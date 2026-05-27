Приглашаем попробовать себя в роли ювелира и создать украшение по мотивам любимой K-pop группы! На мастер-классе вы познакомитесь с основами ювелирного дела и сделаете кольцо или кулон из серебра — особый сувенир из Сеула, который будет связан с вашей любимой музыкой и воспоминаниями о поездке.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Под руководством мастера вы пройдёте все основные этапы работы ювелира и сделаете украшение своими руками. Во время занятия вы:

поработаете с серебром 925 пробы с помощью ручных инструментов и бормашинки

познакомитесь с металлами, их сплавами и свойствами

узнаете о драгоценных камнях и их особенностях

освоите базовые ювелирные техники — пайку, ковку и чеканку

опробуете ювелирную химию: флюсы, отбелы и чернение серебра

Сначала вы выберете дизайн украшения. Он может быть вдохновлён символикой или эстетикой любимой K-pop группы. А ещё определитесь с формой изделия:

кулон – форма подбирается индивидуально, цепочка приобретается отдельно

кольцо: 3 мм — тонкое и минималистичное; 4–5 мм — более выразительное и заметное

Все этапы проходят под руководством мастера, поэтому программа подойдёт даже тем, кто никогда не держал в руках ювелирные инструменты.

В конце мастер-класса вы заберёте готовое украшение с собой.

Организационные детали

Мастер-класс рассчитан на участников от 14 лет, специальная подготовка не нужна

Изделие можно забрать в день мастер-класса

Если вы выбираете дополнительные опции (гравировка, установка камней или золочение), срок готовности уточняется на месте

Оставшуюся часть стоимости можно оплатить на месте. К оплате принимаются наличные (корейские воны), а также карты корейских и иностранных банков, включая UnionPay (в том числе карты российских банков).

В стоимость входит

Серебро 925 пробы (около 5 г на участника)

Все инструменты и расходные материалы

Чай, кофе и небольшие угощения в мастерской

Дополнительные расходы (по желанию)