Ольга заехала за нами на автомобили в отель и так началось наше с ней знакомство. Сначала мы посетили Сад утреннего спокойствия - это место потрясающей красоты, где можно насладиться природной красотой Южной Корее. Затем у нас была остановка на обед и в традиционном корейском щиктане (чаще всего в таких местах подают самую вкусную еду) и мы отведали блюдо из курицы и овощей под названием «таккальби».

Подкрепившись мы отправились уже на остров Нами, куда нас доставил паром. Остров Нами - удивительное и спокойное место, остров утопает в зелени и мы гуляли по аллеям гигантских метасеквой, клена и корейская сосна, вдыхали аромат аромат цветов и свежей зелени под рассказы о Корее.

Ольга интересный собеседник и очень интересно рассказывала и об истории Корее, не перегружая рассказ датами и сложными терминами и именами, и о местах, которые мы посетили, делилась своими впечатлениями и опытом жизни в этой стране. Отдельная благодарность Оле за список её любимых дорам и интересных мест для самостоятельного посещения в Сеуле!