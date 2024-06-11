Сеул для любителей современного искусства и шопинга

Прогуляйтесь по трём районам Сеула, где мода и искусство переплетаются. Узнайте о корейских трендах и посетите уникальные концепт-сторы
Прогулка по районам Сонсу, Апкучжон Родео и Щинса в Сеуле станет настоящим открытием для ценителей моды и современного искусства.

В Сонсу вы увидите, как старые ангары превращаются в модные пространства, посетите
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бьюти-кластер и галерею местных художников. В Апкучжон Родео заглянете в люксовые бутики и салон оптики, напоминающий музей.

В Щинса познакомитесь с корейскими брендами по уходу за волосами и фэшн-брендом с креативными инсталляциями.

Экскурсия проходит на общественном транспорте, а дизайн магазинов и экспозиции часто меняются, что делает каждое посещение уникальным

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🎨 Уникальные концепт-сторы
  2. 🛍️ Модные пространства
  3. 👗 Люксовые бутики
  4. 🖼️ Галереи местных художников
  5. 🚇 Удобное перемещение на общественном транспорте

Что можно увидеть

  • Сонсу
  • Апкучжон Родео
  • Щинса
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Творческий район Сонсу

Здесь расположены старые ангары и фабрики, которые активно превращаются в модные пространства. Мы посетим огромный бьюти-кластер с ванными комнатами для тестирования уходовых средств и небольшой галереей местных художников. Затем зайдём в концепт-стор с одеждой из натуральных материалов и предметами декора, сочетающими традиционные корейские элементы и современность. А также заглянем в необычный магазин, снаружи напоминающий разрушенную наземную парковку, а внутри — прекрасный сад, украшенный скульптурами и картинами.

Люкс и роскошь района Апкучжон Родео

Он известен люксовыми бутиками и шикарными пространствами. Мы посетим салон оптики, похожий на музей современного искусства — экспозиции в нём меняются каждые несколько месяцев. Музой и одновременно дизайнером некоторых коллекций является Дженни Ким, знакомый любителям k-pop.

Район Щинса и два необычных бренда

Мы посетим магазин корейского бренда по уходу за волосами, известный натуральными компонентами. Посмотрим выставку, рассказывающую о бренде и ингредиентах, которые он использует. В завершение познакомимся с фэшн-брендом, который славится светодиодными экранами и креативными инсталляциями.

Организационные детали

  • Между районами мы будем перемещаться на общественном транспорте. Он оплачивается дополнительно — около 1500 вон с человека
  • В программу заложен час на обед и отдых. Еда и напитки не включены в стоимость
  • Дизайн магазинов и экспозиции часто меняются, поэтому фото могут не соответствовать тому, что вы увидите на экскурсии
  • Рекомендую бронировать экскурсию на будние дни, так как в магазинах намного меньше людей
  • Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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