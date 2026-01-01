Три столицы, горы и море: большое путешествие по Южной Корее в мини-группе
Полюбоваться древней и современной архитектурой, переночевать в ханок-доме и отдохнуть в аквапарке
Начало: Аэропорт Сеула, по времени вашего рейса (рекоменду...
2 мар в 08:00
4 мая в 08:00
$2590 за человека
Девичник в Корее: мастер-класс от шеф-повара, фотосессия в ханбоке и медитация в храме
Исследовать главные локации Сеула, отдохнуть на побережье и в горах и попариться в сауне
Начало: Аэропорт Сеула, время зависит от рейса
2 мая в 08:00
$2100 за человека
История, современность, духовность: весенний отпуск в Южной Корее
Исследовать контрастные мегаполисы и колоритные деревни, обойти святыни и покататься на кораблике
Начало: Аэропорт Сеула, время зависит от вашего рейса
«Завершим сегодняшний променад прогулкой на кораблике по реке Ханган»
6 апр в 08:00
18 окт в 08:00
$2300 за человека
