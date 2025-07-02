Описание тура
Южная Корея — это удивительный симбиоз футуристичных небоскрёбов и вековых традиций, страна, где прошлое и будущее идут рука об руку. В нашем путешествии мы прочувствуем динамику корейских мегаполисов и найдём внутренний дзен в тишине буддийских храмов, восхитимся самобытной культурой и узнаем вкусы легендарной кухни. Нас ждут яркие рынки и древние дворцы, погружение в мир k-pop и современного искусства, а также отдых на природе — такой разной, мощной и по-настоящему удивительной. Это путешествие откроет Корею со всех сторон — насыщенную, стильную, духовную и невероятно вдохновляющую.
Программа тура по дням
Сеул
Встречаемся в международном аэропорту Гимпо (Сеул) до 15:00, знакомимся и отправляемся заселяться в отель. После короткого отдыха начнём наше знакомство со столицей.
Первой остановкой станет стильный и динамичный район Каннам — сердце современной Сеула. Мы прогуляемся по его сияющим улицам, пропитанным атмосферой моды, высоких технологий и городского ритма, увидим арт-объекты, трендовые витрины и прочувствуем тот самый вайб, благодаря которому Каннам стал легендой. Затем мы заглянем в одну из самых известных и фотогеничных локаций Сеула — Starfield Coex Library, настоящую библиотеку будущего. Это огромный светлый атриум с 13-метровыми стеллажами, бесконечными полками книг и атмосферой, которая вдохновляет на творчество. Здесь получаются невероятно красивые фотографии, а сама атмосфера напоминает кадры из фантастического фильма.
После прогулки по Каннаму отправимся к архитектурной иконе Сеула — Lotte World Tower, одному из самых высоких небоскрёбов мира. Поднимемся на смотровую площадку Seoul Sky, где Сеул простирается под ногами как огромный живой организм: сияющие мосты через реку Ханган, бесконечные линии проспектов, светящиеся огни небоскрёбов и мягкий неоновый вечер. Вид, который невозможно забыть.
В завершение дня отправимся в ресторан корейской кухни — попробуем блюда, которыми особенно гордятся местные жители: ароматное корейское Bbq, сочные закуски, кимчи, супы и блюда из морепродуктов. Так мы встретим наш первый вечер в Корее: ярко, вкусно, стильно — и сразу с ощущением, что мы оказались в самом сердце азиатского мегаполиса.
Сеул
После завтрака мы отправимся открывать для себя Сеул — город, в котором древность и современность переплетаются так гармонично, что кажется, будто время здесь движется по своим правилам. Здесь старинные дворцы соседствуют с футуристическими небоскрёбами, а шумные магистрали — с тихими уголками, где можно услышать шелест бамбука и шёпот истории.
Мы увидим Площадь Кванхвамун, сердце старого Сеула с более чем 600-летней историей. Пройдем через величественные ворота и окажемся на территории дворцового комплекса Кёнбоккун — символа королевской династии Чосон. Погуляем по просторным дворам, сделаем фотографии на фоне изящной архитектуры и почувствуем атмосферу прошлого, когда здесь жила и правила королевская семья.
Затем посетим буддийский храм Чогеса — удивительно спокойное и светлое место, где благоухают сосны, горят лампадки и развеваются яркие ленты желаний. Атмосфера настолько умиротворённая, что даже в центре мегаполиса чувствуешь глубинное спокойствие.
Далее прогуляемся вдоль ручья Чхонгечхон — любимого места отдыха сеульцев, где история города началась несколько веков назад. Сегодня это зелёный оазис среди небоскрёбов с мостиками, инсталляциями и тихим журчанием воды. Следующей остановкой станет район Букчон Ханок — настоящий музей под открытым небом. Здесь сохранились традиционные корейские дома ханоки, и прогулка по узким улочкам перенесёт нас в прошлое, когда жизнь текла неспешно, а дома строились в гармонии с природой. Мы также посетим мастер-класс по корейской каллиграфии, чтобы своими руками попробовать древнее искусство письма.
После насыщенной прогулки нас ждёт ужин в ресторане Шабу-Шабу, одном из самых любимых форматов в Южной Корее. Прямо в центре стола установят котелок с кипящим ароматным бульоном, в который мы будем опускать тонкие ломтики говядины, хрустящие овощи, грибы и зелень. Всего 23 минуты — и блюдо готово. Это не просто ужин, а маленький гастрономический ритуал, который объединяет и создает особую атмосферу.
В завершение дня мы отправимся в яркий район Мёндон — настоящий рай для любителей корейской косметики, моды и уличной еды. Здесь бесконечные переулки ведут мимо бутиков, частных лавочек, галерей и фуд-корнеров с ароматами, от которых разбегаются глаза. У вас будет свободное время, чтобы погулять, сделать покупки и поужинать в одном из множества стильных ресторанов.
После вечерней прогулки возвращаемся в отель отдыхать — впереди нас ждут новые приключения!
Остров Чеджудо
Сегодня мы продолжим знакомство с таинственным и удивительно красивым островом Чеджудо — местом, где природа, легенды и традиции переплетаются в единое волшебное полотно. Его называют островом трёх изобилий: изобилием камней, рождённых вулканической землёй; изобилием ветров, приносящих свежесть океана; и изобилием сильных женщин — хэнё, ныряльщиц, которые веками добывали морские дары и стали символом островной стойкости и мужественности.
Первой нашей остановкой станет водопад Чонбан — один из самых необычных в Азии. Его воды не просто падают вниз с крутых скал, а устремляются прямо в океан, создавая впечатляющее зрелище. Рядом находятся скалы Одолга, чёрные базальтовые стены, сформированные древними потоками лавы, а также живописная Одинокая гора, стоящая на берегу словно застывший страж острова.
После обеда мы переместимся в мир духовной гармонии и посетим буддийский храм Санбансан, спрятанный у подножия одноимённой горы. Здесь удивительная тишина, благоухание сосен и запах благовоний создают ощущение полного умиротворения. Затем заглянем ещё в два храма — Помунса и Чокмёльпогун, каждый со своим характером, атмосферой и архитектурными особенностями.
Следующая остановка — величественная гора Санбансан, напоминающая огромный вулканический купол. Склоны горы покрыты зеленью, а с её подножия открываются мягкие, спокойные виды на побережье — именно такие, которыми славится Чеджудо.
К вечеру вернёмся в отель. У вас будет время расслабиться — можно искупаться в тёплом бассейне с видом на море, насладиться волшебным закатом и полностью восстановить силы. А позже отправимся на ужин в аутентичный местный фуд-корт, где можно попробовать настоящие блюда корейской кухни, от лапши куксу до морских деликатесов, приготовленных по старинным рецептам. Этот день подарит нам яркие эмоции, спокойствие островной природы и погружение в уникальную культуру Чеджудо.
Пусан
Утром мы отправимся на канатную дорогу Сондо, которая проходит прямо над морем — кабинки словно парят над гладью воды, отражающей городские огни и утреннее солнце. Во время поездки откроются невероятные виды: извилистая береговая линия, величественные мосты, пляжи, зелёные холмы и стеклянные небоскрёбы, стоящие на самом краю суши. Это одно из самых впечатляющих мест Пусана, где можно увидеть, как природная красота гармонично сплетается с урбанистическим ритмом города.
Затем переместимся на прогулку по живописному старому кварталу Камчхон, который возник в годы Корейской войны, когда беженцы переселялись на юг в поисках безопасности, и на склонах горы вырос целый лабиринт маленьких домиков. Сегодня Камчхон напоминает настоящий корейский Санторини, а его яркие домики, творческие мастерские, старушки у порогов, суетливые собачки и крыши, превратившиеся в мини-дворики с бельём, огородами и глиняными горшками кимчи, создают атмосферу удивительного тепла и живой истории.
Во второй половине дня у нас будет свободное время на знаменитой торговой улице Нампо — одном из самых атмосферных районов Пусана. Здесь жизнь кипит с утра до поздней ночи: бесконечные ряды лавочек с корейской уличной едой, модные магазины, крошечные бутики местных дизайнеров, кафе с десертами, от которых невозможно уйти без фото, и яркие неоновые вывески, создающие ощущение, будто вы попали в настоящий азиатский кинокадыр. Можно попробовать сочные хоттоки, свежие морепродукты, жареных кальмаров, купить необычные корейские закуски или косметику, а ещё — просто наблюдать за ритмом местной жизни, в котором смешались студенты, семьи с детьми, туристы, художники и уличные музыканты. Нампо идеально подходит для красивых снимков и неспешных вечерних прогулок, когда город оживает особенно ярко.
Поздно вечером нас ждёт переезд обратно в Сеул на скоростном поезде Ktx: быстро, комфортно и почти незаметно мы пересечём страну. По прибытии заселимся в новый отель, поужинаем и отправимся отдыхать.
Остров Чеджудо
После отдыха в отеле мы отправимся исследовать ещё одну из природных жемчужин острова — Сонгсан Ильчульбонг, место, которое по праву считается одним из самых впечатляющих туристических объектов Южной Кореи. Когда-то, тысячи лет назад, здесь кипела вулканическая жизнь: мощный подводный вулкан поднялся над поверхностью океана и около 5000 лет назад создал огромный кратер невероятной формы.
Сегодня Ильчульбонг — это величественный природный амфитеатр, который напоминает каменную корону. Поднявшись на смотровую площадку, мы увидим завораживающий панорамный вид: бесконечный морской горизонт, сверкающий на солнце, и лежащий неподалёку остров Удо, словно из акварельной открытки.
У подножия потухшего вулкана раскинулись живописные пастбища, где можно прокатиться на лошадях вдоль океана — настоящий корейский этюд. Здесь же можно понаблюдать за легендарными женщинами-ныряльщицами хэнё — уникальной профессией, которая постепенно исчезает. Эти мужественные женщины без специальных приборов ныряют за моллюсками и морскими деликатесами, продолжая традиции своих предков.
После обеда мы отправимся в зелёное царство острова — ботанический сад и чайные плантации. Аромат зелёного чая, аккуратные террасы и мягкая прохлада садов создают атмосферу умиротворения и идеально завершают насыщенный день.
Нагулявшись и напитавшись красотой Чеджудо, вернёмся в отель — ужинать, отдыхать и делиться впечатлениями.
Пусан
Утром нас ждёт ещё один короткий, но очень важный перелёт — в Пусан, город, где современность и традиции сплетаются в яркий морской ритм. Пусан очаровывает с первых минут: здесь старинные кварталы соседствуют с блестящими небоскрёбами, уютные улочки переходят в живописные приморские парки, а бесконечные пляжи, горы, рынки и знаменитые спа-банни создают уникальный характер города. Это место, где каждый найдёт что-то своё — от гастрономических удовольствий до природных чудес.
После прибытия мы отправимся в одно из самых красивых и атмосферных мест Южной Кореи — храм Хэдон Ёнгунса, расположенный прямо на скалистом восточном побережье Пусана. В отличие от большинства корейских храмов, скрытых в горах, Ёнгунса словно парит над океаном: морские волны разбиваются о скалы у подножия, а храмовые строения живописно возвышаются над лазурной водой. Мы прогуляемся по территории храма, увидим знаменитую 108-ступенчатую лестницу, символизирующую путь к очищению, и заглянем на скалу Хэмачжи Пави, известную своим видом на восход — место, где, по легендам, исполняются желания.
После духовной и природной красоты мы отправимся в более современное приключение — прокатимся на знаменитых цветных вагончиках Sky Capsule, которые пролетают над побережьем, открывая фантастические виды на море, пляжи и городские кварталы. Это одно из самых фотогеничных развлечений Пусана.
А затем встретим закат по-настоящему красиво — на яхте, где город раскроется в новой, вечерней палитре: море начинает искриться в лучах уходящего солнца, а на горизонте зажигаются первые огни мегаполиса. Это момент, в котором хочется задержаться подольше.
Вечером мы заселимся в отель и отправимся отдыхать, чтобы завтра продолжить исследование Пусана — города, который легко влюбляет в себя.
Сеул
Утром, после завтрака, мы собираем вещи и выезжаем из отеля, чтобы отправиться в новое путешествие — насыщенный день, который завершится перелётом на остров Чеджудо. Первой остановкой станет башня Намсан — символ Сеула и один из самых романтичных уголков города. Мы поднимемся на живописный холм Намсан, утопающий в зелени, и прогуляемся по его тихим тенистым аллеям. Сверху открываются завораживающие панорамы столицы: стеклянные небоскрёбы, извивающаяся река Ханган и бесконечный мегаполис, раскинувшийся под ногами. Здесь же можно увидеть легендарные замки любви — символы обещаний и тёплых чувств, оставленные тысячами пар со всего мира.
Далее нас ждёт погружение в традиционную Корею — мы посетим корейскую деревню, где узнаем, как жили люди в эпоху династии Чосон. Узкие улочки, дома-ханоки, декоративные ворота, глиняные крыши и уютные дворики — каждый уголок здесь словно сошёл со страниц старинной хроники. Это место помогает почувствовать душу Кореи, её историю и философию простоты и гармонии. А также прогуляемся по парк-зоне у подножия Намсана — спокойному, ухоженному месту, где природа идеально сочетается с городской архитектурой. Здесь приятно сделать паузу, подышать чистым воздухом, сделать фотографии и просто насладиться моментом.
После обеда отправимся в аэропорт Гимпо, где нас ждёт короткий внутренний перелёт на остров Чеджудо — край водопадов, вулканов, лавовых туннелей, мандариновых садов и буйной природы.
По прилёту заселяемся в отель и отдыхаем, чтобы завтра с новыми силами погрузиться в красоту острова.
Сеул
Сегодняшний день — полностью свободный, и вы можете распорядиться им так, как подсказывает настроение: отправиться в аэропорт и улететь домой с багажом впечатлений или задержаться в Южной Корее ещё на несколько дней, чтобы продолжить наслаждаться её ритмом, гастрономией и атмосферой.
Трансфер в аэропорт будет организован бесплатно от отеля в соответствии с выбранным вами рейсом, чтобы путь домой прошёл максимально комфортно и беззаботно. Пусть этот день станет мягким завершением большого и вдохновляющего путешествия.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях
- Завтраки, вода в дорогу
- 1 национальный ужин
- Комфортабельный трансфер по маршруту с кондиционером
- Групповой трансфер из аэропорта
- Экскурсионное сопровождение на протяжении всего тура
- Авиабилеты Сеул-Чеджу и Чеджу-Пусан
- Билеты на поезд Ктх
- Прогулка на яхте в Пусане
- Оформление электронного разрешения на въезд K-Eta
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Сеул и обратно
- Обеды и ужины (от 40$ в день)
- Входные билеты на достопримечательности и канатные дороги (от 60$)
- Страховка
Визы
Для въезда в Южную Корею гражданам России требуется загранпаспорт, действительный минимум 6 месяцев от даты выезда. Виза не требуется, но необходимо оформить электронное разрешение на въезд K-Eta, которая входит в стоимость программы.
Рекомендуется оформить медицинскую страховку с покрытием 30 000.