Развлечения в Сеуле

Найдено 5 экскурсий в категории «Развлечения» в Сеуле на русском языке, цены от $25, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Сеульская мозаика: история, архитектура и немного K-pop
Пешая
5.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Сеульская мозаика: история, архитектура и немного K-pop
Погрузитесь в атмосферу Сеула, исследуя королевский дворец, буддийский храм и традиционную деревню. Завершите день, почувствовав себя звездой K-pop
Начало: У Мэрии Сеула
27 янв в 10:00
28 янв в 10:00
$283 за всё до 5 чел.
Сеул: шоу The Painters - живопись и K‑Pop танцы
1 час
3 отзыва
Билеты
Сеул: шоу The Painters - живопись и K‑Pop танцы
Начало: 1st floor of Kyunghyang Art Hill, 3, Jeongdong-gil...
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$25.20 за билет
Знакомство с историей Кореи. Квест-экскурсия по Сеулу
Пешая
4 часа
10%
Квест
до 10 чел.
Знакомство с историей Кореи. Квест-экскурсия по Сеулу
Начало: Agricultural Museum - 16 Saemunan-ro, Jung Distric...
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$27$30 за всё до 10 чел.
Даньян город реки и неба: знаменитая пещера, поездка на лодке, скалы и небо
На лодке
2 часа
5%
Водная прогулка
Даньян город реки и неба: знаменитая пещера, поездка на лодке, скалы и небо
Начало: Ваш отель
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
$494$520 за человека
Один день в городе среди гор: самая длинная канатная дорога и храм у озера
Канатная дорога
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Один день в городе среди гор: самая длинная канатная дорога и храм у озера
Начало: Сеул, ваш отель
Расписание: Каждый день в 8:00
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
$520 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    23 августа 2024
    Сеульская мозаика: история, архитектура и немного K-pop
    Хорошая и запоминающаяся прогулка по Сеулу. Но программу лучше уточнить, т. к. был момент, когда мы рассчитывали на одно, а
    по факту оказалось другое. Но это не омрачило экскурсию. Татьяна показала и рассказала о маршрутах, которые нас интересовали и после экскурсии.

  • D
    Dmitry
    6 августа 2024
    Сеульская мозаика: история, архитектура и немного K-pop
    Все прошло хорошо. Спасибо Татьяне за экскурсию.
  • И
    Илья
    20 июня 2024
    Сеульская мозаика: история, архитектура и немного K-pop
    Все прошло хорошо, гид очень доброжелательный, отвечает на все вопросы, дала нам несколько советов, как ориентироваться в Сеуле.

    Единственное пожелание: говорить чуть громче, либо выдавать микрофоны, т. к. иногда части группы не было слышно гида.

