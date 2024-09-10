8 дней
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
Отправьтесь в незабываемое осеннее путешествие по Южной Корее! Сеул и Пусан ждут вас с яркими красками, буддийскими храмами и восхитительными видами
Начало: Сеул, аэропорт Инчхон, 12:00
10 сен в 08:00
8 окт в 08:00
$2 415 за человека
10 дней
Семейное путешествие: Сеул, Сокчхо и Чеджудо - культура, природа и отдых
Погрузитесь в уникальную атмосферу Южной Кореи: от современного Сеула до живописных пейзажей острова Чеджудо
Начало: Аэропорт Инчхон, Сеул, время встречи зависит от ва...
24 сен в 08:00
4 окт в 08:00
189 998₽ за человека
9 дней
Осенью в Корею с гидом-фотографом: Сеул, Пусан и горы
Увидеть королевские дворцы, храмы, скалы и футуристические здания в окружении красных клёнов
Начало: Сеул, холл отеля, 16:00
2 ноя в 16:00
$2 500 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Большое путешествие»
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