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Описание тура

Чеджу — уникальный вулканический остров, созданный извержениями вулкана Халласан около двух миллионов лет назад. Сегодня он обладает тройным статусом Юнеско: биосферный заповедник, геопарк и объект всемирного наследия. Здесь всё дышит вулканической историей — от базальтовых скал и лавовых пещер до изумрудных полей, океанских побережий и кратеров древних вулканов.

Это путешествие — возможность увидеть Чеджу так, как его редко показывают туристам. Без спешки, с душой, в тёплой компании единомышленников. Мы будем гулять по побережьям, где море встречается с лавой, исследовать лавовые пещеры, смотреть на цветущие дороги и маленькие острова посреди океана.

Мы собрали в программу самые яркие и разные впечатления острова: вулканы, океан, цветущие пейзажи и уникальные геологические места. За три дня вы побываете в местах, куда не довезёт ни один автобусный тур, и увидите Чеджу в его весенней атмосфере.

В первый день мы начнём путешествие с геологии острова. Спустимся в огромный лавовый тоннель — один из самых впечатляющих вулканических туннелей в мире, где можно увидеть застывшие потоки лавы и редкие структуры, созданные древними извержениями. Затем проедем по весенней дороге, проходящей через цветущие деревья и яркие поля рапса — один из самых живописных маршрутов острова. Завершим день на южном побережье у водопада, который падает прямо в океан — редкое природное явление, где пресная вода встречается с морскими волнами.

Во второй день нас ждут открытые морские пространства и дикая природа острова. Мы переправимся на небольшой остров посреди океана, который весной превращается в бескрайние изумрудные поля молодого ячменя. Затем прогуляемся по необычному вулканическому побережью, где слоистые скалы, выточенные океаном, образуют один из самых впечатляющих геологических ландшафтов острова. После этого пройдём лёгкую панорамную тропу по краю древнего кратера с видами на океан и соседние острова. Завершить день можно купанием в горячих источниках под открытым небом с видом на море.

Третий день откроет восточную часть острова. Мы поднимемся на огромный кратер, поднявшийся со дна моря, откуда открывается одна из самых известных панорам острова. Затем прогуляемся по-открытому прибрежному плато с маяком, вулканическими скалами и цветущими полями у океана. Завершим путешествие на пляже с бирюзовой лагуной, белым песком и контрастными чёрными базальтовыми камнями.

За три дня мы увидим остров во всём его разнообразии — древние вулканы, океанские побережья, цветущие поля и суровую красоту лавовых ландшафтов. Это путешествие позволяет почувствовать настоящий ритм Чеджу — спокойный, природный и очень живой.

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