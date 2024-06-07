1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
В тренде
Вечерняя экскурсия по Гаграм: мавританская Колоннада и многое другое
Погрузитесь в атмосферу советского курорта, исследуя жемчужины Гагр в уютной группе до 20 человек
Начало: В вашем отеле в Гаграх, Пицунде, Цандрипше, Алахад...
«Затем вы прогуляетесь под ажурными сводами знаменитой мавританской Колоннады с фонтаном, открывающей вход в Приморский парк принца Ольденбургского»
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
700₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Гагра: Термальные источники, Черниговка, набережная Сухума
Погрузитесь в мир целебных вод Гагры, насладитесь природой Черниговки и архитектурой Сухума
Начало: в вашем отеле в Гаграх
«Гуляя по благоустроенной набережной, вы сможете спрятаться от солнца в эвкалиптовом парке»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1760014 080₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица
Исследуйте культурное наследие Гагры и природные чудеса озера Рица в индивидуальной экскурсии
«В парке Принца Ольденбургского увидите коллекцию растений со всего мира»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
85007 650₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Великолепие Абхазии: озеро Рица, Новоафонская пещера и многое другое
Абхазия удивит вас водопадами, озерами, пещерами и монастырями. Узнайте о культуре и традициях этой прекрасной страны за один день
«Входные билеты не включены в стоимость: экосбор в Рицинском национальном парке — 700 р»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
2085016 680₽ за всё до 7 чел.
Групповая
8 часов
В Новый Афон из Гагры: святые места и природа
Узнайте историю и культуру Абхазии на экскурсии в Новый Афон. Посетите монастырь, храм, парк и пещеру. Дегустация местных вин и мёда включена
Начало: У места вашего проживания
«По приезде вы в первую очередь погуляете с гидом среди буйной растительности парка Нового Афона»
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по Абхазии: Рица и Новый Афон из Гагр
Откройте для себя живописные уголки Абхазии: величественное озеро Рица и духовный Новый Афон
Начало: По договоренности
«Билет в Рицинский парк — 700 руб»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Гагр - в Новый Афон: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Нового Афона: величественные храмы, живописные парки и уникальные достопримечательности ждут вас на этой экскурсии
«Давным-давно в центре Нового Афона монахи разбили чудесный Приморский парк»
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Новый Афон и форелевое хозяйство: эксклюзивная экскурсия из Гагры
Исследуйте исторические сокровища и природные чудеса Абхазии в уникальной экскурсии из Гагры
Начало: По договоренности
«Вы увидите знаковые места Нового Афона: Симоно-Кананитский монастырь, ж/д станцию Псырцха, Приморский парк и пещеру»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
1250010 625₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: прогулка по Гагре, виды озера Рица, горные реки и каньоны. Вдохновляющая фотосессия и вкусный обед ждут вас
«Я покажу вам развалины особняков, дивный Приморский парк и культовый ресторан Гагрипш, а попутно расскажу о принце Ольденбургском»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
22 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия к озеру Рица с остановками у водопадов и пикником
Абхазия - страна души: живописные пейзажи, гостеприимство и самобытная атмосфера. Путешествие к озеру Рица и водопадам оставит незабываемые впечатления
Начало: в Гагре или по договоренности
«На протяжении поездки я буду рассказывать о своей родине: о быте, нравах, традициях и судьбе Абхазии, о легендах флоры и фауны Рицинского реликтового парка»
1 сен в 10:30
2 сен в 10:30
22 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис7 июня 2024Выражаем огромную благодарность за интереснейшую экскурсию! Ездили вдвоем с женой, посетили озеро Рица, монастырь в Новом Афоне, вкусно поели на берегу горной реки и послушали увлекательные рассказы нашего гида. Очень рады, что обратились именно к вам, обязательно вернемся еще!
- ДДмитрий5 июня 2024Всё прошло прекрасно! Сергей встретил нас у подъезда и провёз по всем основным точкам экскурсии, с учётом наших пожеланий. По
- ЯЯна5 июня 2024Друзья, хотите влюбиться в Абхазию? Так, как любят ее абхазцы? Хотите увидеть ее настоящую? Дикую, необыкновенно красивую, гордую, открытую, честную, нетуристическую? Хотите, чтоб
- ЮЮлия4 июня 2024Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗
- MMakcik90@mail.ru3 июня 2024Хорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувство юмора. Машинка Мерседес спринтер,с
- ЮЮлия2 июня 2024Привет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались в полном восторге! Билеты я
- TTatiana29 мая 2024Замечательная экскурсия. Никаких дегустаций, только по заявленному маршруту, без ограничений времени на остановках. Гид Сергей приятный собеседник, позитивный, по дороге рассказывал историю страны, интересные факты о посещаемых местах, без лишней воды. Отлично водит авто.
- ООльга28 мая 2024Все прошло замечательно, родители были в восторге. Посмотрели живописные места.
- ААнна25 мая 2024Замечательное знакомство с Абхазией Плюсы: • Безопасность; • Красивые виды; • Погружение в историю страны; • Интересные рассказы про местные обычаи; • Дегустация местных очень вкусных
- ЕЕлена6 мая 2024Сегодня посетили экскурсию по маршруту Душевное путешествие к озеру Рица. Экскурсия вышла просто восхитительной! Гидом у нас был Амза. Благодаря
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Парки»
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