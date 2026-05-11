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Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
Побывать в живописном нацпарке, на рыбном рынке и на пляже, где летом можно искупаться
Начало: Ваш отель в Сеуле
«И с новыми силами поедем на море — на пляже летом можно искупаться»
Завтра в 06:00
20 июн в 06:00
$699 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Заповедник Сораксан, пляж и море: всё включено на авторской экскурсии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кореи, посетив заповедник Сораксан из Сеула. Комфорт, культура и природа ждут вас
«15:00 — отправление на пляж Восточного моря»
15 июн в 05:00
17 июн в 05:00
$780 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Сеула в Пусан на скоростном поезде + морская канатная дорога и отдых на пляже
Идеальный способ увидеть Пусан за один день без сложных пересадок
Начало: Seoul station
«Вторая половина дня пройдёт в районе самого известного пляжа Кореи — Хэундэ»
20 июн в 06:00
21 июн в 06:00
$770 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Это был великолепный день! Татьяна, мы вам так благодарны! Комфорт, отличная организация, тщательная продуманность маршрута, яркость впечатлений, внимательность к нашим
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Поездку в Сораксан советую всем: это идеальное место, чтобы на денёк сбежать от суеты большого города и расслабиться на природе.
Но
Но
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Д
Мы в Корее уже 4й раз и хотели посмотреть что-то новое, и экскурсия в Сораксан была самым идеальным решением! Мы
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N
Наша поездка в Сеул состоялась в июне и наконец, вот уже спустя полгода я созрела написать отзыв об экскурсии, которую
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А
Мы посетили парк Сораксан в сопровождении замечательного гида Татьяны. С самого начала поездки мы чувствовали заботу и внимание: я заранее
+6
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С
Хочу выразить огромную благодарность Татьяне за прекрасно организованную экскурсию!
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О
Большое спасибо Татьяне за отличную экскурсию! Чуткая, терпеливая, учитывала все наши желания. Показала красивейший заповедник Сароксан и выбирала для нас
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А
Потрясающая экскурсия. Просто восторг! Национальный парк Сораксан - поистине удивительное по красоте место, а в сезон цветения вишни окрестности будто
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Лучше гор только горы. Отличная экскурсия. Гида забрал нас от отеля, машина комфортная - в машине была вода и вкусняшки.
+6
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Отличная экскурсия для тех, кто любит горы, сосны и море! Великолепные виды, красивые фотографии и теплая компания — вам обеспечены! Обед на рыбном рынке обязательно берите с ухой — это что-то невероятное. И мы совсем не устали:)
+1
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Всего 14 отзывов в Сеуле в категории "Пляжи"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Пляжи»
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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в июне 2026
Сейчас в Сеуле в категории "Пляжи" можно забронировать 3 экскурсии от 699 до 780. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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