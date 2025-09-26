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Вечерняя Гагра

Отправляйтесь в вечернее путешествие по Гагре! Вас ждут исторические достопримечательности и захватывающие виды с горы Мамдзышха
Добро пожаловать в вечернюю Гагру! На комфортабельном микроавтобусе отправляйтесь в путешествие по главным достопримечательностям города.

Полюбуйтесь колоннадой, построенной в честь победы в Великой Отечественной войне, и Зимним театром, где снимали известный фильм.

Посетите ресторан «Гагрипш», известный своим историческим значением, и насладитесь уникальными растениями в парке принца Ольденбургского. Завершите вечер на смотровой площадке горы Мамдзышха с потрясающими видами
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Вечерняя атмосфера города
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 📸 Отличные места для фото
  • 🌿 Уникальные растения в парке
  • ⛰ Захватывающие виды с горы

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Гагры - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная. В это время можно насладиться вечерними прогулками и панорамными видами. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия проходит в более спокойной атмосфере, но с ограниченными возможностями для прогулок на свежем воздухе.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Вечерняя Гагра
Вечерняя Гагра
Вечерняя Гагра

Что можно увидеть

  • Гагрская колоннада
  • Зимний театр
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Субтропический парк принца Ольденбургского
  • Смотровая площадка на горе Мамдзышха

Описание экскурсии

  • Гагрская колоннада, построенная в честь победы в Великой Отечественной войне. Состоит из 45 колонн, символизирующих год победы
  • Зимний театр, где снимали «Зимний вечер в Гаграх»
  • Ресторан «Гагрипш», в котором находилось первое казино в Российской империи
  • Субтропический парк принца Ольденбургского с уникальным собранием редких растений со всего мира
  • Смотровая площадка на горе Мамдзышха с потрясающим видом на Гагру

Мы расскажем вам об истории древнейшего поселения Триглит, развитии курортного дела в Российской империи и вкладе принца Ольденбургского. Проведём обзорную экскурсию по городу и покажем лучшие ракурсы для фото.

Организационные детали

  • Поедем на микроавтобусе Mercedes
  • Наденьте вечерние наряды — получатся великолепные фотографии
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 17:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 5210 туристов
Бывший преподаватель географии и аттестованный экскурсовод с 16-летним стажем. У меня небольшая фирма, команда гидов-единомышленников. Будем рады познакомить вас с красотой, историей и традициями удивительной Абхазии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
марина
Экскурсия замечательная! Хотелось бы побольше побыть в самой Гагре хотя бы часов до 21, а не до 19. На обратном пути завезли в сыроварню на дегустацию, что тоже хорошо. Все понравилось, но времени очень мало было (фактически 1,5 часа в Гагре). Просьба рассмотреть возможность увеличения времени экскурсии! А так все здорово!
Экскурсия замечательная! Хотелось бы побольше побыть в самой Гагре хотя бы часов до 21, а не
Экскурсия замечательная! Хотелось бы побольше побыть в самой Гагре хотя бы часов до 21, а не
Экскурсия замечательная! Хотелось бы побольше побыть в самой Гагре хотя бы часов до 21, а не
Экскурсия замечательная! Хотелось бы побольше побыть в самой Гагре хотя бы часов до 21, а не
Экскурсия замечательная! Хотелось бы побольше побыть в самой Гагре хотя бы часов до 21, а не
Экскурсия замечательная! Хотелось бы побольше побыть в самой Гагре хотя бы часов до 21, а не
Экскурсия замечательная! Хотелось бы побольше побыть в самой Гагре хотя бы часов до 21, а не
Экскурсия замечательная! Хотелось бы побольше побыть в самой Гагре хотя бы часов до 21, а не
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Увлекательное мероприятие. Экскурсия была на хорошем комфортабельном микроавтобусе. Экскурсовод Богдан интересно рассказал про достопримечательности и историю Абхазии.
Увлекательное мероприятие. Экскурсия была на хорошем комфортабельном микроавтобусе. Экскурсовод Богдан интересно рассказал про достопримечательности и историю
Увлекательное мероприятие. Экскурсия была на хорошем комфортабельном микроавтобусе. Экскурсовод Богдан интересно рассказал про достопримечательности и историю
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Т
Экскурсия мне очень понравилась! Посетили много красивых мест! Огромное спасибо нашему гиду Сергею за интересные рассказы, слушать было очень интересно и познавательно. После экскурсии у меня остались только приятные эмоции и воспоминания! Всем советую эту экскурсию и гида Сергея!
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И
Отличная экскурсия. Экскурсовод Аста была просто замечательной, интересно рассказывала.
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Э
Спасибо большое Сергею за возможность прочувствовать атмосферу и душу Абхазии. Восхищена харизмой, стилем, эрудицией гида. Его экскурсии очень насыщенные, познавательные и эмоциональные. Очень рекомендую
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