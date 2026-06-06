Шопинг в Сеуле: тренды и магазины как арт-пространства
Посетить район Сонсу, зайти в дизайнерские пространства и увидеть экспериментальные проекты
Вас ждёт погружение в живую лабораторию корейского стиля. Мы пройдём по району Сонсу, где бывшие промышленные цеха превратились в эпицентр моды.
Вместо хаотичного поиска магазинов получится маршрут-исследование: мы разберём, как устроены современные fashion- и beauty-бренды, почему они задают мировые тренды и где звёзды K-pop индустрии находят свои образы.
Описание экскурсии
Район Сонсу. Он из бывшей промышленной зоны превратился в один из главных центров современной моды и креативной индустрии Сеула. Старые фабричные здания и склады стали пространствами для брендов, которые формируют актуальную городскую эстетику.
Fashion-пространства. Одежда и аксессуары здесь представлены как часть концепции и визуального высказывания. Это тщательно отобранные мультибрендовые и дизайнерские магазины, где можно увидеть, как выглядит современная корейская мода без туристической адаптации. Многие из представленных брендов регулярно появляются в гардеробах K-pop артистов и айдолов, а также используются стилистами для сценических образов и съёмок.
Beauty-пространства нового формата. Флагманские и концептуальные зоны, где уход за кожей воспринимается как персональная система. Здесь можно протестировать продукты, получить рекомендации и собрать индивидуальный набор средств.
Pop-up и экспериментальные проекты. Эти локации постоянно меняются, поэтому каждый визит уникален. Здесь важен не только шопинг, но и сам опыт пребывания в пространстве, которое часто становится визуальным и культурным событием. Часть этих брендов также используется в стилизации K-pop индустрии и часто появляется в повседневных образах айдолов и в фотосессиях.
Аксессуары и локальные бренды. Украшения, сумки и парфюмерия помогут собрать цельный образ.
Организационные детали
Будут короткие перерывы на кофе и отдых, время на самостоятельные покупки и осмотр пространств. Питание и напитки не включены в стоимость
Некоторые магазины могут отличаться от фотографий или предыдущих посещений, так как формат здесь регулярно обновляется.
В отдельных локациях будут очереди на вход. Можно ждать или выбрать пространство рядом
В будние дни в районе меньше людей и комфортнее заходить в магазины
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Южной Корее с 2021 году и прошла государственную программу интеграции и адаптации. Это дало мне возможность увидеть страну не снаружи, а изнутри, через повседневную жизнь, культуру и читать дальшеуменьшить
мышление корейцев.
В моих экскурсиях соединены история и современность так, чтобы у вас сложилось цельное и глубокое понимание страны.
Я провожу как содержательные исторические прогулки, так и маршруты, связанные с современной жизнью города, например, с шопингом. Помогаю сориентироваться в корейских брендах, концепт-сторах и лучших локациях, чтобы вы получили не просто покупки, а цельный и продуманный опыт.
Мне важно не просто показать места, а создать для вас комфортный, эстетичный и содержательный формат. Я гибко подстраиваюсь под темп и интересы, уделяю внимание деталям и атмосфере, чтобы вы чувствовали себя уверенно и спокойно в любой ситуации.
Буду рада стать вашим проводником в Корею.
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