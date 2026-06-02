Каньон Хашупсе называют самым живописным в Абхазии — и вы поймёте, почему. Мы прогуляемся по нему пешком, насладимся видами первозданной природы. По желанию вы сможете прокатиться по прозрачным водам на сапборде. Затем заедем на Белые скалы и отправимся исследовать Гагру. В нашей программе — знаменитая колоннада, Зимний театр, ресторан «Гагрипш» и не только!
Описание экскурсии
- Каньон Хашупсе (1,5 ч). Вы погуляете по большому и малому каньонам, по желанию прокатитесь по ним на сапборде и посетите форелевое хозяйство
- Белые скалы — живописный берег Черного моря. В тёплую погоду здесь можно искупаться
- Гагра. Вы увидите главные достопримечательности — ресторан «Гагрипш», парк принца Ольденбургского, Зимний театр, колоннаду
Также вас ждут дегустации напитков и местных продуктов. По пути мы расскажем, что значат детали колоннады, как более 100 лет назад был построен ресторан «Гагрипш» и многое другое.
Организационные детали
- Поедем на подготовленном автомобиле УАЗ Patriot
- Физическая подготовка не требуется, но будьте готовы к прогулке по воде и камням
- Отдельно по желанию оплачивается аренда сапборда — 400–500 ₽
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 08:30, в субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 417 туристов
Здравствуйте, меня зовут Тимур, и я представляю команду гидов. Родился и вырос в городе Гагра. С 2020 года мы открываем Абхазию для путешественников. Ждём в гости!
