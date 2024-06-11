Прогулка по районам Сонсу, Апкучжон Родео и Щинса в Сеуле станет настоящим открытием для ценителей моды и современного искусства.В Сонсу вы увидите, как старые ангары превращаются в модные пространства, посетите

бьюти-кластер и галерею местных художников. В Апкучжон Родео заглянете в люксовые бутики и салон оптики, напоминающий музей. В Щинса познакомитесь с корейскими брендами по уходу за волосами и фэшн-брендом с креативными инсталляциями. Экскурсия проходит на общественном транспорте, а дизайн магазинов и экспозиции часто меняются, что делает каждое посещение уникальным

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Творческий район Сонсу

Здесь расположены старые ангары и фабрики, которые активно превращаются в модные пространства. Мы посетим огромный бьюти-кластер с ванными комнатами для тестирования уходовых средств и небольшой галереей местных художников. Затем зайдём в концепт-стор с одеждой из натуральных материалов и предметами декора, сочетающими традиционные корейские элементы и современность. А также заглянем в необычный магазин, снаружи напоминающий разрушенную наземную парковку, а внутри — прекрасный сад, украшенный скульптурами и картинами.

Люкс и роскошь района Апкучжон Родео

Он известен люксовыми бутиками и шикарными пространствами. Мы посетим салон оптики, похожий на музей современного искусства — экспозиции в нём меняются каждые несколько месяцев. Музой и одновременно дизайнером некоторых коллекций является Дженни Ким, знакомый любителям k-pop.

Район Щинса и два необычных бренда

Мы посетим магазин корейского бренда по уходу за волосами, известный натуральными компонентами. Посмотрим выставку, рассказывающую о бренде и ингредиентах, которые он использует. В завершение познакомимся с фэшн-брендом, который славится светодиодными экранами и креативными инсталляциями.

Организационные детали