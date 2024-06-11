Сеул для любителей современного искусства и шопинга
Прогуляйтесь по трём районам Сеула, где мода и искусство переплетаются. Узнайте о корейских трендах и посетите уникальные концепт-сторы
Прогулка по районам Сонсу, Апкучжон Родео и Щинса в Сеуле станет настоящим открытием для ценителей моды и современного искусства.
В Сонсу вы увидите, как старые ангары превращаются в модные пространства, посетите читать дальше
бьюти-кластер и галерею местных художников. В Апкучжон Родео заглянете в люксовые бутики и салон оптики, напоминающий музей.
В Щинса познакомитесь с корейскими брендами по уходу за волосами и фэшн-брендом с креативными инсталляциями.
Экскурсия проходит на общественном транспорте, а дизайн магазинов и экспозиции часто меняются, что делает каждое посещение уникальным
5 причин купить эту экскурсию
🎨 Уникальные концепт-сторы
🛍️ Модные пространства
👗 Люксовые бутики
🖼️ Галереи местных художников
🚇 Удобное перемещение на общественном транспорте
Что можно увидеть
Сонсу
Апкучжон Родео
Щинса
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Творческий район Сонсу
Здесь расположены старые ангары и фабрики, которые активно превращаются в модные пространства. Мы посетим огромный бьюти-кластер с ванными комнатами для тестирования уходовых средств и небольшой галереей местных художников. Затем зайдём в концепт-стор с одеждой из натуральных материалов и предметами декора, сочетающими традиционные корейские элементы и современность. А также заглянем в необычный магазин, снаружи напоминающий разрушенную наземную парковку, а внутри — прекрасный сад, украшенный скульптурами и картинами.
Люкс и роскошь района Апкучжон Родео
Он известен люксовыми бутиками и шикарными пространствами. Мы посетим салон оптики, похожий на музей современного искусства — экспозиции в нём меняются каждые несколько месяцев. Музой и одновременно дизайнером некоторых коллекций является Дженни Ким, знакомый любителям k-pop.
Район Щинса и два необычных бренда
Мы посетим магазин корейского бренда по уходу за волосами, известный натуральными компонентами. Посмотрим выставку, рассказывающую о бренде и ингредиентах, которые он использует. В завершение познакомимся с фэшн-брендом, который славится светодиодными экранами и креативными инсталляциями.
Организационные детали
Между районами мы будем перемещаться на общественном транспорте. Он оплачивается дополнительно — около 1500 вон с человека
В программу заложен час на обед и отдых. Еда и напитки не включены в стоимость
Дизайн магазинов и экспозиции часто меняются, поэтому фото могут не соответствовать тому, что вы увидите на экскурсии
Рекомендую бронировать экскурсию на будние дни, так как в магазинах намного меньше людей
Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Сеуле
Привет! Меня зовут Ксения. Я в Корее уже более 5 лет, получила здесь степень магистра коммуникаций. Успела пожить в трёх городах страны и много-много путешествовала. С детства люблю историю и изобразительное искусство. С нетерпением жду нашей встречи.