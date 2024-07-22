Увидеть самое главное в Гагре

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Гагре, цены от 2500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Впервые в Абхазии (из Гагры)
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
8 часов
52 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Гагры)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Гагре, доплата с Пицунды 1000р с границы 1500 р
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
Незабываемая Абхазия: Рица и Новый Афон
На автобусе
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Незабываемая Абхазия: Рица и Новый Афон
Насладиться природой в ущельях, на водопадах и озёрах, а также побывать в легендарном монастыре
Начало: От места вашего проживания
Расписание: в среду и субботу в 09:30
Завтра в 09:30
29 мар в 09:30
2500 ₽ за человека
Новый взгляд на Абхазию: по местам съёмок фильма «Последний богатырь»
На машине
8 часов
-
5%
Мини-группа
до 7 чел.
Новый взгляд на Абхазию: по местам съёмок фильма «Последний богатырь»
Увидеть Старую Гагру, Белые скалы, Молочный водопад и пейзажи из киносказки
Начало: От вашего местопребывания
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2850 ₽3000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    22 июля 2024
    Впервые в Абхазии (из Гагры)
    Добрый день! Экскурсия супер, так как мы были одни, нас экскурсовод и другие места успел показать, день рождение прошло супер, море впечатлений. Экскурсовод душка прям. Советую, но лучше индивидуальный тур.
  • А
    Александр
    17 июля 2024
    Впервые в Абхазии (из Гагры)
    Джипинг для нас провел Рамин, хотим ему сказать большое спасибо за то, что показал нам всю красоту Абхазии! Определено советуем к посещению!
    Джипинг для нас провел Рамин, хотим ему сказать большое спасибо за то, что показал нам всю красоту Абхазии! Определено советуем к посещению!Джипинг для нас провел Рамин, хотим ему сказать большое спасибо за то, что показал нам всю красоту Абхазии! Определено советуем к посещению!Джипинг для нас провел Рамин, хотим ему сказать большое спасибо за то, что показал нам всю красоту Абхазии! Определено советуем к посещению!Джипинг для нас провел Рамин, хотим ему сказать большое спасибо за то, что показал нам всю красоту Абхазии! Определено советуем к посещению!
  • Т
    Татьяна
    1 июля 2024
    Впервые в Абхазии (из Гагры)
    Прекрасная, очень душевная и атмосферная поездка. Всё сложилось: красоты Абхазии, комфортная езда, приятная беседа, отличная музыка. Это был удивительный день❤
    Прекрасная, очень душевная и атмосферная поездкаПрекрасная, очень душевная и атмосферная поездкаПрекрасная, очень душевная и атмосферная поездка

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Впервые в Абхазии (из Гагры)
  2. Незабываемая Абхазия: Рица и Новый Афон
  3. Новый взгляд на Абхазию: по местам съёмок фильма «Последний богатырь»
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Водопад Молочный
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Гагре в марте 2025
Сейчас в Гагре в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 13 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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