Во Вьетнаме, в городке Далат, вас поразит смешение французской архитектуры с восточным стилем, а отель «Сумасшедший дом» станет незабываемым опытом. В Муйне насладитесь четырехдневным пляжным отдыхом под жарким солнцем
Описание тура
Организационные детали
После оплаты указанной суммы на сайте необходимо внести предоплату в размере 1300 $. Оплата в рублях на расчетный счёт по курсу ЦБ на момент оплаты.
Условия отмены:
отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты.
отмена более чем за 45 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура.
отмена менее чем за 45 дней до начала тура — предоплата не возвращается.
Проживание. Будем жить в отелях 3-4* по маршруту, 2-местное размещение.
Питание. В программу включены завтраки.
Дети. Участие возможно с 14 лет.
Виза. Все визы включены в стоимость.
Программа тура по дням
Прилёт в Сеул
Встретим вас в Сеуле, заселимся в отель и познакомимся.
Королевский дворец, храм Чогес и прогулка у ручья Чхонгечхон
Отправимся гулять по столице: пройдём по атмосферной традиционной улице и заглянем в Королевский дворец 14 века, побываем в самом сердце Сеула — на площади Кванхвамун и заглянем в храм Чогеса, расписанный причудливыми узорами танчхон.
Пройдёмся вдоль живописного ручья Чхонгечхон — это настоящий уголок природы посреди каменных джунглей. Осмотрим здание мэрии и обязательно побываем на шумном рынке, где можно отведать местные деликатесы и купить необычные подарки и сувениры.
Квартал Мёндон, Сеульская телебашня и парк Намсан
Утром заглянем на главную торговую улицу Сеула, а затем посетим католический собор Мёндон 19 века. По канатной дороге поднимемся к Сеульской телебашне. Заберёмся на самый верх и полюбуемся головокружительными видами.
Прогуляемся по парку Намсан, заглянем в Национальный музей Кореи, а вечером пройдёмся по рыбному рынку.
Олимпийский парк, небоскрёб Лотте и храм Бонгеунса
Продолжаем знакомство с Сеулом. На очереди — Олимпийский парк. Сегодня вновь сможем полюбоваться городом с высоты, поднявшись на небоскрёб Лотте. Его высота 556 метров!
Вы увидите храм Бонгеунса 8 века, прогуляетесь по роскошному району Каннамгу, самому густонаселённому в Сеуле. Ещё прокатимся по самому длинному мосту-фонтану в мире.
Вечер снова проведём за шопингом.
Камбоджа, встречай
Перелетим в Сиемпреап, Камбоджа. Заселимся в отель и отдохнём.
Малый круг Ангкора
Сегодня вы увидите легендарный храм Ангкор-Ват 12 века, задуманный как земная обитель бога Вишну. Святыня имеет 5 башен из песчаника, олицетворяющих пики горы Меру — центра Вселенной.
Затем проведём вас по главным достопримечательностям Малого круга Ангкора: храмам Байон, Ангкор Тхом, Та Кео, Та Пром и Бакенг.
Большой круг Ангкора
Малый круг мы уже увидели, на очереди храмовые комплексы Большого: Преа Кхан, Та Сом, Пре Руп, Неак Пеан и другие. Вы увидите удивительные постройки, обвитые лианами и корнями и будто бы сросшиеся с природой вокруг.
Перелетим в Хошимин.
Прогулка по Хошимину
Утром будем гулять по центру Хошимина. Полюбуемся дворцом Независимости и действующим католическим собором Сайгонской Богоматери 19 века, зданием почты и театром. После шумных улочек города заглянем в уютный парк, а вечером отправимся на смотровую площадку самого высокого в Хошимине здания, чтобы проводить закат.
Прогулка по Далату: странный отель и живописные парки
Перелетим в Далат. Заглянем в самый странный в мире отель «Сумасшедший дом». Вы увидите удивительное здание: ни внутри, ни снаружи оно не имеет прямых углов. Каждый номер — почти произведение искусства. Гостям предлагают пожить в логове тигра, орла или даже кенгуру! А на территории отеля есть даже домик фей.
Затем полюбуемся водопадом, погуляем по Цветочному парку, основанному французскими колонизаторами, и парку Долина Любви у озера Да Тьен. Всё здесь посвящено большому светлому чувству: цветочные композиции, арки, скульптуры.
Пагода Линь Фуок
Продолжим знакомство с наследием французов — прогуляемся по кварталу, где европейский стиль в архитектуре смешивается с восточным. На ретро-поезде доберёмся до буддийской пагоды Линь Фуок. Главная особенность святыни — её отделка снаружи и внутри мозаикой, созданной из керамики, посуды и стеклянных бутылок.
По канатной дороге поднимемся на высоту 1500 метров, полюбуемся буддийским храмом. Затем прогуляемся по ночному рынку, где можно не только купить деликатесы, но и попробовать местную еду.
Пляжный отдых в Муйне
Переедем в Муйне. Здесь вас ждут пляжный отдых, жаркое солнце и полный релакс.
Пляжный отдых в Муйне
Продолжаем расслабляться, купаться и лежать на пляже.
Пляжный отдых в Муйне
Продолжаем пляжный отдых. Вечером отправимся к красным песчаным дюнам, чтобы встретить закат.
Пляжный отдых в Муйне
Продолжаем пляжный отдых. Сегодня вас ждёт вкусный ужин с морепродуктами.
Отъезд
Утром — трансфер в Хошимин, затем вылет домой.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 530
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 3-4
- 3 внутренних перелёта с багажом 20 кг
- Завтраки
- Трансферы по всему маршруту (такси, автобусы, метро, рикши, лодки)
- Входные билеты на достопримечательности
- Развлечения по программе
- Страховка на 15 дней
- Виза в Камбоджу
- Услуги русскоговорящего профессионального гида в Ангкор-Вате
- Сим-карта с интернетом в каждой стране
- Сопровождение и помощь на маршруте
Что не входит в цену
- Авиабилеты Москва-Сеул и Хошимин-Москва
- Питание