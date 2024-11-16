Азия как на ладони: Корея, Камбоджа и Вьетнам с экскурсиями и пляжным отдыхом

Приглашаем вас в захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Азии. Откройте для себя уникальное сочетание культур
Вас ждет удивительное путешествие по Азии, где современный Сеул с его небоскребами и корейской кухней откроется перед вами. В Камбодже древние храмы, обвитые корнями деревьев, перенесут вас в атмосферу древности.

Во Вьетнаме, в городке Далат, вас поразит смешение французской архитектуры с восточным стилем, а отель «Сумасшедший дом» станет незабываемым опытом. В Муйне насладитесь четырехдневным пляжным отдыхом под жарким солнцем
Азия как на ладони: Корея, Камбоджа и Вьетнам с экскурсиями и пляжным отдыхом
Азия как на ладони: Корея, Камбоджа и Вьетнам с экскурсиями и пляжным отдыхом
Азия как на ладони: Корея, Камбоджа и Вьетнам с экскурсиями и пляжным отдыхом
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После оплаты указанной суммы на сайте необходимо внести предоплату в размере 1300 $. Оплата в рублях на расчетный счёт по курсу ЦБ на момент оплаты.

Условия отмены:
отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты.
отмена более чем за 45 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура.
отмена менее чем за 45 дней до начала тура — предоплата не возвращается.

Проживание. Будем жить в отелях 3-4* по маршруту, 2-местное размещение.

Питание. В программу включены завтраки.

Дети. Участие возможно с 14 лет.

Виза. Все визы включены в стоимость.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Сеул

Встретим вас в Сеуле, заселимся в отель и познакомимся.

Прилёт в СеулПрилёт в Сеул
2 день

Королевский дворец, храм Чогес и прогулка у ручья Чхонгечхон

Отправимся гулять по столице: пройдём по атмосферной традиционной улице и заглянем в Королевский дворец 14 века, побываем в самом сердце Сеула — на площади Кванхвамун и заглянем в храм Чогеса, расписанный причудливыми узорами танчхон.

Пройдёмся вдоль живописного ручья Чхонгечхон — это настоящий уголок природы посреди каменных джунглей. Осмотрим здание мэрии и обязательно побываем на шумном рынке, где можно отведать местные деликатесы и купить необычные подарки и сувениры.

Королевский дворец, храм Чогес и прогулка у ручья ЧхонгечхонКоролевский дворец, храм Чогес и прогулка у ручья ЧхонгечхонКоролевский дворец, храм Чогес и прогулка у ручья ЧхонгечхонКоролевский дворец, храм Чогес и прогулка у ручья ЧхонгечхонКоролевский дворец, храм Чогес и прогулка у ручья Чхонгечхон
3 день

Квартал Мёндон, Сеульская телебашня и парк Намсан

Утром заглянем на главную торговую улицу Сеула, а затем посетим католический собор Мёндон 19 века. По канатной дороге поднимемся к Сеульской телебашне. Заберёмся на самый верх и полюбуемся головокружительными видами.

Прогуляемся по парку Намсан, заглянем в Национальный музей Кореи, а вечером пройдёмся по рыбному рынку.

Квартал Мёндон, Сеульская телебашня и парк НамсанКвартал Мёндон, Сеульская телебашня и парк НамсанКвартал Мёндон, Сеульская телебашня и парк Намсан
4 день

Олимпийский парк, небоскрёб Лотте и храм Бонгеунса

Продолжаем знакомство с Сеулом. На очереди — Олимпийский парк. Сегодня вновь сможем полюбоваться городом с высоты, поднявшись на небоскрёб Лотте. Его высота 556 метров!

Вы увидите храм Бонгеунса 8 века, прогуляетесь по роскошному району Каннамгу, самому густонаселённому в Сеуле. Ещё прокатимся по самому длинному мосту-фонтану в мире.

Вечер снова проведём за шопингом.

Олимпийский парк, небоскрёб Лотте и храм БонгеунсаОлимпийский парк, небоскрёб Лотте и храм БонгеунсаОлимпийский парк, небоскрёб Лотте и храм Бонгеунса
5 день

Камбоджа, встречай

Перелетим в Сиемпреап, Камбоджа. Заселимся в отель и отдохнём.

Камбоджа, встречай
6 день

Малый круг Ангкора

Сегодня вы увидите легендарный храм Ангкор-Ват 12 века, задуманный как земная обитель бога Вишну. Святыня имеет 5 башен из песчаника, олицетворяющих пики горы Меру — центра Вселенной.

Затем проведём вас по главным достопримечательностям Малого круга Ангкора: храмам Байон, Ангкор Тхом, Та Кео, Та Пром и Бакенг.

Малый круг АнгкораМалый круг АнгкораМалый круг АнгкораМалый круг Ангкора
7 день

Большой круг Ангкора

Малый круг мы уже увидели, на очереди храмовые комплексы Большого: Преа Кхан, Та Сом, Пре Руп, Неак Пеан и другие. Вы увидите удивительные постройки, обвитые лианами и корнями и будто бы сросшиеся с природой вокруг.

Перелетим в Хошимин.

Большой круг АнгкораБольшой круг АнгкораБольшой круг АнгкораБольшой круг Ангкора
8 день

Прогулка по Хошимину

Утром будем гулять по центру Хошимина. Полюбуемся дворцом Независимости и действующим католическим собором Сайгонской Богоматери 19 века, зданием почты и театром. После шумных улочек города заглянем в уютный парк, а вечером отправимся на смотровую площадку самого высокого в Хошимине здания, чтобы проводить закат.

Прогулка по ХошиминуПрогулка по ХошиминуПрогулка по Хошимину
9 день

Прогулка по Далату: странный отель и живописные парки

Перелетим в Далат. Заглянем в самый странный в мире отель «Сумасшедший дом». Вы увидите удивительное здание: ни внутри, ни снаружи оно не имеет прямых углов. Каждый номер — почти произведение искусства. Гостям предлагают пожить в логове тигра, орла или даже кенгуру! А на территории отеля есть даже домик фей.

Затем полюбуемся водопадом, погуляем по Цветочному парку, основанному французскими колонизаторами, и парку Долина Любви у озера Да Тьен. Всё здесь посвящено большому светлому чувству: цветочные композиции, арки, скульптуры.

Прогулка по Далату: странный отель и живописные паркиПрогулка по Далату: странный отель и живописные паркиПрогулка по Далату: странный отель и живописные паркиПрогулка по Далату: странный отель и живописные паркиПрогулка по Далату: странный отель и живописные парки
10 день

Пагода Линь Фуок

Продолжим знакомство с наследием французов — прогуляемся по кварталу, где европейский стиль в архитектуре смешивается с восточным. На ретро-поезде доберёмся до буддийской пагоды Линь Фуок. Главная особенность святыни — её отделка снаружи и внутри мозаикой, созданной из керамики, посуды и стеклянных бутылок.

По канатной дороге поднимемся на высоту 1500 метров, полюбуемся буддийским храмом. Затем прогуляемся по ночному рынку, где можно не только купить деликатесы, но и попробовать местную еду.

Пагода Линь ФуокПагода Линь Фуок
11 день

Пляжный отдых в Муйне

Переедем в Муйне. Здесь вас ждут пляжный отдых, жаркое солнце и полный релакс.

Пляжный отдых в МуйнеПляжный отдых в МуйнеПляжный отдых в Муйне
12 день

Пляжный отдых в Муйне

Продолжаем расслабляться, купаться и лежать на пляже.

13 день

Пляжный отдых в Муйне

Продолжаем пляжный отдых. Вечером отправимся к красным песчаным дюнам, чтобы встретить закат.

14 день

Пляжный отдых в Муйне

Продолжаем пляжный отдых. Сегодня вас ждёт вкусный ужин с морепродуктами.

15 день

Отъезд

Утром — трансфер в Хошимин, затем вылет домой.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 530
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 3-4
  • 3 внутренних перелёта с багажом 20 кг
  • Завтраки
  • Трансферы по всему маршруту (такси, автобусы, метро, рикши, лодки)
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Развлечения по программе
  • Страховка на 15 дней
  • Виза в Камбоджу
  • Услуги русскоговорящего профессионального гида в Ангкор-Вате
  • Сим-карта с интернетом в каждой стране
  • Сопровождение и помощь на маршруте
Что не входит в цену
  • Авиабилеты Москва-Сеул и Хошимин-Москва
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Сеула, время зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Хошимина, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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