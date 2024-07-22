Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Гагры)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Гагре, доплата с Пицунды 1000р с границы 1500 р
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 20 чел.
Незабываемая Абхазия: Рица и Новый Афон
Насладиться природой в ущельях, на водопадах и озёрах, а также побывать в легендарном монастыре
Начало: От места вашего проживания
Расписание: в среду и субботу в 09:30
Завтра в 09:30
29 мар в 09:30
2500 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 7 чел.
Новый взгляд на Абхазию: по местам съёмок фильма «Последний богатырь»
Увидеть Старую Гагру, Белые скалы, Молочный водопад и пейзажи из киносказки
Начало: От вашего местопребывания
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2850 ₽
3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана22 июля 2024Добрый день! Экскурсия супер, так как мы были одни, нас экскурсовод и другие места успел показать, день рождение прошло супер, море впечатлений. Экскурсовод душка прям. Советую, но лучше индивидуальный тур.
- ААлександр17 июля 2024Джипинг для нас провел Рамин, хотим ему сказать большое спасибо за то, что показал нам всю красоту Абхазии! Определено советуем к посещению!
- ТТатьяна1 июля 2024Прекрасная, очень душевная и атмосферная поездка. Всё сложилось: красоты Абхазии, комфортная езда, приятная беседа, отличная музыка. Это был удивительный день❤
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Самое главное»
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