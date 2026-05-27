Стритфуд, рисовые пирожные и «пьяные улицы» без туристов
Красные палатки, шум улиц, горячая еда и вечерний Сеул. Этот маршрут — про вкус, людей и ту самую жизнь, которую не видно на популярных маршрутах.
Вы побываете в нетуристических районах, увидите, как и где едят местные, и попробуете традиционные блюда корейской кухни.
Описание экскурсии
Забудем про туристические рынки. Пойдём в жилой район, где живут обычные корейцы.
Начнём с кафе для школьников. Здесь едят жареную курицу и токпокки. Всё как в дорамах: шумно, просто, вкусно.
Посмотрим, где покупают еду работающие мамы, не успевающие приготовить ужин дома.
По дороге зайдём за традиционными рисовыми пирожными тток. Вы попробуете несколько видов и поймёте, почему для корейцев это не десерт, а часть культуры.
На ужин отправимся в традиционный ресторан, где можно примерить ханбок. Иногда здесь звучит живая музыка, и тогда вечер превращается в сцену из исторической драмы.
В финале будет тот самый Сеул из фильмов: красные палатки, пар, соджу, смех и разговоры после рабочего дня.
А если будет настроение — заглянем на «пьяную улицу», где офисные сотрудники снимают стресс так, как умеют только в Корее.
Я расскажу:
по какому поводу можно получить рисовое пирожное в подарок
какие супы в Корее едят в разные дни года и какая традиция за этим стоит
куда ходят корейцы после работы
и не только
Организационные детали
Дегустация алкоголя — только для совершеннолетних
Питание оплачивается отдельно: средний чек в ресторане — 35 000 вон ($23,5) за чел., в закусочных — 10 000 вон ($6,5) за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Сеуле
Я живу в Южной Корее более 5 лет и прошла государственную программу интеграции и адаптации. Это дало мне возможность увидеть страну не снаружи, а изнутри, через повседневную жизнь, культуру и читать дальшеуменьшить
мышление корейцев.
В моих экскурсиях соединены история и современность так, чтобы у вас сложилось цельное и глубокое понимание страны.
Я провожу как содержательные исторические прогулки, так и маршруты, связанные с современной жизнью города, включая шоппинг с 2023 года. Помогаю сориентироваться в корейских брендах, концепт-сторах и лучших локациях, чтобы вы получили не просто покупки, а цельный и продуманный опыт.
Мне важно не просто показать места, а создать для вас комфортный, эстетичный и содержательный формат. Я гибко подстраиваюсь под темп и интересы гостей, уделяю внимание деталям и атмосфере, чтобы вы чувствовали себя уверенно и спокойно в любой ситуации.
Буду рада стать вашим проводником в Корею.
