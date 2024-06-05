Колоннада – экскурсии в Гагре

Найдено 11 экскурсий в категории «Колоннада» в Гагре, цены от 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
71 отзыв
В тренде
Вечерняя экскурсия по Гаграм: мавританская Колоннада и многое другое
Погрузитесь в атмосферу советского курорта, исследуя жемчужины Гагр в уютной группе до 20 человек
Начало: В вашем отеле в Гаграх, Пицунде, Цандрипше, Алахад...
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
700 за человека
На кабриолете из Гагры к озеру Рица
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
6 часов
44 отзыва
Популярное предложение
Кабриолетный тур из Гагры к озеру Рица: приключение в Абхазии
Путешествие на кабриолете по живописным местам Гагры и озера Рица. Уникальные пейзажи и исторические рассказы ждут вас
Начало: У вашего отеля
21 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 110 за всё до 3 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
730 отзывов
Незабываемое путешествие по Абхазии из Гагры с посещением озера Рица
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетив озеро Рица, каньоны и водопады
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1283010 264 за всё до 7 чел.
Курортная Гагра и озеро Рица
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
35 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица
Исследуйте культурное наследие Гагры и природные чудеса озера Рица в индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
85007 650 за всё до 4 чел.
Впервые в Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
49 отзывов
Впервые в Абхазии (из Гагры)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Гагре, доплата с Пицунды 1000р с границы 1500 р
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 8 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
159 отзывов
Великолепие Абхазии: озеро Рица, Новоафонская пещера и многое другое
Абхазия удивит вас водопадами, озерами, пещерами и монастырями. Узнайте о культуре и традициях этой прекрасной страны за один день
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
2085016 680 за всё до 7 чел.
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
20 отзывов
Гагра и живописная Абхазия: экскурсия на микроавтобусе Mercedes
Исследуйте красоты Абхазии: от легендарной Гагры до сказочного озера Рица и духовного Нового Афона
Начало: У Колоннады в Гагре, к 7:45 ориентировочно (время ...
Расписание: ежедневно в 07:45
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
1 500 за человека
Многоликая Абхазия
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Многоликая Абхазия в Гагре
Погрузитесь в историю Абхазии, посетив резиденцию принца Ольденбургского, Анакопийскую крепость и древние храмы. Узнайте о национальных традициях и легендах
Завтра в 10:30
1 июля в 07:00
10 000 за всё до 7 чел.
Однодневный джип-тур по Абхазии до озера Рица
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Абхазии: озеро Рица и водопады
Путешествие по Абхазии с джип-туром до озера Рица - это водопады, каньоны и дегустация местных продуктов. Увлекательные истории и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: У границы Абхазии
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
10 500 за всё до 8 чел.
Путешествие в Сухум из Гагр
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
Путешествие в Сухум из Гагр: индивидуальная экскурсия
Путешествие в Сухум из Гагр: набережная, колоннада, ботанический сад и питомник обезьян. Узнайте о традициях Абхазии и насладитесь местной кухней
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Самобытная Абхазия без шаблонов
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
Самобытная Абхазия без шаблонов: экскурсия по Гагре и Пицунде
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: старинные крепости, монастыри, живописные ущелья и дегустации местных деликатесов ждут вас
Начало: в Гагре или на границе Псоу
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
25 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    5 июня 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Мы были на экскурсии «душевное путешествие» и наш гид был Алхас. Большая ему благодарность за этот чудесный день! Нас забрали от
    читать дальше

    отеля и комфортно по живописной дороге доставили до Озера Ритц. По нашей просьбе часто останавливал в живописных местах для фото, про каждое дерево и каждую гору, про жизнь и туристические места рассказывал очень подробно, это было интересно. Если нам что-то захотелось, Алхас помогал и подсказывал, терпеливо давал время нам на изучение места и обед. Мы попросили добавить дачу Сталина и прогулку на катере, был восхитительный день. В экскурсии собраны красивые места рядом с Гагрой и озером, море, озеро, горы, реки и все это за несколько часов, неописуемая красота. Спасибо за этот день.

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
    Ездили с мужем на обзорную экскурсию по городам: Старая Награ- Новый Афон- Сухум. Побывали на озере Рица и других достопримечательностях.
    читать дальше

    Экскурсовод очень интересно рассказывает, водитель конечно так лихо ведёт автобус, что немного было волнительно. Но мы понимаем, что он ежедневно ездит по этому маршруту и знает наверное каждую яму В целом экскурсия понравилась. И природа Абхазии тоже. Сами мы бы столько всего не посмотрели и не узнали бы за один день. Удобно бронировать эксурсию- онлайн. Никуда не нужно ходить. Спасибо)

  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Всё прошло прекрасно! Сергей встретил нас у подъезда и провёз по всем основным точкам экскурсии, с учётом наших пожеланий. По
    читать дальше

    ходу поездки Сергей рассказал много интересных фактов об Абхазии и местам нашей экскурсии. Время на стоянках регулировали мы сами. На даче Сталина-Хрущёва-Брежнева покатались на катамаране (отдельная оплата-500руб со взрослого, послушали экскурсию (входит в билет- 250 руб.). В итоге всё успели, везде побывали- очень довольны! Сергея рекомендуем!

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗
    Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗
  • К
    Ксения
    4 июня 2024
    На кабриолете из Гагры к озеру Рица
    Добрый день! Хочу выразить своё мнения об очень великолепном гиде, Адгур очень позитивный образованный и просто хороший человек отнёсся конструктивно и интеллектуально ко мне и к мужу все понятно объяснил спасибо вам огромное за впечатление и рассказ этих красивых мест.
    Добрый день! Хочу выразить своё мнения об очень великолепном гиде, Адгур очень позитивный образованный и просто
  • И
    Инна
    3 июня 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Сегодня посетили озеро Рицу, путешествие было волшебное. Комфортный минивен, прекрасный гид Дамей, увлекательный рассказ, дети в полном восторге. Очень красивые локации!!!
    Сегодня посетили озеро Рицу, путешествие было волшебное. Комфортный минивен, прекрасный гид Дамей, увлекательный рассказ, дети вСегодня посетили озеро Рицу, путешествие было волшебное. Комфортный минивен, прекрасный гид Дамей, увлекательный рассказ, дети вСегодня посетили озеро Рицу, путешествие было волшебное. Комфортный минивен, прекрасный гид Дамей, увлекательный рассказ, дети вСегодня посетили озеро Рицу, путешествие было волшебное. Комфортный минивен, прекрасный гид Дамей, увлекательный рассказ, дети в
  • M
    Makcik90@mail.ru
    3 июня 2024
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Хорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувство юмора. Машинка Мерседес спринтер,с
    читать дальше

    кондиционером. Вообщем рекомендую,а так же хотелось отметить организацию всего процесса на всех этапах провожал и курировал менеджер Хаджараб,привет тебе. Прекрасные люди,прекрасная страна. Абхазия ван лав

    Хорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувствоХорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувствоХорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувствоХорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувствоХорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувствоХорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувство
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Привет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались в полном восторге! Билеты я
    читать дальше

    купила через сайт, что оказалось очень удобно, внесла предоплату, сразу же мне на почту пришло подтверждение. За сутки до экскурсии со мной связался менеджер, уточнил откуда забирать и время. В назначенное время гид забрал нас от ворот гостиницы. В общем организация на высоком уровне, сразу чувствуется, что люди работают не на количество, а на качество услуг. Сама экскурсия была очень познавательная и увлекательная. Гид Аслан, это вообще очаровашка ❤, мастер своего дела все подробно и увлекательно рассказал о достопримечательностях Абхазии, историю Абхазии. Много шутил, что тоже поднимало настроение. В конце экскурсии устроил экзамен😂Отдельное спасибо, водителю Алясу за чистый, комфортный автобус и за спокойную езду👍В общем спасибо огромное команде Aquamarine, за позитивные эмоции. Теперь только с Вами буду дальше познавать Абхазию😉💋

    Привет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались вПривет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались вПривет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались в
  • А
    Александра
    30 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Хотим выразить огромную благодарность гиду Алхасу, что познакомил нас с культурой и природными достопримечательностями Абхазии. Алхас отлично знает историю своего государства, было очень приятно ознакомиться с ней. Мы получили хорошие совместные кадры, благодаря нашему замечательному гиду
  • Л
    Лариса
    30 мая 2024
    На кабриолете из Гагры к озеру Рица
    Наша поездка с Адгуром была великолепна! 6 часов пролетели как один. Адгур отличный рассказчик местных легенд, обладает невероятным чувством юмора и обаяния! Я очень рекомендую всем эту экскурсию! Спасибо, Адгур!

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Колоннада»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
  2. На кабриолете из Гагры к озеру Рица
  3. Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
  4. Курортная Гагра и озеро Рица
  5. Впервые в Абхазии (из Гагры)
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Набережная
  10. Замок принца Ольденбургского
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июне 2024
Сейчас в Гагре в категории "Колоннада" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 700 до 25 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1157 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Гагре на 2024 год по теме «Колоннада», 1157 ⭐ отзывов, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам