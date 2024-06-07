Экскурсии по паркам Гагры

Найдено 10 экскурсий в категории «Парки» в Гагре, цены от 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
71 отзыв
В тренде
Вечерняя экскурсия по Гаграм: мавританская Колоннада и многое другое
Погрузитесь в атмосферу советского курорта, исследуя жемчужины Гагр в уютной группе до 20 человек
Начало: В вашем отеле в Гаграх, Пицунде, Цандрипше, Алахад...
«Затем вы прогуляетесь под ажурными сводами знаменитой мавританской Колоннады с фонтаном, открывающей вход в Приморский парк принца Ольденбургского»
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
700 за человека
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Гагра: Термальные источники, Черниговка, набережная Сухума
Погрузитесь в мир целебных вод Гагры, насладитесь природой Черниговки и архитектурой Сухума
Начало: в вашем отеле в Гаграх
«Гуляя по благоустроенной набережной, вы сможете спрятаться от солнца в эвкалиптовом парке»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1760014 080 за всё до 6 чел.
Курортная Гагра и озеро Рица
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
35 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица
Исследуйте культурное наследие Гагры и природные чудеса озера Рица в индивидуальной экскурсии
«В парке Принца Ольденбургского увидите коллекцию растений со всего мира»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
85007 650 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
159 отзывов
Великолепие Абхазии: озеро Рица, Новоафонская пещера и многое другое
Абхазия удивит вас водопадами, озерами, пещерами и монастырями. Узнайте о культуре и традициях этой прекрасной страны за один день
«Входные билеты не включены в стоимость: экосбор в Рицинском национальном парке — 700 р»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
2085016 680 за всё до 7 чел.
В Новый Афон из Гагры: святые места и природа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
24 отзыва
В Новый Афон из Гагры: святые места и природа
Узнайте историю и культуру Абхазии на экскурсии в Новый Афон. Посетите монастырь, храм, парк и пещеру. Дегустация местных вин и мёда включена
Начало: У места вашего проживания
«По приезде вы в первую очередь погуляете с гидом среди буйной растительности парка Нового Афона»
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 200 за человека
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Путешествие по Абхазии: Рица и Новый Афон из Гагр
Откройте для себя живописные уголки Абхазии: величественное озеро Рица и духовный Новый Афон
Начало: По договоренности
«Билет в Рицинский парк — 700 руб»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Из Гагр - в Новый Афон
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
67 отзывов
Из Гагр - в Новый Афон: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Нового Афона: величественные храмы, живописные парки и уникальные достопримечательности ждут вас на этой экскурсии
«Давным-давно в центре Нового Афона монахи разбили чудесный Приморский парк»
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Новый Афон и форелевое хозяйство из Гагры
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Новый Афон и форелевое хозяйство: эксклюзивная экскурсия из Гагры
Исследуйте исторические сокровища и природные чудеса Абхазии в уникальной экскурсии из Гагры
Начало: По договоренности
«Вы увидите знаковые места Нового Афона: Симоно-Кананитский монастырь, ж/д станцию Псырцха, Приморский парк и пещеру»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
1250010 625 за всё до 7 чел.
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
3 отзыва
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: прогулка по Гагре, виды озера Рица, горные реки и каньоны. Вдохновляющая фотосессия и вкусный обед ждут вас
«Я покажу вам развалины особняков, дивный Приморский парк и культовый ресторан Гагрипш, а попутно расскажу о принце Ольденбургском»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
22 500 за всё до 4 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
96 отзывов
Индивидуальная экскурсия к озеру Рица с остановками у водопадов и пикником
Абхазия - страна души: живописные пейзажи, гостеприимство и самобытная атмосфера. Путешествие к озеру Рица и водопадам оставит незабываемые впечатления
Начало: в Гагре или по договоренности
«На протяжении поездки я буду рассказывать о своей родине: о быте, нравах, традициях и судьбе Абхазии, о легендах флоры и фауны Рицинского реликтового парка»
1 сен в 10:30
2 сен в 10:30
22 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    7 июня 2024
    Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Выражаем огромную благодарность за интереснейшую экскурсию! Ездили вдвоем с женой, посетили озеро Рица, монастырь в Новом Афоне, вкусно поели на берегу горной реки и послушали увлекательные рассказы нашего гида. Очень рады, что обратились именно к вам, обязательно вернемся еще!
  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Всё прошло прекрасно! Сергей встретил нас у подъезда и провёз по всем основным точкам экскурсии, с учётом наших пожеланий. По
    читать дальше

    ходу поездки Сергей рассказал много интересных фактов об Абхазии и местам нашей экскурсии. Время на стоянках регулировали мы сами. На даче Сталина-Хрущёва-Брежнева покатались на катамаране (отдельная оплата-500руб со взрослого, послушали экскурсию (входит в билет- 250 руб.). В итоге всё успели, везде побывали- очень довольны! Сергея рекомендуем!

  • Я
    Яна
    5 июня 2024
    Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
    Друзья, хотите влюбиться в Абхазию? Так, как любят ее абхазцы? Хотите увидеть ее настоящую? Дикую, необыкновенно красивую, гордую, открытую, честную, нетуристическую? Хотите, чтоб
    читать дальше

    можно было и шутить, и погрустить (ну а вдруг?), и танцевать, и петь, и пить вино, и есть что-то очень вкусное, заботливо приготовленное? Хотите, чтобы в путешествии Вы могли доверять, удивляться, быть собой, наслаждаться? Выбирайте Астамура! Все будет, как в кино: удивительная природа; экскурсовод, влюбленный в свою страну; абхазская музыка и в колонках, и в живом исполнении)); неожиданный «домашний» пикник; погружение в историю и тут же последние новости сегодняшней жизни и даже «лучшая в Абхазии» аджика от мамы нашего Астамура)) Прошло уже несколько месяцев, а мы с сыном вспоминаем эту поездку с теплом, улыбками и легкой ностальгией💙

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗
    Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗
  • M
    Makcik90@mail.ru
    3 июня 2024
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Хорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувство юмора. Машинка Мерседес спринтер,с
    читать дальше

    кондиционером. Вообщем рекомендую,а так же хотелось отметить организацию всего процесса на всех этапах провожал и курировал менеджер Хаджараб,привет тебе. Прекрасные люди,прекрасная страна. Абхазия ван лав

    Хорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувствоХорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувствоХорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувствоХорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувствоХорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувствоХорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувство
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Привет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались в полном восторге! Билеты я
    читать дальше

    купила через сайт, что оказалось очень удобно, внесла предоплату, сразу же мне на почту пришло подтверждение. За сутки до экскурсии со мной связался менеджер, уточнил откуда забирать и время. В назначенное время гид забрал нас от ворот гостиницы. В общем организация на высоком уровне, сразу чувствуется, что люди работают не на количество, а на качество услуг. Сама экскурсия была очень познавательная и увлекательная. Гид Аслан, это вообще очаровашка ❤, мастер своего дела все подробно и увлекательно рассказал о достопримечательностях Абхазии, историю Абхазии. Много шутил, что тоже поднимало настроение. В конце экскурсии устроил экзамен😂Отдельное спасибо, водителю Алясу за чистый, комфортный автобус и за спокойную езду👍В общем спасибо огромное команде Aquamarine, за позитивные эмоции. Теперь только с Вами буду дальше познавать Абхазию😉💋

    Привет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались вПривет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались вПривет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались в
  • T
    Tatiana
    29 мая 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Замечательная экскурсия. Никаких дегустаций, только по заявленному маршруту, без ограничений времени на остановках. Гид Сергей приятный собеседник, позитивный, по дороге рассказывал историю страны, интересные факты о посещаемых местах, без лишней воды. Отлично водит авто.
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Все прошло замечательно, родители были в восторге. Посмотрели живописные места.
    Все прошло замечательно, родители были в восторге. Посмотрели живописные места
  • А
    Анна
    25 мая 2024
    Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
    Замечательное знакомство с Абхазией Плюсы: • Безопасность; • Красивые виды; • Погружение в историю страны; • Интересные рассказы про местные обычаи; • Дегустация местных очень вкусных
    читать дальше

    вин и колбас. Минусы: • Их нет! Приехав в Сочи, мы с мужем задумались об однодневном индивидуальном туре в Абхазию, благо граница близко. Очень переживали, как сложится поездка, так как являемся комнатными ит-цветочками. Однако Астамур с первой минуты знакомства расположил к себе. Общительный, вежливый и внимательный. Настоящий патриот, с любовью и с юмором рассказывал нам об этой необычной стране. Отличный водитель, проводник. В течение всей экскурсии чувствовали себя, как «У Христа за пазухой», хоть по дороге в горы, хоть при спуске вниз. Очень понравились все достопримечательности. Красочные, монументальные, дикие. Астамур нас не торопил, мы могли вдоволь погулять и, конечно, пофоткаться. В середине путешествия Астамур оперативно и профессионально организовал пикник с вином, копченой курочкой, сыром и… ммм… всего и не перечислить! На всем времени пути у нашего гида находились истории о местных красотах, быте, нравах и обычаях абхазцев. Разговор не иссякал. В общем, поездка отличная! Спасибо большое, Астамур! Если поедем еще раз в Абхазию, то обязательно гидом выберем именно Вас!

  • Е
    Елена
    6 мая 2024
    Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Сегодня посетили экскурсию по маршруту Душевное путешествие к озеру Рица. Экскурсия вышла просто восхитительной! Гидом у нас был Амза. Благодаря
    читать дальше

    этому человеку мы все влюбились в эту страну. Много слышали о красотах Абхазии, но даже представить себе не могли на сколько удивительна и разнообразна здесь природа! Слушая гида, ты реально понимаешь на сколько этот человек любит, ценит и гордится свой страной, с каким восхищением и теплотой он рассказывает об истории и достопримечательностях своей родины и его жителях. Именно благодаря его экскурсии и рассказам, мы поняли, что еще не один раз обязательно вернемся в это замечательную страну! Спасибо большое вам, ребята, за прекрасно проведенное время!

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
  2. Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
  3. Курортная Гагра и озеро Рица
  4. Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
  5. В Новый Афон из Гагры: святые места и природа
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Набережная
  10. Замок принца Ольденбургского
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июне 2024
Сейчас в Гагре в категории "Парки" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 700 до 22 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 493 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Гагре на 2024 год по теме «Парки», 493 ⭐ отзыва, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам