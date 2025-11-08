Мои заказы

Модный Сеул: шопинг и тренды

Хотите увидеть Сеул как мировую столицу моды? Побывайте в культовых бутиках и узнайте о корейских fashion-трендах. Это будет незабываемо
Эта индивидуальная экскурсия позволит вам окунуться в мир корейской моды.

Посетите стильные районы Ханганчжин, Апкуджонг и Чхондам, где находятся бутики премиальных дизайнеров. Узнайте, почему мода так важна для корейцев и как она связана с карьерой и статусом.

Исследуйте Сонгсу, новое fashion-пространство, и найдите уникальные вещи, которые не купить за пределами Кореи. Это путешествие откроет вам двери в мир корейских fashion-трендов и роскоши
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🛍️ Уникальные корейские бренды
  • 👗 Премиальные дизайнеры
  • 🏙️ Стильные районы Сеула
  • 📸 Модные pop-up пространства
  • 💡 Полезные лайфхаки

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Сеула с целью шопинга и изучения модных трендов - весна и осень. В это время в городе проходят различные модные мероприятия и выставки, что делает путешествие особенно интересным и насыщенным.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Модный Сеул: шопинг и тренды© Теона
Модный Сеул: шопинг и тренды© Теона
Модный Сеул: шопинг и тренды© Теона

Что можно увидеть

  • Ханганчжин
  • Апкуджонг
  • Чхондам
  • Сонгсу

Описание экскурсии

Ханганчжин — стильный район рядом с модной улицей Итэвон. Мы посетим мультибрендовые бутики с подборкой локальных и международных брендов. А также lifestyle-магазины с интересными аксессуарами, украшениями, интерьерными мелочами и парфюмерией.

Апкуджонг и Чхондам — центр корейской роскоши и высокой моды. Здесь находятся бутики премиальных корейских дизайнеров, таких как MÜNN, Kimhekim, ADER Error и Gentle Monster.

Сонгсу — новое fashion-пространство Сеула, которое часто называют «корейским Бруклином». Здесь расположены стильные шоурумы, модные pop-up пространства и самые крутые кафе. Среди интересных мест — Tamburins, Musinsa standard, Point of view и многие другие.

Во время экскурсии вы узнаете:

  • Почему мода занимает важное место в жизни корейцев
  • Как Корея стала страной с одним из самых высоких уровней потребления люкса в мире
  • Зачем корейцы стремятся выглядеть стильно в любой ситуации
  • Как внешность связана с карьерой, статусом и самоощущением
  • Как корейская уличная мода стала глобальным феноменом и почему местные дизайнеры всё чаще появляются на подиумах Европы
  • Что корейцы считают стильным, а что — вульгарным
  • Какие бренды носят инфлюенсеры и звёзды и какие модные предпочтения характерны для разных возрастов

А ещё я поделюсь полезными лайфхаками:

  • Где искать редкие и интересные вещи
  • Как отличить по-настоящему классный бренд от масс-маркета
  • Что стоит обязательно купить в Сеуле и забрать домой

Организационные детали

Отдельно оплачивается еда и транспорт — 25 000-40 000 вон с чел., а также ваши покупки в магазинах.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теона
Теона — ваш гид в Сеуле
Провела экскурсии для 25 туристов
Привет! Меня зовут Теона, живу в Корее с 2014 года. Я изучала маркетинг в сфере моды в одном из лучших университетов страны и на данный момент работаю в fashion-индустрии, поэтому
читать дальше

отлично разбираюсь в мировых и корейских трендах. Помимо известных достопримечательностей, я покажу вам стильную сторону Сеула: от дорогих брендов до крутых независимых дизайнеров и доступного шопинга. Знаю, где найти самые атмосферные кафе с красивыми интерьерами и вкусным кофе, а также поделюсь секретами о корейской культуре, традициях и жизни в мегаполисе. Решила проводить экскурсии, потому что скучаю по соотечественникам и родному языку. Моя цель — не просто показать вам город, но и создать дружескую, тёплую атмосферу. Буду рада поделиться своими знаниями и впечатлениями, а также провести для вас незабываемую прогулку по Сеулу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ксения
Ксения
8 ноя 2025
Великолепно провели время! Теона отлично разбирается в своем предмете и она прекрасный коммуникатор!
Наталия
Наталия
28 сен 2025
Я второй раз в Сеуле. Здесь много интересных мест, связанных с историей, техническими достижениями, очень много развлечений, прекрасные парки и фестивали. Но мне очень хотелось открыть для себя Сеул, как
читать дальше

место, где создаются новые тренды в моде, стиле. И когда я увидела на сайте экскурсию под названием Модный Сеул, то я поняла,что это то, что я хотела. Как здорово, что мы встретили Теону. Экскурсия полностью оправдала мои ожидания, и даже, можно сказать, их превзошла! Теона нам показала такие места, которые мы бы сами никогда не нашли, и даже не подозревали об их существовании. Рассказала о современных трендах и модных в Корее брендах. А какие необычные магазины мы посетили! Это просто фантастика! Рекомендую всем, кто хочет узнать Корею во всем ее разнообразии, а особенно тем, кто любит моду и все необычное, обязательно записаться на эту экскурсию. Бонусом стали маленькие милые покупочки, приятная беседа за вкусным кофе с обалденными булочками и неожиданная встреча с любимым актером дорам, который, как оказалось, тоже любит бродить по этим модным райончикам. Спасибо, Теона, за приятный день!

Я второй раз в Сеуле. Здесь много интересных мест, связанных с историей, техническими достижениями, очень многоЯ второй раз в Сеуле. Здесь много интересных мест, связанных с историей, техническими достижениями, очень многоЯ второй раз в Сеуле. Здесь много интересных мест, связанных с историей, техническими достижениями, очень многоЯ второй раз в Сеуле. Здесь много интересных мест, связанных с историей, техническими достижениями, очень многоЯ второй раз в Сеуле. Здесь много интересных мест, связанных с историей, техническими достижениями, очень много
Андрей
Андрей
25 июн 2025
Большое спасибо Теоне за увлекательную и насыщенную экскурсию. Даже назвал бы это не экскурсией, а дружеским походом по городу, интересным локациям и местным магазинам. Теона очень приятная и общительная девушка, которая отлично знает город. Жена и дочь особенно остались в восторге и уже планируют повторную экскурсию на следующий год)
Н
Николай
8 июн 2025
Сумасшедше великолепно. Слов нет, одни эмоции. Закупились модными вещами, которые сами бы никогда не нашли

Теона разносторонняя, общительная и подбирала вещи, помогала найти тот магазин, где будут нужные нам вещи. Много обсуждали Корею, моду, получили ответы, которых в интернете не найти)

Качество и цены нас устраивали, поэтому все просто супер-пупер)

Входит в следующие категории Сеула

Похожие экскурсии из Сеула

Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
5 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
Узнать по максимуму об истории, культуре и современной архитектуре города
Начало: У здания мэрии Сеула
Завтра в 10:00
21 ноя в 10:00
$289 за всё до 3 чел.
Сеул на авто
На машине
5 часов
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по старинному и современному Сеулу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сеула, где встречаются вековые традиции и современность, на комфортабельной индивидуальной экскурсии на авто
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
21 ноя в 10:30
$450 за всё до 4 чел.
Сеул - город инноваций и технологий
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сеул - город инноваций и технологий: экскурсия по символам прогресса
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сеулу, где каждый уголок скрывает истории успеха и инноваций
22 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
$514 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сеуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сеуле