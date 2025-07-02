2 день

Сеул

После завтрака мы отправимся открывать для себя Сеул — город, в котором древность и современность переплетаются так гармонично, что кажется, будто время здесь движется по своим правилам. Здесь старинные дворцы соседствуют с футуристическими небоскрёбами, а шумные магистрали — с тихими уголками, где можно услышать шелест бамбука и шёпот истории.

Мы увидим Площадь Кванхвамун, сердце старого Сеула с более чем 600-летней историей. Пройдем через величественные ворота и окажемся на территории дворцового комплекса Кёнбоккун — символа королевской династии Чосон. Погуляем по просторным дворам, сделаем фотографии на фоне изящной архитектуры и почувствуем атмосферу прошлого, когда здесь жила и правила королевская семья.

Затем посетим буддийский храм Чогеса — удивительно спокойное и светлое место, где благоухают сосны, горят лампадки и развеваются яркие ленты желаний. Атмосфера настолько умиротворённая, что даже в центре мегаполиса чувствуешь глубинное спокойствие.

Далее прогуляемся вдоль ручья Чхонгечхон — любимого места отдыха сеульцев, где история города началась несколько веков назад. Сегодня это зелёный оазис среди небоскрёбов с мостиками, инсталляциями и тихим журчанием воды. Следующей остановкой станет район Букчон Ханок — настоящий музей под открытым небом. Здесь сохранились традиционные корейские дома ханоки, и прогулка по узким улочкам перенесёт нас в прошлое, когда жизнь текла неспешно, а дома строились в гармонии с природой. Мы также посетим мастер-класс по корейской каллиграфии, чтобы своими руками попробовать древнее искусство письма.

После насыщенной прогулки нас ждёт ужин в ресторане Шабу-Шабу, одном из самых любимых форматов в Южной Корее. Прямо в центре стола установят котелок с кипящим ароматным бульоном, в который мы будем опускать тонкие ломтики говядины, хрустящие овощи, грибы и зелень. Всего 23 минуты — и блюдо готово. Это не просто ужин, а маленький гастрономический ритуал, который объединяет и создает особую атмосферу.

В завершение дня мы отправимся в яркий район Мёндон — настоящий рай для любителей корейской косметики, моды и уличной еды. Здесь бесконечные переулки ведут мимо бутиков, частных лавочек, галерей и фуд-корнеров с ароматами, от которых разбегаются глаза. У вас будет свободное время, чтобы погулять, сделать покупки и поужинать в одном из множества стильных ресторанов.

После вечерней прогулки возвращаемся в отель отдыхать — впереди нас ждут новые приключения!

