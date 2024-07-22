С Светлана Впервые в Абхазии (из Гагры) Добрый день! Экскурсия супер, так как мы были одни, нас экскурсовод и другие места успел показать, день рождение прошло супер, море впечатлений. Экскурсовод душка прям. Советую, но лучше индивидуальный тур.

А Александр Впервые в Абхазии (из Гагры) Джипинг для нас провел Рамин, хотим ему сказать большое спасибо за то, что показал нам всю красоту Абхазии! Определено советуем к посещению!