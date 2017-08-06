Безопасность отдыха в Абхазии

В данной статье речь пойдет о том, как отдохнуть в Абхазии и не испортить себе отдых. Несмотря на то, что соседняя республика, считается достаточно гостеприимной по отношению к нашим туристам, но не стоит забыть, что как и в любой другой стране есть преступность, воровство и откровенный обман. Для вас мы составили список небольших рекомендаций, которые помогут не попасть впросак, если вы собрались отдохнуть в Абхазии.

1. Отели

Если вы привыкли к роскошным отелям и высокому качеству обслуживания, то тут в большинстве случаев, вы этого не найдете.

2. Отключение воды и электричества

В Абхазии очень часто происходит отключение электричества и воды. Но за последние годы, многие пансионаты и гостиницы всё же обзавелись генераторами, это немного помогло снизить проблему.

3. Сервис

Слишком пристального внимание к себе не ждите, даже если вы заплатите огромные деньги.

4. Отходы

Огромный минус, это отсутствие очистных сооружений в городах Абхазии.

Мусор на территории отдыха в Абхазии

5. Частное жилье

Снятое вами жилье, не всегда стоит тех денег которые вы заплатили (чаще всего, это что-то из советских времен).

6. Лихие водители

Будьте бдительны переходя дороги, так как ПДД в республике мало кто соблюдает. Маршрутные такси могут быть вообще без каких-либо лицензий, поэтому спросите на остановках у местных жителей, подойдет ли вам та или иная маршрутка, иногда они могут посоветовать не садиться и лучше вам к этому прислушаться.



А если вы решили передвигаться на местном такси, пожалуйста, пристегнитесь, даже если водитель будет отговаривать и рассказывать, что у него здесь вся милиция – знакомые, поймите, что никакая милиция не поможет при аварии, а ремень – может. Просто у многих водителей считается зазорным вообще пользоваться ремнём, но постарайтесь просто вежливо проигнорировать эти высказывания.

7. На личном автомобиле

Если вы собрались в Абхазию на своей машине, то будьте готовы к постоянным штрафам. Как говорится, «и за то и за сё» 🥴. Просто вспомните наши 90-ые, вот примерно в то время вы попадёте.

8. Кражи и криминал

Опять же, если путешествуйте на своей машине, оставляя ее на парковках, обязательно проверяйте закрыли ли вы дверь, даже если покинули автомобиль на пять минут. Как и везде, тут есть воришки, которые не прочь поживиться.

Так же советуем вообще не разбивать палатки, не устраивать кемпинг в малолюдных местах или на ночь. В Абхазии много случаев нападений в таких ситуациях, вплоть до угона автомобилей, которые иногда могут вам и вернуть в указанном месте где их бросят, чтобы дать время себе на побег.

9. Будьте скромнее

Девушки, женщины приезжающие на отдых в Абхазию, будьте скромнее, вы на Кавказе – купальники и плавки, только на пляже. Лучше не искушать себя взглядами мужчин и не провоцировать.

10. Ценные вещи

Тут всё просто – все свои ценные вещи, лучше оставить у себя дома изначально. Но если вы едете из Сочи, можете оставить их в сейфе своего отеля.

11. Ночь не так дружественна

После наступления темноты, лучше не гулять в малонаселенных местах, не ходите в одиночку, не употребляйте много алкоголя. Если в каком-то кафе вне отеля люди начинают уходить, но официанты говорят, что они работают до последнего клиента, лучше тоже уйдите со всеми.

12. Оплата за частно жилье