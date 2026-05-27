Красные палатки, шум улиц, горячая еда и вечерний Сеул. Этот маршрут — про вкус, людей и ту самую жизнь, которую не видно на популярных маршрутах. Вы побываете в нетуристических районах, увидите, как и где едят местные, и попробуете традиционные блюда корейской кухни.

Забудем про туристические рынки. Пойдём в жилой район, где живут обычные корейцы.

Начнём с кафе для школьников. Здесь едят жареную курицу и токпокки. Всё как в дорамах: шумно, просто, вкусно.

Посмотрим, где покупают еду работающие мамы, не успевающие приготовить ужин дома.

По дороге зайдём за традиционными рисовыми пирожными тток. Вы попробуете несколько видов и поймёте, почему для корейцев это не десерт, а часть культуры.

На ужин отправимся в традиционный ресторан, где можно примерить ханбок. Иногда здесь звучит живая музыка, и тогда вечер превращается в сцену из исторической драмы.

В финале будет тот самый Сеул из фильмов: красные палатки, пар, соджу, смех и разговоры после рабочего дня.

А если будет настроение — заглянем на «пьяную улицу», где офисные сотрудники снимают стресс так, как умеют только в Корее.

Я расскажу:

по какому поводу можно получить рисовое пирожное в подарок

какие супы в Корее едят в разные дни года и какая традиция за этим стоит

куда ходят корейцы после работы

