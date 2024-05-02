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водит машину! Чувствовали себя спокойно и безопасно с ней. Настоятельно рекомендую при посещении Кенджу захватить и Пусан. Абсолютно разные города, поэтому стоит посетить оба. Рекомендую экскурсии с Ольгой. И не только те, которые заявлены на сайте. Она может вам организовать вам что угодно))).