусан стал единственным крупным городом, не захваченным во время боевых действий.
- Как появился район Камчхон и почему его называют «корейским Санторини».
- Кто такие морские женщины-хэнё и какую роль море играет в жизни корейцев.
- Почему корейцы так любят морепродукты и какие блюда обязательно стоит попробовать в Пусане.
- Как развивается современный Пусан: международный кинофестиваль BIFF, новые районы, небоскрёбы и морские мосты.
- Особенности корейского транспорта, скоростных поездов KTX и повседневной жизни жителей страны.
- Интересные факты о корейских традициях, культуре, образовании и менталитете.
По пути я также расскажу о современной жизни в Корее, поделюсь личным опытом проживания в стране и отвечу на любые вопросы о путешествиях, работе, традициях и повседневной жизни корейцев.
Организационные детали
- Из Сеула в Пусан и обратно поедем на скоростном поезде KTX. Время в пути — около 2 часов 30 минут в одну сторону. По Пусану передвигаемся на такси
- Билеты на поезд KTX оплачиваются отдельно:
• взрослый билет в обе стороны — около 120 000–140 000 KRW на человека;
• детские билеты рассчитываются по тарифам Korail в зависимости от возраста ребёнка.
- Билеты на морскую канатную дорогу Сондо оплачиваются отдельно:
• взрослые — около 17 000 KRW;
• дети — около 12 000 KRW.
- При выборе прогулки на Sky Capsule билеты также приобретаются отдельно и бронируются заранее, так как в высокий сезон места быстро заканчиваются.
- Обед, напитки, входные билеты и личные расходы оплачиваются отдельно.