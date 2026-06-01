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Из Сеула в Пусан на скоростном поезде + морская канатная дорога и отдых на пляже

Идеальный способ увидеть Пусан за один день без сложных пересадок
На экскурсии мы увидим самые яркие места Пусана: красочную деревню Камчхон, побережье Сондо, знаменитый пляж Хэундэ и панорамы города с высоты.

Вы узнаете, как рыбацкий порт превратился в крупнейший морской центр Кореи, познакомитесь с местной культурой и атмосферой приморского города. В финале — вечерняя прогулка на яхте с видом на подсвеченный мост Даймонд-бридж.
Из Сеула в Пусан на скоростном поезде + морская канатная дорога и отдых на пляже
Из Сеула в Пусан на скоростном поезде + морская канатная дорога и отдых на пляже
Из Сеула в Пусан на скоростном поезде + морская канатная дорога и отдых на пляже

Описание экскурсии

Мы отправимся из Сеула на скоростном поезде KTX и всего через несколько часов окажемся в самом красивом морском городе Южной Кореи.

  • Культурная деревня Камчхон

Начнём знакомство с Пусаном в знаменитой деревне Камчхон. Цветные домики, лабиринт узких улочек, арт-объекты и смотровые площадки сделали это место одной из самых узнаваемых достопримечательностей Кореи. По пути заглянем в атмосферные кафе с панорамными видами на разноцветные кварталы и поговорим о необычной истории появления этого района.

  • Канатная дорога Сондо и морские панорамы

Далее отправимся к побережью Сондо. Нас ждут поездка по морской канатной дороге над заливом и прогулка по парку на вершине холма. Отсюда открываются великолепные виды на море, побережье и современный Пусан. Желающие смогут пройти по подвесному мосту над скалами и сделать эффектные фотографии.

  • Обед с морепродуктами

На обед остановимся в одном из местных ресторанов. По желанию можно попробовать свежие морепродукты на гриле, блюда корейской кухни или знаменитые пусанские морские деликатесы.

  • Мост Кванан и побережье Пусана

Во время поездки увидим один из символов города — мост Кванан, который часто называют корейским «Бриллиантовым мостом». Я расскажу о современном развитии Пусана и о том, почему его считают морской столицей страны.

  • Пляж Хэундэ

Вторая половина дня пройдёт в районе самого известного пляжа Кореи — Хэундэ.

По желанию можно выбрать один из вариантов отдыха:

  • прогулка на знаменитой капсуле Sky Capsule вдоль моря (билеты рекомендуется бронировать заранее);
  • прогулка по острову Камелий и парку Тонбэк;
  • посещение океанариума;
  • отдых на пляже и прогулка по набережной;
  • кафе и панорамные площадки у моря.
  • Возвращение в Сеул

Вы узнаете:

  • Почему Пусан называют морской столицей Кореи и чем он отличается от Сеула.
  • Как небольшой рыбацкий порт превратился во второй по величине город страны.
  • История Корейской войны и почему Пусан стал единственным крупным городом, не захваченным во время боевых действий.
  • Как появился район Камчхон и почему его называют «корейским Санторини».
  • Кто такие морские женщины-хэнё и какую роль море играет в жизни корейцев.
  • Почему корейцы так любят морепродукты и какие блюда обязательно стоит попробовать в Пусане.
  • Как развивается современный Пусан: международный кинофестиваль BIFF, новые районы, небоскрёбы и морские мосты.
  • Особенности корейского транспорта, скоростных поездов KTX и повседневной жизни жителей страны.
  • Интересные факты о корейских традициях, культуре, образовании и менталитете.

По пути я также расскажу о современной жизни в Корее, поделюсь личным опытом проживания в стране и отвечу на любые вопросы о путешествиях, работе, традициях и повседневной жизни корейцев.

Организационные детали

  • Из Сеула в Пусан и обратно поедем на скоростном поезде KTX. Время в пути — около 2 часов 30 минут в одну сторону. По Пусану передвигаемся на такси
  • Билеты на поезд KTX оплачиваются отдельно:
    • взрослый билет в обе стороны — около 120 000–140 000 KRW на человека;
    • детские билеты рассчитываются по тарифам Korail в зависимости от возраста ребёнка.
  • Билеты на морскую канатную дорогу Сондо оплачиваются отдельно:
    • взрослые — около 17 000 KRW;
    • дети — около 12 000 KRW.
  • При выборе прогулки на Sky Capsule билеты также приобретаются отдельно и бронируются заранее, так как в высокий сезон места быстро заканчиваются.
  • Обед, напитки, входные билеты и личные расходы оплачиваются отдельно.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Seoul station
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 618 туристов
Живу в Южной Корее с 2001 года. Я гражданка страны и свободно владею корейским языком, за четверть века глубоко изучила местный менталитет и скрытые особенности жизни в Корее. Мои маршруты построены
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на многолетнем авторском исследовании и при необходимости могут быть адаптированы под ваши интересы в режиме реального времени. Специализируюсь на индивидуальном сопровождении и организации персональных туров, которые проходят на минивэне Hyundai Staria Lounge 2026 года.

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