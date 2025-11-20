Мои заказы

Перезагрузка – экскурсии в Сеуле

Найдено 4 экскурсии в категории «Перезагрузка» в Сеуле на русском языке, цены от $512. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Погружение в атмосферу Сеула
На машине
9 часов
49 отзывов
Индивидуальная
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
$512 за человека
Нетуристический Сеул: всё включено
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Сеул: рынок трав, трущобы и храм
Погрузитесь в жизнь Сеула, посетив его нетуристические уголки и узнав о быте местных жителей
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
$578 за всё до 4 чел.
Сад утреннего спокойствия и остров Нами: путешествие из Сеула
На машине
На пароме
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Сеулу
Проведите день, погружаясь в красоту и спокойствие природы Кореи: от идиллического сада до живописного острова Нами
Начало: У вашего отеля
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
$514 за всё до 4 чел.
Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
На машине
8 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
Погрузитесь в атмосферу Южной Кореи, посетив дендрарий Ачим Коё и остров Намисом. Узнайте о природе и культуре страны, наслаждаясь живописными видами
Начало: Отель или другое по согласованию место
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$520 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    20 ноября 2025
    Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
    Нам очень понравилась экскурсия. Вячеслав - молодец. Очень вежлив и тактичен! Много рассказывал про Корею! Время пролетело незаметно
    Нам очень понравилась экскурсия. Вячеслав - молодец. Очень вежлив и тактичен! Много рассказывал про Корею! Время пролетело незаметно
  • Ю
    Юрий
    12 ноября 2025
    Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
    Отличная экскурсия, очень познавательно, интересно. Помимо достопримечательностей которые должны были посетить многое узнали о жизни корейцев. И бонусом получили шикарные фото)
    По возвращению в Корею обязательно закажем у вас еще экскурсию)
  • K
    Karina
    9 ноября 2025
    Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
    Отличная экскурсия! Всё было замечательно: интересный маршрут, живой рассказ и прекрасная атмосфера. Время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем!
    Отличная экскурсия! Всё было замечательно: интересный маршрут, живой рассказ и прекрасная атмосфера. Время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем!
  • А
    Александра
    3 ноября 2025
    Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
    Слава прекрасный гид, с любовью и от души рассказывает о своей стране. Очень рекомендуем его авторские экскурсии.
  • D
    Diana
    15 сентября 2025
    Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
    Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. По дороге Вячеслав много рассказывал, отвечал на вопросы. Сделали много красивых фото, с которыми помог Вячеслав. Большое спасибо!
  • О
    Ольга
    4 сентября 2025
    Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
    Слава очень хороший экскурсовод, рассказал много интересного, и показал то что не показывает обычным туристам. Мы остались очень довольны этой экскурсией!
    Слава очень хороший экскурсовод, рассказал много интересного, и показал то что не показывает обычным туристам. Мы остались очень довольны этой экскурсией!
  • Е
    Екатерина
    6 августа 2025
    Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
    Понравилась экскурсия. Посетили дендрарий и остров Нами. Летом открываются прекрасные виды и нет толп туристов. Слава – прекрасный гид, легко
    читать дальше

    подает информацию. По дороге увлекательно рассказывал о Корее. Гид отвечал еще до поездки на вопросы, также посодействовал покупке билетов на зиплайн. По рекомендации гида попробовали вкусные национальные блюда. Также Слава дал рекомендации по посещению мест в Сеуле, по окончании путешествия как раз оказались в одном из них. Остались довольны поездкой.

  • А
    Анна
    23 июля 2025
    Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
    Очень классная экскурсия! Мы взяли вместе с мамой, наш гид Вячеслав так подробно рассказывал обо всем - историю Кореи, как
    читать дальше

    люди сейчас живут, как работают, какой образ жизни у людей и многое многое другое. Было очень интересно и увлекательно! Мы остались безумно довольными! Я очень рекомендую всем данную экскурсию. Он очень внимательный и приятный человек! Слушать было одно удовольствие! Нам правда немножко не повезло с погодой из-за дождика, но впечатления из-за гида остались очень приятными!

  • П
    Полина
    24 мая 2025
    Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
    Это был просто отличный день! Спасибо Славе за такую комфортную, интересную и душевную поездку🙏
    В пути рассказал не только про достопримечательности,
    читать дальше

    но и про саму Корню очень много, про менталитет, обычаи и культуру. Очень интересно так же было услышать опыт самого Вячеслава про эмиграцию, и с какими трудностями он сталкивался как приезжий. Сама экскурсия проходила в очень комфортном автомобиле, где мы успели отдохнуть между локациями и по дороге домой. Еще раз спасибо за такой опыт, всем очень рекомендую 👍🏻❤️

    Это был просто отличный день! Спасибо Славе за такую комфортную, интересную и душевную поездку🙏
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2025
    Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
    Это был очень увлекательный день в компании наиприятнейшего человека. Вячеслав рассказывал очень интересно про жизнь в Корее, про исторические события,
    читать дальше

    про посещаемые места, учитывая все наши пожелания и отвечая на все вопросы. Маршрут построен очень грамотно, везде успели, даже немножко больше)
    Сад утреннего спокойствия покорил своей красотой, полюбовались сакурой и прекрасными тюльпанами.
    После экскурсии Вячеслав дал рекомендации по посещению интересных мест в Сеуле и за его пределами, отвечал на вопросы в вотсап, подсказал локации. Огромное Вам спасибо. Когда вернёмся в следующий раз, обязательно придём к Вам на экскурсию снова.

    Это был очень увлекательный день в компании наиприятнейшего человека. Вячеслав рассказывал очень интересно про жизнь в Корее, про исторические события,
  • И
    Илья
    6 мая 2025
    Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
    Отличная экскурсия с Вячеславом. Много интересных фактов, очень комфортный тайминг. Благодарим!
  • K
    Karina
    24 апреля 2025
    Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
    Прекрасный гид, очень внимательный человек. Помог советами по разным туристическим вопросам в Сеуле. Рассказал много интересных фактов о современной Корее и из истории. Рекомендуем.
    Прекрасный гид, очень внимательный человек. Помог советами по разным туристическим вопросам в Сеуле. Рассказал много интересных фактов о современной Корее и из истории. Рекомендуем.
  • Я
    Яна
    8 апреля 2025
    Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
    Путешествие на остров Нами и посещение Сада утреннего спокойствия стала нашей завершающей экскурсией в Корее. Впечатлений масса, хоть и попали
    читать дальше

    в такое время, когда все только начало расцветать. Обязательно воспользуйтесь зиплайном – очень классная вещь 🔥🔥🔥
    Очень красивое место, ухоженное, с множеством аутентичных заведений на самом острове. Это невозможно описать – это нужно увидеть своими глазами!
    Наш гид Слава вышел на связь сразу после бронирования экскурсии. Он отвечал на все вопросы, помогал подготовиться к поездке, во время экскурсии очень интересно рассказал историю Кореи, современную жизнь, также отвечал на все приходящие во время путешествия вопросы. А ещё благодаря годам тренировок у Славы получаются отличные фотографии! Очень хороший гид, с которым интересно и не скучно! Рекомендую!

    Путешествие на остров Нами и посещение Сада утреннего спокойствия стала нашей завершающей экскурсией в Корее. Впечатлений масса, хоть и попали
  • А
    Анастасия
    29 марта 2025
    Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
    Экскурсовод Слава подарил нам прекрасный насыщенный день - мы посетили сад Утреннего спокойствия и о. Намисон недалеко от Сеула. Поездка
    читать дальше

    была максимально комфортной, интересной и лёгкой, спасибо Славе!
    Очень внимательный и заботливый экскурсовод с глубокими, можно сказать энциклопидическими знаниями, которыми он щедро делится понятным языком.
    Остались в восторге.
    Очень рекомендуем)

  • С
    София
    16 декабря 2024
    Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
    Прекрасно перевели время в Саду Утреннего спокойствия, были в начале ноября, природа очень живописна. Вячеслав провел отличную экскурсию, много полезной
    читать дальше

    и интересной информации, которую можно узнать только от людей непосредственно живущих в Корее. Съездили на остров Намисон, удивительное и приятное место. Отличная экскурсия, всем рекомендую!

  • Е
    Евгений
    17 октября 2024
    Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
    Самое главное для нас, как участников экскурсии, это то, что Вячеслав смог создать приятную атмосферу взаимодействия и общения с нами.
    читать дальше

    Про пунктуальность, ответственность, знания и владение языком даже говорить не буду. Это даже не обсуждается. Очень приятен как человек! Само знакомство с ним это уже знакомство с частичкой Кореи. Очень много информации, которую не найдешь ни в каких ‘интернетах’. В описании экскурсии ее время обозначено 8 часов. Мы встретились в отеле в 10.00, привез он нас назад в 21.00. День пролетел как мгновение. Одно сожаление, что не заказали все его экскурсии.

    Самое главное для нас, как участников экскурсии, это то, что Вячеслав смог создать приятную атмосферу взаимодействия и общения с нами.
  • Л
    Ляззат
    16 октября 2024
    Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
    Вячеслав, супер гид, было очень много познавательной истории о Кореи, как исторических фактах, так и культуре корейского народа. Очень понравилось, помимо прекрасных пейзажей, помоги мне с мой просьбой. 👏🏻👏🏻👏🏻🫶🏼
    Желаю, Вам хороших клиентов ✊🏻
    Вячеслав, супер гид, было очень много познавательной истории о Кореи, как исторических фактах, так и культуре корейского народа. Очень понравилось, помимо прекрасных пейзажей, помоги мне с мой просьбой. 👏🏻👏🏻👏🏻🫶🏼
  • Я
    Яна
    31 августа 2024
    Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
    Отличная экскурсия с отличным гидом! Вячеслав забрал нас из отеля, приехал заранее. Передвигались на комфортном автомобиле, с собой привез холодную
    читать дальше

    воду, в машине есть возможность подзарядить телефон, что очень удобно.

    По дороге к саду рассказал много интересного про Корею и корейский быт. С одной стороны отлично владеет информацией об истории Кореи, с другой может по запросу рассказать множество интересных бытовых деталей о жизни корейцев, о которых не напишут в интернете. Ответил на все наши многочисленные вопросы.

    Очень внимателен к туристам: несколько раз интересовался не устали ли мы, какую еду предпочитаем и т. д. Кроме того, подробно рассказал, какие места можно дополнительно посетить самостоятельно, в том числе, рестораны (отправил геолокацию). Очень помогло сэкономить время на поиски. В интернете такой информации не смогли найти. Указал несколько интересных для нас колоритных районов Сеула, о которых также не нашли информации в интернете. Также интересовался, что уже знаем о Корее, чтобы не дублировать информацию.

    Дал историческую и фактологическую справку о саде и острове. В самих локациях показал много красивых мест, в том числе для фото. На маршруте заходили в магазины и небольшие музеи, в которых рассказал и показал множество деталей. Дал возможность спокойно, без спешки, пообедать с учетом наших предпочтений.

    Также показал интересные нетуристические места Сеула, поскольку осталось немного времени.

    В целом, прекрасный человек, с которым приятно и интересно общаться на различные темы.

    Очень рекомендую данного гида. Будьте уверены, что самостоятельно посещение Сада утреннего спокойствия и Нами и Кореи в целом будет неполным.

    Отличная экскурсия с отличным гидом! Вячеслав забрал нас из отеля, приехал заранее. Передвигались на комфортном автомобиле, с собой привез холодную
  • Д
    Дмитрий
    24 августа 2024
    Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
    Вячеслав провел замечательную экскурсию, было очень интересно. Во время пути было очень весело и непринуждённо, мы узнали много интересного о корейской культуре и быте. Хочется поблагодарить Вячеслава и пожелать ему успехов в работе!
  • И
    Илья
    24 июня 2024
    Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
    Гид забирает на авто из отеля, это максимально удобно. По пути рассказывает про места, которые предстоит посетить, и отвечает на
    читать дальше

    все вопросы.

    В саду Утреннего спокойствия и на острове остаётся достаточно времени, чтобы погулять, попить кофе, пообедать.

    В конце поездки Вячеслав подвез до нужной точки в Сеуле и подарил вкусняшку)

