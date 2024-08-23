читать дальше по факту оказалось другое. Но это не омрачило экскурсию. Татьяна показала и рассказала о маршрутах, которые нас интересовали и после экскурсии.

Хорошая и запоминающаяся прогулка по Сеулу. Но программу лучше уточнить, т. к. был момент, когда мы рассчитывали на одно, а