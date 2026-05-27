Приглашаем попробовать себя в роли ювелира и создать украшение по мотивам любимой K-pop группы! На мастер-классе вы познакомитесь с основами ювелирного дела и сделаете кольцо или кулон из серебра — особый сувенир из Сеула, который будет связан с вашей любимой музыкой и воспоминаниями о поездке.
Описание мастер-класса
Под руководством мастера вы пройдёте все основные этапы работы ювелира и сделаете украшение своими руками. Во время занятия вы:
- поработаете с серебром 925 пробы с помощью ручных инструментов и бормашинки
- познакомитесь с металлами, их сплавами и свойствами
- узнаете о драгоценных камнях и их особенностях
- освоите базовые ювелирные техники — пайку, ковку и чеканку
- опробуете ювелирную химию: флюсы, отбелы и чернение серебра
Сначала вы выберете дизайн украшения. Он может быть вдохновлён символикой или эстетикой любимой K-pop группы. А ещё определитесь с формой изделия:
- кулон – форма подбирается индивидуально, цепочка приобретается отдельно
- кольцо: 3 мм — тонкое и минималистичное; 4–5 мм — более выразительное и заметное
Все этапы проходят под руководством мастера, поэтому программа подойдёт даже тем, кто никогда не держал в руках ювелирные инструменты.
В конце мастер-класса вы заберёте готовое украшение с собой.
Организационные детали
- Мастер-класс рассчитан на участников от 14 лет, специальная подготовка не нужна
- Изделие можно забрать в день мастер-класса
- Если вы выбираете дополнительные опции (гравировка, установка камней или золочение), срок готовности уточняется на месте
- Оставшуюся часть стоимости можно оплатить на месте. К оплате принимаются наличные (корейские воны), а также карты корейских и иностранных банков, включая UnionPay (в том числе карты российских банков).
В стоимость входит
- Серебро 925 пробы (около 5 г на участника)
- Все инструменты и расходные материалы
- Чай, кофе и небольшие угощения в мастерской
Дополнительные расходы (по желанию)
- Лазерная гравировка — от 5 000 вон за изделие
- Установка камней — от 10 000 вон за один камень
- Золочение (585 или 750 проба) — от 10 000 вон за изделие
- Цепочка из серебра 925 пробы — от 50 000 вон за изделие
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$115
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Чонногу
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я много лет живу в Сеуле и хорошо знаю город — не только как путешественник, но и изнутри: через быт, культуру и повседневную жизнь. Я разбираюсь в истории и современности Сеула,
