Добро пожаловать в вечернюю Гагру! На комфортабельном микроавтобусе отправляйтесь в путешествие по главным достопримечательностям города.
Полюбуйтесь колоннадой, построенной в честь победы в Великой Отечественной войне, и Зимним театром, где снимали известный фильм.
Посетите ресторан «Гагрипш», известный своим историческим значением, и насладитесь уникальными растениями в парке принца Ольденбургского. Завершите вечер на смотровой площадке горы Мамдзышха с потрясающими видами
Полюбуйтесь колоннадой, построенной в честь победы в Великой Отечественной войне, и Зимним театром, где снимали известный фильм.
Посетите ресторан «Гагрипш», известный своим историческим значением, и насладитесь уникальными растениями в парке принца Ольденбургского. Завершите вечер на смотровой площадке горы Мамдзышха с потрясающими видами
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Вечерняя атмосфера города
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 📸 Отличные места для фото
- 🌿 Уникальные растения в парке
- ⛰ Захватывающие виды с горы
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
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май
июн
июл
авг
сен
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ноя
дек
Лучшее время для посещения Гагры - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная. В это время можно насладиться вечерними прогулками и панорамными видами. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия проходит в более спокойной атмосфере, но с ограниченными возможностями для прогулок на свежем воздухе.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Гагрская колоннада
- Зимний театр
- Ресторан «Гагрипш»
- Субтропический парк принца Ольденбургского
- Смотровая площадка на горе Мамдзышха
Описание экскурсии
- Гагрская колоннада, построенная в честь победы в Великой Отечественной войне. Состоит из 45 колонн, символизирующих год победы
- Зимний театр, где снимали «Зимний вечер в Гаграх»
- Ресторан «Гагрипш», в котором находилось первое казино в Российской империи
- Субтропический парк принца Ольденбургского с уникальным собранием редких растений со всего мира
- Смотровая площадка на горе Мамдзышха с потрясающим видом на Гагру
Мы расскажем вам об истории древнейшего поселения Триглит, развитии курортного дела в Российской империи и вкладе принца Ольденбургского. Проведём обзорную экскурсию по городу и покажем лучшие ракурсы для фото.
Организационные детали
- Поедем на микроавтобусе Mercedes
- Наденьте вечерние наряды — получатся великолепные фотографии
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 17:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 5210 туристов
Бывший преподаватель географии и аттестованный экскурсовод с 16-летним стажем. У меня небольшая фирма, команда гидов-единомышленников. Будем рады познакомить вас с красотой, историей и традициями удивительной Абхазии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия замечательная! Хотелось бы побольше побыть в самой Гагре хотя бы часов до 21, а не до 19. На обратном пути завезли в сыроварню на дегустацию, что тоже хорошо. Все понравилось, но времени очень мало было (фактически 1,5 часа в Гагре). Просьба рассмотреть возможность увеличения времени экскурсии! А так все здорово!
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Т
Увлекательное мероприятие. Экскурсия была на хорошем комфортабельном микроавтобусе. Экскурсовод Богдан интересно рассказал про достопримечательности и историю Абхазии.
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Т
Экскурсия мне очень понравилась! Посетили много красивых мест! Огромное спасибо нашему гиду Сергею за интересные рассказы, слушать было очень интересно и познавательно. После экскурсии у меня остались только приятные эмоции и воспоминания! Всем советую эту экскурсию и гида Сергея!
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И
Отличная экскурсия. Экскурсовод Аста была просто замечательной, интересно рассказывала.
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Э
Спасибо большое Сергею за возможность прочувствовать атмосферу и душу Абхазии. Восхищена харизмой, стилем, эрудицией гида. Его экскурсии очень насыщенные, познавательные и эмоциональные. Очень рекомендую
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