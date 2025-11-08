Посетите стильные районы Ханганчжин, Апкуджонг и Чхондам, где находятся бутики премиальных дизайнеров. Узнайте, почему мода так важна для корейцев и как она связана с карьерой и статусом.
Исследуйте Сонгсу, новое fashion-пространство, и найдите уникальные вещи, которые не купить за пределами Кореи. Это путешествие откроет вам двери в мир корейских fashion-трендов и роскоши
5 причин купить эту экскурсию
- 🛍️ Уникальные корейские бренды
- 👗 Премиальные дизайнеры
- 🏙️ Стильные районы Сеула
- 📸 Модные pop-up пространства
- 💡 Полезные лайфхаки
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Ханганчжин
- Апкуджонг
- Чхондам
- Сонгсу
Описание экскурсии
Ханганчжин — стильный район рядом с модной улицей Итэвон. Мы посетим мультибрендовые бутики с подборкой локальных и международных брендов. А также lifestyle-магазины с интересными аксессуарами, украшениями, интерьерными мелочами и парфюмерией.
Апкуджонг и Чхондам — центр корейской роскоши и высокой моды. Здесь находятся бутики премиальных корейских дизайнеров, таких как MÜNN, Kimhekim, ADER Error и Gentle Monster.
Сонгсу — новое fashion-пространство Сеула, которое часто называют «корейским Бруклином». Здесь расположены стильные шоурумы, модные pop-up пространства и самые крутые кафе. Среди интересных мест — Tamburins, Musinsa standard, Point of view и многие другие.
Во время экскурсии вы узнаете:
- Почему мода занимает важное место в жизни корейцев
- Как Корея стала страной с одним из самых высоких уровней потребления люкса в мире
- Зачем корейцы стремятся выглядеть стильно в любой ситуации
- Как внешность связана с карьерой, статусом и самоощущением
- Как корейская уличная мода стала глобальным феноменом и почему местные дизайнеры всё чаще появляются на подиумах Европы
- Что корейцы считают стильным, а что — вульгарным
- Какие бренды носят инфлюенсеры и звёзды и какие модные предпочтения характерны для разных возрастов
А ещё я поделюсь полезными лайфхаками:
- Где искать редкие и интересные вещи
- Как отличить по-настоящему классный бренд от масс-маркета
- Что стоит обязательно купить в Сеуле и забрать домой
Организационные детали
Отдельно оплачивается еда и транспорт — 25 000-40 000 вон с чел., а также ваши покупки в магазинах.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Теона разносторонняя, общительная и подбирала вещи, помогала найти тот магазин, где будут нужные нам вещи. Много обсуждали Корею, моду, получили ответы, которых в интернете не найти)
Качество и цены нас устраивали, поэтому все просто супер-пупер)