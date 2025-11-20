Индивидуальная
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
$512 за человека
до 4 чел.
Нетуристический Сеул: рынок трав, трущобы и храм
Погрузитесь в жизнь Сеула, посетив его нетуристические уголки и узнав о быте местных жителей
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
$578 за всё до 4 чел.
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Сеулу
Проведите день, погружаясь в красоту и спокойствие природы Кореи: от идиллического сада до живописного острова Нами
Начало: У вашего отеля
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
$514 за всё до 4 чел.
до 6 чел.
Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
Погрузитесь в атмосферу Южной Кореи, посетив дендрарий Ачим Коё и остров Намисом. Узнайте о природе и культуре страны, наслаждаясь живописными видами
Начало: Отель или другое по согласованию место
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$520 за всё до 6 чел.
до 3 чел.
Остров Намисом и Сад утреннего спокойствия: экскурсия в Капхёне
Приглашаем вас на уникальное путешествие по живописным уголкам Капхёна: от волшебного острова Намисом до захватывающего Сада утреннего спокойствия
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$514 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия20 ноября 2025Все понравилось, большое спасибо!
Обязательно обратимся еще!
- ЮЮлия30 октября 2025Отличный маршрут на день из мегаполиса.
Очень понравилось, что Ольга обеспокоилась заранее прогнозом погоды и оперативно сместила начало экскурсии на утро.
Было
- NNarek21 октября 2025Мы провели замечательный день с нашим гидом Наталией! 🌸 Поездка из Сеула на остров Нами и в Сад утреннего спокойствия
- ММария16 октября 2025Отличная экскурсия! В дополнение к прекрасным прогулкам по парку и острову узнали море интересного о Корее и очень вкусно пообедали. Отдельное спасибо Ольге за то, что она составила компанию нашему ребёнку на зиплайне на Нами. Мы, родители, откровенно струхнули)))
- ssryseva@bk.ru22 августа 2025Было очень интересно, и очень красивые места. Спасибо гиду за историю красивого места, тишины и спокойствия
- ИИрина6 мая 2025Сегодня были на экскурсии с Натальей и за рулем Карина. Девочки, вы лучшие! Вы классные! Спасибо огромное за насыщенную экскурсию!
- MMarina29 апреля 2025Замечательная экскурсия, очень благодарны Ольге за интересный рассказ и ответы на все наши вопросы. 🙏
- ААлександр12 апреля 2025Экскурсия с Ольгой нам очень понравилась: прекрасные места для посещения, Ольга - интересный собеседник и хороший, знающий гид.
- ММария28 марта 2025Провели прекрасный день в сопровождении Ольги, рассказавшей нам много интересного об истории и жизни в Южной Корее. Экскурсия очень понравилась, маршрут интересный. Для любителей природы рекомендую однозначно. Отмечу пунктуальность и внимательность гида.
- ААнна7 декабря 2024Ольга, великолепный гид и рассказчик!
Экскурсия организованна на отлично! Несмотря на зимний холодный день, мы остались полны впечатлений и положительных эмоций от увиденного и чудесного времяпровождения!
- ТТатьяна24 ноября 2024Просто потрясающая экскурсия, невероятно красиво и интересно 😍😍😍😍
Красоту которую я увидела навсегда останется в моей памяти!!!! 🍁🍁🍁
Очень рекомендую 👍👍👍👍
- ТТатьяна1 ноября 2024Ольга - великолепный гид! Много знает о стране, истории, культуре и традициях. Пунктуальна, очень приятная в общении, учитывает все пожелания
- ЕЕвгения14 сентября 2024Нам очень понравилась экскурсия 😍
Ольга очень интересно рассказывала про Корею, мы узнали много нового. У нас испортилась погода и после
- ННаталья6 августа 2024Посещение острова Нами и Сада утреннего спокойствия с Ольгой была одной из лучших экскурсий на время нашего путешествия по Корее.
- DDmitry16 августа 2023С Ольгой провести день было настоящим удовольствием. Несмотря на то что она, возможно, не профессиональный гид, её маршрут был интересным, и общение с ней оставило только приятные воспоминания. Особенно порадовала расслабленная обстановка и гибкость графика. Остались только положительные впечатления!
- ггалина15 июля 2023Ольга очень приятная девушка, очень добрая и отзывчивая. Пунктуальность, чего не скажешь о других годах Сеула. От её программы остались яркие впечатления и эмоции от острова и утреннего сада. Будем рекомендовать её всем знакомым и всем рекомендуем!
БлагоДарим!
