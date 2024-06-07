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купила через сайт, что оказалось очень удобно, внесла предоплату, сразу же мне на почту пришло подтверждение. За сутки до экскурсии со мной связался менеджер, уточнил откуда забирать и время. В назначенное время гид забрал нас от ворот гостиницы. В общем организация на высоком уровне, сразу чувствуется, что люди работают не на количество, а на качество услуг. Сама экскурсия была очень познавательная и увлекательная. Гид Аслан, это вообще очаровашка ❤, мастер своего дела все подробно и увлекательно рассказал о достопримечательностях Абхазии, историю Абхазии. Много шутил, что тоже поднимало настроение. В конце экскурсии устроил экзамен😂Отдельное спасибо, водителю Алясу за чистый, комфортный автобус и за спокойную езду👍В общем спасибо огромное команде Aquamarine, за позитивные эмоции. Теперь только с Вами буду дальше познавать Абхазию😉💋