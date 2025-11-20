Индивидуальная
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
$512 за человека
до 4 чел.
Нетуристический Сеул: рынок трав, трущобы и храм
Погрузитесь в жизнь Сеула, посетив его нетуристические уголки и узнав о быте местных жителей
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
$578 за всё до 4 чел.
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Сеулу
Проведите день, погружаясь в красоту и спокойствие природы Кореи: от идиллического сада до живописного острова Нами
Начало: У вашего отеля
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
$514 за всё до 4 чел.
до 6 чел.
Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
Погрузитесь в атмосферу Южной Кореи, посетив дендрарий Ачим Коё и остров Намисом. Узнайте о природе и культуре страны, наслаждаясь живописными видами
Начало: Отель или другое по согласованию место
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$520 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей20 ноября 2025Нам очень понравилась экскурсия. Вячеслав - молодец. Очень вежлив и тактичен! Много рассказывал про Корею! Время пролетело незаметно
- ЮЮрий12 ноября 2025Отличная экскурсия, очень познавательно, интересно. Помимо достопримечательностей которые должны были посетить многое узнали о жизни корейцев. И бонусом получили шикарные фото)
По возвращению в Корею обязательно закажем у вас еще экскурсию)
- KKarina9 ноября 2025Отличная экскурсия! Всё было замечательно: интересный маршрут, живой рассказ и прекрасная атмосфера. Время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем!
- ААлександра3 ноября 2025Слава прекрасный гид, с любовью и от души рассказывает о своей стране. Очень рекомендуем его авторские экскурсии.
- DDiana15 сентября 2025Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. По дороге Вячеслав много рассказывал, отвечал на вопросы. Сделали много красивых фото, с которыми помог Вячеслав. Большое спасибо!
- ООльга4 сентября 2025Слава очень хороший экскурсовод, рассказал много интересного, и показал то что не показывает обычным туристам. Мы остались очень довольны этой экскурсией!
- ЕЕкатерина6 августа 2025Понравилась экскурсия. Посетили дендрарий и остров Нами. Летом открываются прекрасные виды и нет толп туристов. Слава – прекрасный гид, легко
- ААнна23 июля 2025Очень классная экскурсия! Мы взяли вместе с мамой, наш гид Вячеслав так подробно рассказывал обо всем - историю Кореи, как
- ППолина24 мая 2025Это был просто отличный день! Спасибо Славе за такую комфортную, интересную и душевную поездку🙏
В пути рассказал не только про достопримечательности,
- ТТатьяна12 мая 2025Это был очень увлекательный день в компании наиприятнейшего человека. Вячеслав рассказывал очень интересно про жизнь в Корее, про исторические события,
- ИИлья6 мая 2025Отличная экскурсия с Вячеславом. Много интересных фактов, очень комфортный тайминг. Благодарим!
- KKarina24 апреля 2025Прекрасный гид, очень внимательный человек. Помог советами по разным туристическим вопросам в Сеуле. Рассказал много интересных фактов о современной Корее и из истории. Рекомендуем.
- ЯЯна8 апреля 2025Путешествие на остров Нами и посещение Сада утреннего спокойствия стала нашей завершающей экскурсией в Корее. Впечатлений масса, хоть и попали
- ААнастасия29 марта 2025Экскурсовод Слава подарил нам прекрасный насыщенный день - мы посетили сад Утреннего спокойствия и о. Намисон недалеко от Сеула. Поездка
- ССофия16 декабря 2024Прекрасно перевели время в Саду Утреннего спокойствия, были в начале ноября, природа очень живописна. Вячеслав провел отличную экскурсию, много полезной
- ЕЕвгений17 октября 2024Самое главное для нас, как участников экскурсии, это то, что Вячеслав смог создать приятную атмосферу взаимодействия и общения с нами.
- ЛЛяззат16 октября 2024Вячеслав, супер гид, было очень много познавательной истории о Кореи, как исторических фактах, так и культуре корейского народа. Очень понравилось, помимо прекрасных пейзажей, помоги мне с мой просьбой. 👏🏻👏🏻👏🏻🫶🏼
Желаю, Вам хороших клиентов ✊🏻
- ЯЯна31 августа 2024Отличная экскурсия с отличным гидом! Вячеслав забрал нас из отеля, приехал заранее. Передвигались на комфортном автомобиле, с собой привез холодную
- ДДмитрий24 августа 2024Вячеслав провел замечательную экскурсию, было очень интересно. Во время пути было очень весело и непринуждённо, мы узнали много интересного о корейской культуре и быте. Хочется поблагодарить Вячеслава и пожелать ему успехов в работе!
- ИИлья24 июня 2024Гид забирает на авто из отеля, это максимально удобно. По пути рассказывает про места, которые предстоит посетить, и отвечает на
