Путешествие в Сухум из Гагр: индивидуальная экскурсия
Путешествие в Сухум из Гагр: набережная, колоннада, ботанический сад и питомник обезьян. Узнайте о традициях Абхазии и насладитесь местной кухней
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Гагра: Термальные источники, Черниговка, набережная Сухума
Погрузитесь в мир целебных вод Гагры, насладитесь природой Черниговки и архитектурой Сухума
Начало: В вашем отеле в Гагре
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 950 ₽ за всё до 6 чел.
Алло, Вава? Мы едем в Гагры!
На комфортабельном микроавтобусе вы отправитесь в вечернее путешествие по Гаграм, узнаете историю города и насладитесь его красотой
Начало: В вашем отеле в Гагре, Пицунде, Цандрипше, Алахадз...
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
900 ₽ за человека
- ООксана8 ноября 2025Понравился именно формат индивидуальной экскурсии, никуда не торопились, проводили время сколько хотели на точках остановки. Водитель-экскурсовод Баграт очень интересно рассказывал,
- ППавел16 сентября 2025Экскурсовод был на высоте: материалом владеет, подача интересная.
Водитель отлично ориентировался в дорожной обстановке, ехал филигранно.
Но! Кто додумался проводить ВЕЧЕРНЮЮ ОБЗОРНУЮ
- ЯЯна2 сентября 2025Экскурсия оправдала ожидания. Она позиционируется как ознакомительная.
Из плюсов хочу отметить гида, очень приятного молодого человека, хорошего рассказчика и организатора.
- ННаталья24 августа 2025🫶🫶🫶
- ССергей17 августа 2025Руслан отличник собеседник!
Все доступно рассказал, много и познавательно!!!!
Спасибо за поездку!!!
Сергей и Лариса
- ННаталья17 августа 2025Очень хорошая обзорная экскурсия по Гагры. Руслан отличный экскурсовод, всё рассказал о городе, интересно и доступно. Очень красивый вид с горы Мамзышки.
- ННаталья12 августа 2025Очень интересно, Аслан большой умница,рекомендую.
- ВВладимир11 августа 2025Неплохая экскурсия для знакомства с Гагрой. Главное, чтобы повезло с погодой! Нам не повезло: 23.06.25г. весь вечер было холодно и лил дождь, из-за этого снижена оценка.
- ННургина6 августа 2025Отлично
- ТТатьяна2 августа 2025Спасибо огромное за экскурсию. Наш гид Сария очень интересно рассказывает историю старого города Гагра, невероятные виды открываются с гор. Маршрут составлен грамотно и увлекательно даже детям
- ООльга28 июля 2025Все очень понравилось. День пролетел незаметно в компании с Русланом. Маршрут продуман, все локации проходили в своем режиме, никто не подгонял. С шутками-прибаутками, анекдотами на комфортабельном авто. Спасибо Руслану!
- ЕЕлена16 июля 2025Нас известили, что забирают на экскурсию в 18.00. Не успели на ужин в отеле. Ничего страшного, но может поменять время
- ООльга14 июня 2025Сама экскурсия прошла на отлично! Больше всего хочу поблагодарить Аслана за помощь. Экскурсия была индивидуальной и по хорошей цене. До
- ЕЕкатерина8 июня 2025Очень познавательная экскурсия! Экскурсовод Руслан умница-всё рассказал интересно. Вообще фирма аквамарин по экскурсиям оказалась самая лучшая. Гагра стала наша любовь!))
- ЕЕлизавета4 июня 2025Очень насыщенная и качественная экскурсия! Экскурсовод очень понятно и грамотно рассказывал!
Аслан спасибо за экскурсию!
- ННина30 мая 2025Здравствуйте, были с друзьями на вечерней экскурсии по Гагре. Очень понравилось, легко, весело провели время, узнали много интересного, чего и правда не слышали ранее. Огромная благодарность гиду. Экскурсию рекомендую.
- ЕЕкатерина29 мая 2025Водитель-гид Адгур - очень приятный и обходительный человек. Рассказывает о стране/обычаях/местах по ходу движения. На локациях по времени свободного гуляния не ограничивает, что очень ценно. Как водитель очень аккуратный. Мы с дочерью остались довольны
- ННаталья27 мая 2025Было интересно и весело!
- ВВалерия24 мая 2025Как и ожидали- все прошло чудесно!
- ЕЕлена9 мая 2025Были 7 мая на вечерней экскурсии по Гагре. Все организовано отлично. Аслан был нашим экскурсоводом. Человек "на своем месте"- профессионал. Много интересной информации,
юмор в преподнесения материала,четкие ответы на вопросы! Однозначно с Асланом-"ДА"!Стоит посетить данную экскурсию-Гагра прекрасна.
