Индивидуальная
до 5 чел.
Сеульская мозаика: история, архитектура и немного K-pop
Погрузитесь в атмосферу Сеула, исследуя королевский дворец, буддийский храм и традиционную деревню. Завершите день, почувствовав себя звездой K-pop
Начало: У Мэрии Сеула
27 янв в 10:00
28 янв в 10:00
$283 за всё до 5 чел.
Билеты
Сеул: шоу The Painters - живопись и K‑Pop танцы
Начало: 1st floor of Kyunghyang Art Hill, 3, Jeongdong-gil...
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$25.20 за билет
-
10%
Квест
до 10 чел.
Знакомство с историей Кореи. Квест-экскурсия по Сеулу
Начало: Agricultural Museum - 16 Saemunan-ro, Jung Distric...
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$27
$30 за всё до 10 чел.
-
5%
Водная прогулка
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
$494
$520 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Один день в городе среди гор: самая длинная канатная дорога и храм у озера
Начало: Сеул, ваш отель
Расписание: Каждый день в 8:00
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
$520 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна23 августа 2024Хорошая и запоминающаяся прогулка по Сеулу. Но программу лучше уточнить, т. к. был момент, когда мы рассчитывали на одно, а
- DDmitry6 августа 2024Все прошло хорошо. Спасибо Татьяне за экскурсию.
- ИИлья20 июня 2024Все прошло хорошо, гид очень доброжелательный, отвечает на все вопросы, дала нам несколько советов, как ориентироваться в Сеуле.
Единственное пожелание: говорить чуть громче, либо выдавать микрофоны, т. к. иногда части группы не было слышно гида.
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сеуле
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
- Сеульская мозаика: история, архитектура и немного K-pop;
- Сеул: шоу The Painters - живопись и K‑Pop танцы;
- Знакомство с историей Кореи. Квест-экскурсия по Сеулу;
- Даньян город реки и неба: знаменитая пещера, поездка на лодке, скалы и небо;
- Один день в городе среди гор: самая длинная канатная дорога и храм у озера.
Какие места ещё посмотреть в Сеуле
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Сеулу в январе 2026
Сейчас в Сеуле в категории "Развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 25 до 520 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2026 год по теме «Развлечения», 6 ⭐ отзывов, цены от $25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март