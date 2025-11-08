Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшие месяцы для посещения Сеула с целью шопинга и изучения модных трендов - весна и осень. В это время в городе проходят различные модные мероприятия и выставки, что делает путешествие особенно интересным и насыщенным.

Эта индивидуальная экскурсия позволит вам окунуться в мир корейской моды. Посетите стильные районы Ханганчжин, Апкуджонг и Чхондам, где находятся бутики премиальных дизайнеров. Узнайте, почему мода так важна для корейцев и как она связана с карьерой и статусом. Исследуйте Сонгсу, новое fashion-пространство, и найдите уникальные вещи, которые не купить за пределами Кореи. Это путешествие откроет вам двери в мир корейских fashion-трендов и роскоши

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Сеуле

Ханганчжин — стильный район рядом с модной улицей Итэвон. Мы посетим мультибрендовые бутики с подборкой локальных и международных брендов. А также lifestyle-магазины с интересными аксессуарами, украшениями, интерьерными мелочами и парфюмерией.

Апкуджонг и Чхондам — центр корейской роскоши и высокой моды. Здесь находятся бутики премиальных корейских дизайнеров, таких как MÜNN, Kimhekim, ADER Error и Gentle Monster.

Сонгсу — новое fashion-пространство Сеула, которое часто называют «корейским Бруклином». Здесь расположены стильные шоурумы, модные pop-up пространства и самые крутые кафе. Среди интересных мест — Tamburins, Musinsa standard, Point of view и многие другие.

Во время экскурсии вы узнаете:

Почему мода занимает важное место в жизни корейцев

Как Корея стала страной с одним из самых высоких уровней потребления люкса в мире

Зачем корейцы стремятся выглядеть стильно в любой ситуации

Как внешность связана с карьерой, статусом и самоощущением

Как корейская уличная мода стала глобальным феноменом и почему местные дизайнеры всё чаще появляются на подиумах Европы

Что корейцы считают стильным, а что — вульгарным

Какие бренды носят инфлюенсеры и звёзды и какие модные предпочтения характерны для разных возрастов

А ещё я поделюсь полезными лайфхаками:

Где искать редкие и интересные вещи

Как отличить по-настоящему классный бренд от масс-маркета

Что стоит обязательно купить в Сеуле и забрать домой

Организационные детали

Отдельно оплачивается еда и транспорт — 25 000-40 000 вон с чел., а также ваши покупки в магазинах.