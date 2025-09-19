Описание тура
Чеджу — уникальный вулканический остров, созданный извержениями вулкана Халласан около двух миллионов лет назад. Сегодня он обладает тройным статусом Юнеско: биосферный заповедник, геопарк и объект всемирного наследия. Здесь всё дышит вулканической историей — от базальтовых скал и лавовых пещер до изумрудных полей, океанских побережий и кратеров древних вулканов.
Это путешествие — возможность увидеть Чеджу так, как его редко показывают туристам. Без спешки, с душой, в тёплой компании единомышленников. Мы будем гулять по побережьям, где море встречается с лавой, исследовать лавовые пещеры, смотреть на цветущие дороги и маленькие острова посреди океана.
Мы собрали в программу самые яркие и разные впечатления острова: вулканы, океан, цветущие пейзажи и уникальные геологические места. За три дня вы побываете в местах, куда не довезёт ни один автобусный тур, и увидите Чеджу в его весенней атмосфере.
В первый день мы начнём путешествие с геологии острова. Спустимся в огромный лавовый тоннель — один из самых впечатляющих вулканических туннелей в мире, где можно увидеть застывшие потоки лавы и редкие структуры, созданные древними извержениями. Затем проедем по весенней дороге, проходящей через цветущие деревья и яркие поля рапса — один из самых живописных маршрутов острова. Завершим день на южном побережье у водопада, который падает прямо в океан — редкое природное явление, где пресная вода встречается с морскими волнами.
Во второй день нас ждут открытые морские пространства и дикая природа острова. Мы переправимся на небольшой остров посреди океана, который весной превращается в бескрайние изумрудные поля молодого ячменя. Затем прогуляемся по необычному вулканическому побережью, где слоистые скалы, выточенные океаном, образуют один из самых впечатляющих геологических ландшафтов острова. После этого пройдём лёгкую панорамную тропу по краю древнего кратера с видами на океан и соседние острова. Завершить день можно купанием в горячих источниках под открытым небом с видом на море.
Третий день откроет восточную часть острова. Мы поднимемся на огромный кратер, поднявшийся со дна моря, откуда открывается одна из самых известных панорам острова. Затем прогуляемся по-открытому прибрежному плато с маяком, вулканическими скалами и цветущими полями у океана. Завершим путешествие на пляже с бирюзовой лагуной, белым песком и контрастными чёрными базальтовыми камнями.
За три дня мы увидим остров во всём его разнообразии — древние вулканы, океанские побережья, цветущие поля и суровую красоту лавовых ландшафтов. Это путешествие позволяет почувствовать настоящий ритм Чеджу — спокойный, природный и очень живой.
Вас ждет:
Самые яркие природные места Чеджу — лавовые пещеры, вулканические побережья, кратеры, острова и пляжи.
Весенние пейзажи острова — цветущие деревья, рапсовые поля и зелёные холмы.
Контраст впечатлений: от мощных лавовых тоннелей до тихих островных дорог и панорамных троп у океана.
Камерная атмосфера путешествия — небольшая группа до 8 человек.
Программа тура по дням
Север Чеджу: лавовая пещера и цветущие дороги
Первый день сразу погружает в вулканическую природу острова. Мы отправимся в один из самых впечатляющих лавовых тоннелей в мире — огромную подземную пещеру, созданную древними потоками магмы. Здесь можно увидеть застывшие лавовые структуры, своды из чёрного базальта и гигантскую колонну, сформированную самой природой. Температура внутри всегда прохладная, поэтому ощущение будто попадаешь в другой мир — тихий, тёмный и очень древний.
Перед этим сделаем короткую остановку на необычной дороге, где работает одна из самых известных оптических иллюзий острова. Машина здесь сама начинает катиться вверх. Почему так происходит — поймёте только на месте.
Дальше нас ждёт одна из самых красивых весенних дорог острова. В апреле и начале мая она превращается в настоящий природный коридор из цветов: розовые облака цветущих деревьев нависают над ярко-жёлтыми полями, создавая один из самых фотогеничных пейзажей Чеджу.
Завершим день на южном побережье у редкого природного явления — водопада, который падает прямо в океан. Потоки пресной воды обрушиваются со скалы на камни у самого моря, а вокруг слышен шум волн и крики чаек.
После прогулки заселимся в отель на южном побережье и вечером соберёмся на приветственный ужин с местным деликатесом острова — знаменитой чёрной свининой, которую готовят только здесь.
Остров ячменя, вулканические скалы и океан
Во второй день мы отправимся к океану и увидим другую сторону острова — более открытую, ветреную и просторную.
Утром переправимся на небольшой остров у южного побережья. Весной он превращается в огромное изумрудное поле молодого ячменя, которое колышется от морского ветра, словно зелёное море на суше. Здесь почти нет машин и городского шума — только океан, бесконечный горизонт и тихие островные дороги, по которым приятно гулять без спешки.
После возвращения на основной остров отправимся к одному из самых необычных участков побережья. Здесь океан веками вытачивал слоистые вулканические породы, создавая фантастические формы и узкие проходы между скалами. Во время отлива можно пройти вдоль самой кромки моря и рассмотреть эти природные слои времени совсем близко. Если океан будет неспокоен и берег окажется закрыт, мы поднимемся на высокий прибрежный утёс, где на срезах скал видны тысячи слоёв застывшего вулканического пепла — словно огромная геологическая книга, раскрытая прямо у океана.
Дальше нас ждёт лёгкая прогулка по краю древнего кратера. Тропа проходит прямо над морем и открывает широкие панорамы южного побережья, соседних островов и одинокой вулканической горы, поднимающейся из равнины. Это один из тех маршрутов, где хочется идти медленно, останавливаясь каждые несколько минут, чтобы снова посмотреть на океан.
Завершить день можно в горячих источниках под открытым небом. Тёплая минеральная вода, вид на океан и спокойная атмосфера делают это место идеальным для отдыха после насыщенного дня. Особенно красиво здесь ближе к вечеру, когда солнце начинает опускаться к морю, а над водой поднимается лёгкий пар.
Восточный Чеджу: кратер на рассвете и океан
Финальный день подарит самые яркие краски Чеджу. Утром мы поднимемся на вулкан Сонсан Ильчульбон, пик восхода солнца, откуда открываются панорамы океана и побережья. Кратер наверху напоминает чашу, наполненную зеленью, и создаёт чувство, что вы стоите на краю огромного природного амфитеатра.
Дальше нас ждёт мыс Сопчик — место, где море встречается со скалами. Здесь маяк, драматические волны и бесконечные виды на океан. Не случайно именно это побережье часто выбирают для съёмок фильмов и дорам.
Мы заглянем в музей Хэнё, чтобы узнать историю женщин-ныряльщиц, которые веками добывают морепродукты без акваланга и стали живым символом острова.
Завершим день сразу на двух пляжах: контрастных и совершенно разных. Хамдок — с белым коралловым песком и бирюзовой водой, словно кадр с тропического курорта. И Самъян — с чёрным вулканическим песком, который встречается только здесь, на Чеджу. Два лица одного острова — светлое и тёмное, яркое и загадочное.
А перед отлётом заедем в кафе со смотровой площадкой у аэропорта. Здесь можно сидеть с чашкой кофе на крыше и наблюдать, как самолёты взлетают прямо над головой. После этого мы отправимся в аэропорт с ощущением, что Чеджу показал нам всё самое лучшее.
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Перелёт Сеул Чеджу Сеул
- Проживание в отеле (2 ночи)
- Завтраки в отеле
- Ужин в первый день - знаменитая чеджусская чёрная свинина
- Все трансферы по программе
- Все входные билеты
- Организация и сопровождение всей программы
Что не входит в цену
- Обеды во время тура (мы подскажем лучшие локальные места)
- Ужины во 2-й и 3-й день (по вашему выбору, с рекомендациями гида)
- Личные расходы: сувениры, напитки, дополнительные активности
- Медицинская страховка (рекомендуется оформить заранее)
О чём нужно знать до поездки
Этот тур я собрала для тех, кто хочет увидеть Чеджу во всей её силе и красоте, а не только открытки из туристических буклетов. Мы отправимся по самым впечатляющим маршрутам острова — к скалам, где море встречается с лавой, к водопадам, горячим источникам и цветущим камелиям. Мы прогуляемся по побережью Йонгмори, где океан буквально вплетается в вулканические слои, и встретим закат на пляже. Я сама люблю активный отдых и знаю Чеджу с самых необычных сторон, поэтому программа построена так, чтобы вы почувствовали настоящий дух острова — природу, свободу и контрасты.
Главное — берите с собой хорошее настроение и удобную обувь. Остальное я беру на себя: организация, маршруты, трансферы, билеты и сопровождение. Этот тур не про спешку, а про эмоции и впечатления, которые остаются надолго.
Пожелания к путешественнику
Возраст: тур подходит взрослым и подросткам от 14 лет (при хорошей физической форме).
Хорошая общая физическая подготовка: нужно быть готовым пройти пешком 19+ км за день во время восхождения на Халласан.
Желательно иметь опыт дневных походов, но критически не требуется.
Обязательна удобная обувь (лучше треккинговая, но подойдут и хорошие кроссовки с нескользящей подошвой).
Рекомендуется взять с собой: дождевик, куртку, бутылку воды, солнцезащиту, головной убор, личные лекарства.
Настрой на активный отдых: программа насыщенная, с ранними подъёмами и перемещениями по всему острову.