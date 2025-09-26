Добро пожаловать в вечернюю Гагру! На комфортабельном микроавтобусе отправляйтесь в путешествие по главным достопримечательностям города.



Полюбуйтесь колоннадой, построенной в честь победы в Великой Отечественной войне, и Зимним театром, где снимали известный фильм.



Посетите ресторан «Гагрипш», известный своим историческим значением, и насладитесь уникальными растениями в парке принца Ольденбургского. Завершите вечер на смотровой площадке горы Мамдзышха с потрясающими видами

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Гагры - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная. В это время можно насладиться вечерними прогулками и панорамными видами. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия проходит в более спокойной атмосфере, но с ограниченными возможностями для прогулок на свежем воздухе.

Сейчас июнь — это идеальное время.