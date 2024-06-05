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Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Сеул: гармония современности и традиций в одной экскурсии
Познайте все грани Сеула, от высоты небоскрёбов до уютных улочек Старого города, в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Сеул за один день: от дворцов Чосона до башни Лоттэ Скай
Погрузитесь в атмосферу Сеула: от величественных дворцов до захватывающих видов с башни Лоттэ Скай
Начало: Отель
24 июня в 10:30
30 июня в 10:30
€175 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
10 июня в 09:30
11 июня в 17:00
€512 за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
Насладитесь невероятным путешествием по главным достопримечательностям Сеула за один день в компании опытного гида
Начало: На станции метро Seoul Station
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€193 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Остров Намисом и Сад утреннего спокойствия: экскурсия в Капхёне
Приглашаем вас на уникальное путешествие по живописным уголкам Капхёна: от волшебного острова Намисом до захватывающего Сада утреннего спокойствия
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€438 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Погружение в мир K-pop в Сеуле: от танцев до аллеи звёзд
Вас ждет уникальное путешествие по миру K-pop в Сеуле, где вы сможете научиться танцевать и почувствовать культуру изнутри
18 июня в 15:00
25 июня в 15:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нетуристический Сеул: рынок трав, трущобы и храм
Погрузитесь в жизнь Сеула, посетив его нетуристические уголки и узнав о быте местных жителей
10 июня в 09:00
11 июня в 17:00
€512 за человека
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по Сеулу на авто: от старинных дворцов до современных районов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сеула, где встречаются вековые традиции и современность, на комфортабельной индивидуальной экскурсии на авто
Начало: У вашего отеля
16 июня в 10:30
23 июня в 10:30
€385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
По следам корейских дорам: уникальная экскурсия по Сеулу
Погрузитесь в мир корейских сериалов, посетив ключевые места съемок в Сеуле. Эксклюзивный маршрут для фанатов дорам
5 июля в 15:00
19 июля в 15:00
€199 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Кёнджу: Путешествие в сердце истории и культуры Древней Кореи
Погрузитесь в мир древней корейской цивилизации с индивидуальной экскурсией в Кёнджу, бывшей столицей государства Силла
13 июня в 07:30
14 июня в 07:30
€840 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Современный Сеул: Каннам, Lotte World Tower и не только
Погрузитесь в атмосферу современного Сеула, посетив его яркие символы: Каннам, Lotte World Tower и многое другое
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Сеула в яркий Инчхон: путешествие на авто с экскурсоводом
Погрузитесь в атмосферу Инчхона: от величественных небоскрёбов до уютных парков и кафе. Всё это ждёт вас в нашей экскурсии
Начало: У вашего отеля
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
€540 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Сеула в Сораксан: история, природа и культура в одном путешествии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кореи, посетив заповедник Сораксан из Сеула. Комфорт, культура и природа ждут вас
10 июня в 05:00
17 июня в 05:00
€1 026 за человека
Индивидуальная
8 часов
Сеул: симбиоз истории и креатива - эксклюзивное путешествие по столице Южной Кореи
Погрузитесь в уникальный мир Сеула: от величественного дворца Кёнбоккун до живописного ручья Чхонгечхон. Незабываемое приключение ждет вас
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Побывать на границе: поездка в DMZ
Оказаться максимально близко к Северной Корее и исследовать демилитаризованную зону
Начало: Сеул
13 июня в 13:00
20 июня в 05:00
€512 за человека
Индивидуальная
12 часов
Два берега Сеула: от древности до современности - эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальное путешествие по Сеулу, где история и современность сливаются в одно целое. Откройте для себя два разных мира в одном городе
Начало: Сеул
10 июня в 08:00
11 июня в 17:20
€512 за человека
Индивидуальная
13 часов
Заповедная Корея: природные чудеса и культурное наследие
Погрузитесь в красоту Кореи: водопад, парк ЮНЕСКО и стеклянный мост ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Сеул
10 июня в 05:00
17 июня в 05:00
€834 за человека
Индивидуальная
8 часов
Сад утреннего спокойствия и остров Нами: незабываемое путешествие из Сеула
Проведите день, погружаясь в красоту и спокойствие природы Кореи: от идиллического сада до живописного острова Нами
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€475 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Национальный парк Сораксан и Восточное море: незабываемое путешествие из Сеула
Погрузитесь в красоту Национального парка Сораксан и чистоту Восточного моря, наслаждаясь природой и культурой Кореи
Начало: у вашего отеля
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Сеула в музей Hyundai Motor Studio: путешествие к инновациям
Погрузитесь в мир инноваций и технологий с экскурсией в музей Hyundai Motor Studio в Сеуле. Узнайте о философии бренда и насладитесь уникальными автомобилями
Начало: В вашем отеле
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
€449 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Парк Дэ Чан Гым и погружение в K-рор культуру: индивидуальная экскурсия в Сеул
Окунитесь в мир корейской культуры: от исторических декораций до секретов звезд K-pop. Ваш шанс увидеть мир глазами любимых артистов
Начало: в вашем отеле
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
€550 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Императорский дворец и деревня Ханок: экскурсия с фотосессией в Сеуле
Почувствуйте себя частью корейской истории, посетив дворец Кёнбоккун и деревню Ханок в национальных костюмах
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€411 за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Прогулка по историческим улочкам Сеула в мини-группе: от прошлого к будущему
Захватывающее путешествие по времени ждет вас в Сеуле. Откройте для себя душу города, пройдясь по его старинным улицам
Начало: У Dongdaemun History and Culture Park Station
Расписание: в будние дни в 10:30
10 июня в 10:30
17 июня в 10:30
€89 за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Сеул императоров и аристократов: Путешествие в сердце Кореи
Вас ждет путешествие по историческим местам Сеула, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о династии Чосон
Начало: По договоренности
Завтра в 17:00
11 июня в 16:00
€140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сеул: уникальное путешествие по истории и креативу
Погрузитесь в атмосферу Сеула, где каждый шаг открывает новые грани города: от древних храмов до современных арт-объектов
Начало: Отель
Расписание: 10.00 - 18.00
14 июня в 18:00
15 июня в 18:00
$450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сеул - моя душа: индивидуальная экскурсия по ключевым местам города
Сеул - моя Душа! Погрузитесь в динамику южнокорейской столицы, посетив ключевые места, включая DDP, Гангнам Стайл, Лотте Тауэр и район Хондэ
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по киностудии и уютной улочке Сеула: от исторических дорам до BTS
Погрузитесь в мир кино и кафе Сеула: от культовых съемок BTS до идиллических уголков для фото и отдыха
10 июня в 09:30
17 июня в 09:30
€512 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сеул - город инноваций и технологий: экскурсия по символам прогресса
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сеулу, где каждый уголок скрывает истории успеха и инноваций
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
€438 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Императорский дворец + чайный дом + обед в мишленовском ресторане
Примерьте корейские традиционные костюмы, прогуляйтесь по императорскому дворцу и узким улочкам, а затем насладитесь обедом в мишленовском ресторане
10 июня в 08:30
13 июня в 14:30
€624 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Корея эпохи позднего Чосона: фольклорная деревня и крепость Хвасон
Посетите уникальные места эпохи позднего Чосона в Сеуле. Узнайте о традициях и быте корейцев, прогуляйтесь по фольклорной деревне и осмотрите крепость Хвасон
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€475 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
Погрузитесь в атмосферу Южной Кореи, посетив дендрарий Ачим Коё и остров Намисом. Узнайте о природе и культуре страны, наслаждаясь живописными видами
Начало: Отель или другое по согласованию место
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в южную столицу Кореи - Пусан
Исследовать большой портовый город с живописными морскими пейзажами
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
€840 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
Отправляйтесь на увлекательное путешествие из Сеула в горы Сораксан и на побережье. Треккинг, канатная дорога, рыбный рынок и пляж ждут вас
11 июня в 06:00
13 июня в 06:00
€590 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Традиционная Корея: деревня Минсокчхон и крепость Хвасон
Погрузитесь в атмосферу древней Кореи, посетив деревню Минсокчхон и крепость Хвасон. Узнайте о жизни и традициях корейцев эпохи Чосон
Начало: у вашего отеля
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
€514 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
4.5 часа
Сеульская мозаика: история, архитектура и K-pop
Погрузитесь в атмосферу Сеула, исследуя королевский дворец, буддийский храм и традиционную деревню. Завершите день, почувствовав себя звездой K-pop
Начало: У Мэрии Сеула
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
203€193 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Исторический Сеул - первая встреча
Погрузитесь в историю Сеула: дворцы, храмы, сувениры и королевские сладости. Узнайте о культуре и традициях Кореи за 5,5 часов
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с Сеулом на авто: Королевский дворец и панорамы города
Познакомьтесь с многогранным Сеулом в тёплой дружеской атмосфере. Посетите королевский дворец Кёнбоккун, старинную деревню Букчон и колоритный район Иксондон
Начало: В лобби отеля
24 июня в 10:00
2 июля в 10:00
€400 за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
Прогуляйтесь по трём районам Сеула, где мода и искусство переплетаются. Узнайте о корейских трендах и посетите уникальные концепт-сторы
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
175€167 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей5 июня 2024Татьяна прекрасно подстроилась под наш запрос. Мы были с дочкой 5 месяцев, которую носили в слинге, периодически подкармливая. Несмотря на
- ддьяконовы4 июня 2024В первый раз была в Сеуле и очень тщательно выбирала гида. Колин показал нам Сеул во всех её красках. Это были
- ДДарья3 июня 2024Прекрасная экскурсия!
- ААндрей1 июня 2024Недавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это было просто замечательное событие. Прогулка
- ННаталия30 мая 2024Нам очень понравилось. Александра интересно рассказывала, подстраивалась под наш темп, сводила в русский район, показала где купить косметику на оптовых складах.
- ННаталия29 мая 2024Были сегодня на экскурсии. Нам очень понравилось. Дочка была в восторге от мастер-класса.
- ООльга28 мая 2024Пожалуй, без этой экскурсии сказать, что мы были в Сеуле нельзя. Именно благодаря Колину мы смогли действительно пощупать Сеул, его культуру, ритм. Увидеть его достоинства и проблематику. Эта экскурсия действительно позволила нам почувствовать себя местными жителями. Колин, огромное спасибо!
- ВВячеслав27 мая 2024Самая топовая экскурсия из всех представленных по Сеулу. Интересный маршрут, интересный собеседник владеющим вопросом, посетите самые важные места. Категорически рекомендую, для тех кто любит ходить и узнавать много нового!
- SSergey24 мая 2024Александра очень позитивная, знающая и обязательная гид. . Тур по Сеулу был очень содержательный.
- ААлина24 мая 2024Экскурсия прошла прекрасно! Лера открыла для нас Сеул с новой стороны, рассказывала много нюансов, отвечала на все вопросы, подстраивалась под наши желания по маршруту. Очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Можно с детьми»
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