Экскурсии выходного дня в Сеуле

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Сеуле на русском языке, цены от €175. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Популярное предложение
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
Насладитесь невероятным путешествием по главным достопримечательностям Сеула за один день в компании опытного гида
Начало: На станции метро Seoul Station
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
193 за всё до 4 чел.
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
Прогуляйтесь по трём районам Сеула, где мода и искусство переплетаются. Узнайте о корейских трендах и посетите уникальные концепт-сторы
Завтра в 10:30
10 июля в 10:30
175 за всё до 4 чел.
Путешествие в южную столицу Кореи - Пусан
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Путешествие в южную столицу Кореи - Пусан
Исследовать большой портовый город с живописными морскими пейзажами
14 июля в 07:00
17 июля в 07:00
840 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 июля 2024
    Путешествие в южную столицу Кореи - Пусан
    Ольга, отличный гид! Мы провели с ней три дня, кроме Пусана были на экскурсии в Саду утреннего спокойствия и посмотрели
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    Сеул. Готова подстроиться под любые пожелания туристов. Отличный водитель, путешествовать на машине с ней очень комфортно. Все поездки были наполнены интересными видами и рассказами. Спасибо

    Ольга, отличный гид! Мы провели с ней три дня, кроме Пусана были на экскурсии в СадуОльга, отличный гид! Мы провели с ней три дня, кроме Пусана были на экскурсии в Саду
  • В
    Виктория
    29 июня 2024
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Спасибо Татьяне за экскурсию, за менее популярные у туристов и более самобытные места (я про еду и чай), а еще за ответы на все наши вопросы не только по историческим фактам, но и просто про жизнь, бытовую как она есть😊
  • С
    Светлана
    21 июня 2024
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Татьяна приятный человек, ответила на все интересующие вопросы, учла наши пожелания, рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    8 июня 2024
    Сеул для любителей современного искусства и шопинга
    Такая прекрасная насыщенная экскурсия для любителей косметики и шоппинга! Ксения очень легкая, приятная в общении девушка, подробно и охотно ответила на все наши вопросы, это был очень интересный диалог обо всём! Рекомендую ❤️
  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Татьяна прекрасно подстроилась под наш запрос. Мы были с дочкой 5 месяцев, которую носили в слинге, периодически подкармливая. Несмотря на
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    это, смогли находить укромные места на протяжении всей экскурсии. Также нам очень интересна была именно разница культур, как живут люди в сегодняшней Корее, а не 600 лет назад. Татьяна как раз прошла на своем опыте погружение в другую культуру, очень благодарны ей за рассказ об этом. Также воспользовались рекомендацией Татьяны по магазинам для покупок, для еды и для подарков. На наш вкус сработало даже лучше тех 2-3 корейских ресторанов Мишлен, что мы успели посетить. Татьяна, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в июле 2024
Сейчас в Сеуле в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 175 до 840. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 13 ⭐ отзывов, цены от €175. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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