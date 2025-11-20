Мои заказы

Романтические экскурсии по Сеулу

Найдено 5 экскурсий в категории «Романтические» в Сеуле на русском языке, цены от $512. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Погружение в атмосферу Сеула
На машине
9 часов
49 отзывов
Индивидуальная
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
$512 за человека
Нетуристический Сеул: всё включено
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Сеул: рынок трав, трущобы и храм
Погрузитесь в жизнь Сеула, посетив его нетуристические уголки и узнав о быте местных жителей
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
$578 за всё до 4 чел.
Сад утреннего спокойствия и остров Нами: путешествие из Сеула
На машине
На пароме
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Сеулу
Проведите день, погружаясь в красоту и спокойствие природы Кореи: от идиллического сада до живописного острова Нами
Начало: У вашего отеля
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
$514 за всё до 4 чел.
Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
На машине
8 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
Погрузитесь в атмосферу Южной Кореи, посетив дендрарий Ачим Коё и остров Намисом. Узнайте о природе и культуре страны, наслаждаясь живописными видами
Начало: Отель или другое по согласованию место
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$520 за всё до 6 чел.
Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Остров Намисом и Сад утреннего спокойствия: экскурсия в Капхёне
Приглашаем вас на уникальное путешествие по живописным уголкам Капхёна: от волшебного острова Намисом до захватывающего Сада утреннего спокойствия
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$514 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    20 ноября 2025
    Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
    Все понравилось, большое спасибо!
    Обязательно обратимся еще!
  • Ю
    Юлия
    30 октября 2025
    Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
    Отличный маршрут на день из мегаполиса.
    Очень понравилось, что Ольга обеспокоилась заранее прогнозом погоды и оперативно сместила начало экскурсии на утро.
    Было
    читать дальше

    очень приятно оказаться на острове без людей, так как мы прибыли первым паромом.
    Огромное спасибо за приятную компанию, рекомендации по ресторану в Пусане (это было очень вкусно) и рекомендации по дорамам:)

  • N
    Narek
    21 октября 2025
    Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
    Мы провели замечательный день с нашим гидом Наталией! 🌸 Поездка из Сеула на остров Нами и в Сад утреннего спокойствия
    читать дальше

    была просто великолепной. Всё было прекрасно организовано — комфортный транспорт, интересные рассказы, красивые места и приятная атмосфера на протяжении всего дня. Наталия — очень доброжелательный, внимательный и знающий гид, с ней было легко и приятно общаться. Благодаря ей мы увидели Корею с другой стороны и получили массу впечатлений.
    Рекомендуем всем, кто хочет провести незабываемый день за пределами Сеула! 💛

  • М
    Мария
    16 октября 2025
    Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
    Отличная экскурсия! В дополнение к прекрасным прогулкам по парку и острову узнали море интересного о Корее и очень вкусно пообедали. Отдельное спасибо Ольге за то, что она составила компанию нашему ребёнку на зиплайне на Нами. Мы, родители, откровенно струхнули)))
  • s
    sryseva@bk.ru
    22 августа 2025
    Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
    Было очень интересно, и очень красивые места. Спасибо гиду за историю красивого места, тишины и спокойствия
  • И
    Ирина
    6 мая 2025
    Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
    Сегодня были на экскурсии с Натальей и за рулем Карина. Девочки, вы лучшие! Вы классные! Спасибо огромное за насыщенную экскурсию!
    читать дальше

    Сегодня был самый лучший день! Много информации и позитива! Немного уставшие, но очень довольные мы вернулись в отель! Спасибо вам огромное!

  • M
    Marina
    29 апреля 2025
    Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
    Замечательная экскурсия, очень благодарны Ольге за интересный рассказ и ответы на все наши вопросы. 🙏
  • А
    Александр
    12 апреля 2025
    Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
    Экскурсия с Ольгой нам очень понравилась: прекрасные места для посещения, Ольга - интересный собеседник и хороший, знающий гид.
  • М
    Мария
    28 марта 2025
    Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
    Провели прекрасный день в сопровождении Ольги, рассказавшей нам много интересного об истории и жизни в Южной Корее. Экскурсия очень понравилась, маршрут интересный. Для любителей природы рекомендую однозначно. Отмечу пунктуальность и внимательность гида.
  • А
    Анна
    7 декабря 2024
    Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
    Ольга, великолепный гид и рассказчик!
    Экскурсия организованна на отлично! Несмотря на зимний холодный день, мы остались полны впечатлений и положительных эмоций от увиденного и чудесного времяпровождения!
  • Т
    Татьяна
    24 ноября 2024
    Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
    Просто потрясающая экскурсия, невероятно красиво и интересно 😍😍😍😍
    Красоту которую я увидела навсегда останется в моей памяти!!!! 🍁🍁🍁
    Очень рекомендую 👍👍👍👍
  • Т
    Татьяна
    1 ноября 2024
    Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
    Ольга - великолепный гид! Много знает о стране, истории, культуре и традициях. Пунктуальна, очень приятная в общении, учитывает все пожелания
    читать дальше

    и интересы, помогает сориентироваться по всем вопросам пребывания, хорошо водит машину, прекрасно нас фотографировала. Очень рады, что Ольга была нашим гидом!

  • Е
    Евгения
    14 сентября 2024
    Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
    Нам очень понравилась экскурсия 😍
    Ольга очень интересно рассказывала про Корею, мы узнали много нового. У нас испортилась погода и после
    читать дальше

    Сада утреннего спокойствия мы поехали на экскурсию в Хендэ, и вышло даже интересней, потому что в один день мы совместили и природу и культурный отдых. Спасибо большое за экскурсию ♥️

  • Н
    Наталья
    6 августа 2024
    Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
    Посещение острова Нами и Сада утреннего спокойствия с Ольгой была одной из лучших экскурсий на время нашего путешествия по Корее.
    читать дальше

    Ольга заехала за нами на автомобили в отель и так началось наше с ней знакомство. Сначала мы посетили Сад утреннего спокойствия - это место потрясающей красоты, где можно насладиться природной красотой Южной Корее. Затем у нас была остановка на обед и в традиционном корейском щиктане (чаще всего в таких местах подают самую вкусную еду) и мы отведали блюдо из курицы и овощей под названием «таккальби».
    Подкрепившись мы отправились уже на остров Нами, куда нас доставил паром. Остров Нами - удивительное и спокойное место, остров утопает в зелени и мы гуляли по аллеям гигантских метасеквой, клена и корейская сосна, вдыхали аромат аромат цветов и свежей зелени под рассказы о Корее.
    Ольга интересный собеседник и очень интересно рассказывала и об истории Корее, не перегружая рассказ датами и сложными терминами и именами, и о местах, которые мы посетили, делилась своими впечатлениями и опытом жизни в этой стране. Отдельная благодарность Оле за список её любимых дорам и интересных мест для самостоятельного посещения в Сеуле!

  • D
    Dmitry
    16 августа 2023
    Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
    С Ольгой провести день было настоящим удовольствием. Несмотря на то что она, возможно, не профессиональный гид, её маршрут был интересным, и общение с ней оставило только приятные воспоминания. Особенно порадовала расслабленная обстановка и гибкость графика. Остались только положительные впечатления!
  • г
    галина
    15 июля 2023
    Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
    Ольга очень приятная девушка, очень добрая и отзывчивая. Пунктуальность, чего не скажешь о других годах Сеула. От её программы остались яркие впечатления и эмоции от острова и утреннего сада. Будем рекомендовать её всем знакомым и всем рекомендуем!
    БлагоДарим!

Экскурсии на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Романтические», 98 ⭐ отзывов, цены от $512. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль