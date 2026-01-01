Девичник в Корее: мастер-класс от шеф-повара, фотосессия в ханбоке и медитация в храме
Исследовать главные локации Сеула, отдохнуть на побережье и в горах и попариться в сауне
Начало: Аэропорт Сеула, время зависит от рейса
2 мая в 08:00
$2100 за человека
Южная Корея только для вас: погружение в культуру в Сеуле и Пусане
Изучить дворцы и гробницы, увидеть церемонию смены караула и прикоснуться к инновациям
Начало: Г. Сеул, утро, время и место - по договорённости
27 янв в 08:00
2 фев в 08:00
$2471 за всё до 3 чел.
Индивидуальная поездка из Сеула: архитектура Кёнджу и многогранность Пусана
Пройти символичный путь в мир Будды, осмотреть гробницы королей и отдохнуть в любимом парке местных
Начало: Место вашего проживания в Сеуле, раннее утро, точн...
27 янв в 08:00
30 янв в 08:00
$1500 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Выездные»
Самые популярные туры этой рубрики в Сеуле
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Сеуле в январе 2026
Сейчас в Сеуле в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 1500 до 2471.
Туры по окрестностям Сеула и местам Южной Кореи в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи