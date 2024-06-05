1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
В тренде
Вечерняя экскурсия по Гаграм: мавританская Колоннада и многое другое
Погрузитесь в атмосферу советского курорта, исследуя жемчужины Гагр в уютной группе до 20 человек
Начало: В вашем отеле в Гаграх, Пицунде, Цандрипше, Алахад...
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
700₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Кабриолетный тур из Гагры к озеру Рица: приключение в Абхазии
Путешествие на кабриолете по живописным местам Гагры и озера Рица. Уникальные пейзажи и исторические рассказы ждут вас
Начало: У вашего отеля
21 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 110₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Незабываемое путешествие по Абхазии из Гагры с посещением озера Рица
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетив озеро Рица, каньоны и водопады
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1283010 264₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица
Исследуйте культурное наследие Гагры и природные чудеса озера Рица в индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
85007 650₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Впервые в Абхазии (из Гагры)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Гагре, доплата с Пицунды 1000р с границы 1500 р
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Великолепие Абхазии: озеро Рица, Новоафонская пещера и многое другое
Абхазия удивит вас водопадами, озерами, пещерами и монастырями. Узнайте о культуре и традициях этой прекрасной страны за один день
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
2085016 680₽ за всё до 7 чел.
Групповая
11 часов
Гагра и живописная Абхазия: экскурсия на микроавтобусе Mercedes
Исследуйте красоты Абхазии: от легендарной Гагры до сказочного озера Рица и духовного Нового Афона
Начало: У Колоннады в Гагре, к 7:45 ориентировочно (время ...
Расписание: ежедневно в 07:45
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
1 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Многоликая Абхазия в Гагре
Погрузитесь в историю Абхазии, посетив резиденцию принца Ольденбургского, Анакопийскую крепость и древние храмы. Узнайте о национальных традициях и легендах
Завтра в 10:30
1 июля в 07:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Абхазии: озеро Рица и водопады
Путешествие по Абхазии с джип-туром до озера Рица - это водопады, каньоны и дегустация местных продуктов. Увлекательные истории и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: У границы Абхазии
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
10 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Сухум из Гагр: индивидуальная экскурсия
Путешествие в Сухум из Гагр: набережная, колоннада, ботанический сад и питомник обезьян. Узнайте о традициях Абхазии и насладитесь местной кухней
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Самобытная Абхазия без шаблонов: экскурсия по Гагре и Пицунде
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: старинные крепости, монастыри, живописные ущелья и дегустации местных деликатесов ждут вас
Начало: в Гагре или на границе Псоу
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел5 июня 2024Мы были на экскурсии «душевное путешествие» и наш гид был Алхас. Большая ему благодарность за этот чудесный день! Нас забрали от
- ВВиктория5 июня 2024Ездили с мужем на обзорную экскурсию по городам: Старая Награ- Новый Афон- Сухум. Побывали на озере Рица и других достопримечательностях.
- ДДмитрий5 июня 2024Всё прошло прекрасно! Сергей встретил нас у подъезда и провёз по всем основным точкам экскурсии, с учётом наших пожеланий. По
- ЮЮлия4 июня 2024Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗
- ККсения4 июня 2024Добрый день! Хочу выразить своё мнения об очень великолепном гиде, Адгур очень позитивный образованный и просто хороший человек отнёсся конструктивно и интеллектуально ко мне и к мужу все понятно объяснил спасибо вам огромное за впечатление и рассказ этих красивых мест.
- ИИнна3 июня 2024Сегодня посетили озеро Рицу, путешествие было волшебное. Комфортный минивен, прекрасный гид Дамей, увлекательный рассказ, дети в полном восторге. Очень красивые локации!!!
- MMakcik90@mail.ru3 июня 2024Хорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувство юмора. Машинка Мерседес спринтер,с
- ЮЮлия2 июня 2024Привет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались в полном восторге! Билеты я
- ААлександра30 мая 2024Хотим выразить огромную благодарность гиду Алхасу, что познакомил нас с культурой и природными достопримечательностями Абхазии. Алхас отлично знает историю своего государства, было очень приятно ознакомиться с ней. Мы получили хорошие совместные кадры, благодаря нашему замечательному гиду
- ЛЛариса30 мая 2024Наша поездка с Адгуром была великолепна! 6 часов пролетели как один. Адгур отличный рассказчик местных легенд, обладает невероятным чувством юмора и обаяния! Я очень рекомендую всем эту экскурсию! Спасибо, Адгур!
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Колоннада»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июне 2024
Сейчас в Гагре в категории "Колоннада" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 700 до 25 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1157 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Гагре на 2024 год по теме «Колоннада», 1157 ⭐ отзывов, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август