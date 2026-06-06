Вас ждёт погружение в живую лабораторию корейского стиля. Мы пройдём по району Сонсу, где бывшие промышленные цеха превратились в эпицентр моды. Вместо хаотичного поиска магазинов получится маршрут-исследование: мы разберём, как устроены современные fashion- и beauty-бренды, почему они задают мировые тренды и где звёзды K-pop индустрии находят свои образы.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Район Сонсу. Он из бывшей промышленной зоны превратился в один из главных центров современной моды и креативной индустрии Сеула. Старые фабричные здания и склады стали пространствами для брендов, которые формируют актуальную городскую эстетику.

Fashion-пространства. Одежда и аксессуары здесь представлены как часть концепции и визуального высказывания. Это тщательно отобранные мультибрендовые и дизайнерские магазины, где можно увидеть, как выглядит современная корейская мода без туристической адаптации. Многие из представленных брендов регулярно появляются в гардеробах K-pop артистов и айдолов, а также используются стилистами для сценических образов и съёмок.

Beauty-пространства нового формата. Флагманские и концептуальные зоны, где уход за кожей воспринимается как персональная система. Здесь можно протестировать продукты, получить рекомендации и собрать индивидуальный набор средств.

Pop-up и экспериментальные проекты. Эти локации постоянно меняются, поэтому каждый визит уникален. Здесь важен не только шопинг, но и сам опыт пребывания в пространстве, которое часто становится визуальным и культурным событием. Часть этих брендов также используется в стилизации K-pop индустрии и часто появляется в повседневных образах айдолов и в фотосессиях.

Аксессуары и локальные бренды. Украшения, сумки и парфюмерия помогут собрать цельный образ.

Организационные детали