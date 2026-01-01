Девичник в Корее: мастер-класс от шеф-повара, фотосессия в ханбоке и медитация в храме
Исследовать главные локации Сеула, отдохнуть на побережье и в горах и попариться в сауне
Начало: Аэропорт Сеула, время зависит от рейса
2 мая в 08:00
$2100 за человека
Три столицы, горы и море: большое путешествие по Южной Корее в мини-группе
Полюбоваться древней и современной архитектурой, переночевать в ханок-доме и отдохнуть в аквапарке
Начало: Аэропорт Сеула, по времени вашего рейса (рекоменду...
«Затем заселимся в гостиничный комплекс на горячих источниках, где есть аквапарк с аттракционами и спа-центр»
2 мар в 08:00
4 мая в 08:00
$2590 за человека
Большое путешествие по Пусану и Сеулу с изучением корейского
Попрактиковать язык, сходить в спа, посетить мастер-классы, получить фото в ханбоке и бьюти-бокс
Начало: Аэропорт Пусана, 11:00
«Расслабитесь в спа, антистресс-кафе с животными и аквариуме, повеселитесь в парке аттракционов и сможете сходить в океанариум, аквапарк, зоопарк, парк альпак»
6 июн в 17:00
24 июн в 17:00
$2205 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Сеуле
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Сеуле в январе 2026
Сейчас в Сеуле в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 2100 до 2590.
Туры на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Развлечения», цены от $2100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март