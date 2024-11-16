Вас ждет удивительное путешествие по Азии, где современный Сеул с его небоскребами и корейской кухней откроется перед вами. В Камбодже древние храмы, обвитые корнями деревьев, перенесут вас в атмосферу древности. Во Вьетнаме, в городке Далат, вас поразит смешение французской архитектуры с восточным стилем, а отель «Сумасшедший дом» станет незабываемым опытом. В Муйне насладитесь четырехдневным пляжным отдыхом под жарким солнцем

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Описание тура

Организационные детали

После оплаты указанной суммы на сайте необходимо внести предоплату в размере 1300 $. Оплата в рублях на расчетный счёт по курсу ЦБ на момент оплаты.

Условия отмены:

отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты.

отмена более чем за 45 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура.

отмена менее чем за 45 дней до начала тура — предоплата не возвращается.