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Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
Насладитесь невероятным путешествием по главным достопримечательностям Сеула за один день в компании опытного гида
Начало: На станции метро Seoul Station
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
€193 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
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Сеул для любителей современного искусства и шопинга
Прогуляйтесь по трём районам Сеула, где мода и искусство переплетаются. Узнайте о корейских трендах и посетите уникальные концепт-сторы
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€175 за всё до 4 чел.
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Путешествие в южную столицу Кореи - Пусан
Исследовать большой портовый город с живописными морскими пейзажами
14 июля в 07:00
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€840 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 июля 2024Ольга, отличный гид! Мы провели с ней три дня, кроме Пусана были на экскурсии в Саду утреннего спокойствия и посмотрели
- ВВиктория29 июня 2024Спасибо Татьяне за экскурсию, за менее популярные у туристов и более самобытные места (я про еду и чай), а еще за ответы на все наши вопросы не только по историческим фактам, но и просто про жизнь, бытовую как она есть😊
- ССветлана21 июня 2024Татьяна приятный человек, ответила на все интересующие вопросы, учла наши пожелания, рекомендую.
- ЮЮлия8 июня 2024Такая прекрасная насыщенная экскурсия для любителей косметики и шоппинга! Ксения очень легкая, приятная в общении девушка, подробно и охотно ответила на все наши вопросы, это был очень интересный диалог обо всём! Рекомендую ❤️
- ААлексей5 июня 2024Татьяна прекрасно подстроилась под наш запрос. Мы были с дочкой 5 месяцев, которую носили в слинге, периодически подкармливая. Несмотря на
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «На выходные»
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