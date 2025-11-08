Мои заказы

Кинотеатр «Гагра» – экскурсии в Гагре

Найдено 3 экскурсии в категории «Кинотеатр «Гагра»» в Гагре, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие в Сухум из Гагры
На машине
7 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Сухум из Гагр: индивидуальная экскурсия
Путешествие в Сухум из Гагр: набережная, колоннада, ботанический сад и питомник обезьян. Узнайте о традициях Абхазии и насладитесь местной кухней
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
На машине
8 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гагра: Термальные источники, Черниговка, набережная Сухума
Погрузитесь в мир целебных вод Гагры, насладитесь природой Черниговки и архитектурой Сухума
Начало: В вашем отеле в Гагре
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 950 ₽ за всё до 6 чел.
«Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
2 часа
122 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Алло, Вава? Мы едем в Гагры!
На комфортабельном микроавтобусе вы отправитесь в вечернее путешествие по Гаграм, узнаете историю города и насладитесь его красотой
Начало: В вашем отеле в Гагре, Пицунде, Цандрипше, Алахадз...
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    8 ноября 2025
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Понравился именно формат индивидуальной экскурсии, никуда не торопились, проводили время сколько хотели на точках остановки. Водитель-экскурсовод Баграт очень интересно рассказывал,
    читать дальше

    отвечал на все наши вопросы! Природа в Черниговке шикарна, в принципе как и везде в Абхазии. В г. Сухум смело можно брать отдельную экскурсию, очень интересно.

  • П
    Павел
    16 сентября 2025
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Экскурсовод был на высоте: материалом владеет, подача интересная.
    Водитель отлично ориентировался в дорожной обстановке, ехал филигранно.
    Но! Кто додумался проводить ВЕЧЕРНЮЮ ОБЗОРНУЮ
    читать дальше

    экскурсию на тонированном в 0 автобусе? Чуть стемнело и всё, в окна ничего не видно. На фото вид через тонировку и без нее (дырка в тонировке заднего окна). Разница - сами понимаете.
    И по оплате экурсоводу - только нал или перевод. Что нет карт - надо заранее предупреждать.

    Экскурсовод был на высоте: материалом владеет, подача интересная
  • Я
    Яна
    2 сентября 2025
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Экскурсия оправдала ожидания. Она позиционируется как ознакомительная.
    Из плюсов хочу отметить гида, очень приятного молодого человека, хорошего рассказчика и организатора.
    читать дальше

    Красивые локации, все знаковые достопримечательности Гагры мы увидели и узнали их историю.
    Из минусов - имейте ввиду, что это все таки групповая экскурсия, и не смотря на короткую продолжительность и небольшое количество народа, нашлись люди, которые задерживались, опаздывали, и ещё и ребенка вырвало на людей.

  • Н
    Наталья
    24 августа 2025
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    🫶🫶🫶
  • С
    Сергей
    17 августа 2025
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Руслан отличник собеседник!
    Все доступно рассказал, много и познавательно!!!!
    Спасибо за поездку!!!
    Сергей и Лариса
  • Н
    Наталья
    17 августа 2025
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Очень хорошая обзорная экскурсия по Гагры. Руслан отличный экскурсовод, всё рассказал о городе, интересно и доступно. Очень красивый вид с горы Мамзышки.
    Очень хорошая обзорная экскурсия по Гагры. Руслан отличный экскурсовод, всё рассказал о городе, интересно и доступно
  • Н
    Наталья
    12 августа 2025
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Очень интересно, Аслан большой умница,рекомендую.
  • В
    Владимир
    11 августа 2025
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Неплохая экскурсия для знакомства с Гагрой. Главное, чтобы повезло с погодой! Нам не повезло: 23.06.25г. весь вечер было холодно и лил дождь, из-за этого снижена оценка.
  • Н
    Нургина
    6 августа 2025
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Отлично
  • Т
    Татьяна
    2 августа 2025
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Спасибо огромное за экскурсию. Наш гид Сария очень интересно рассказывает историю старого города Гагра, невероятные виды открываются с гор. Маршрут составлен грамотно и увлекательно даже детям
    Спасибо огромное за экскурсию. Наш гид Сария очень интересно рассказывает историю старого города Гагра, невероятные видыСпасибо огромное за экскурсию. Наш гид Сария очень интересно рассказывает историю старого города Гагра, невероятные виды
  • О
    Ольга
    28 июля 2025
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Все очень понравилось. День пролетел незаметно в компании с Русланом. Маршрут продуман, все локации проходили в своем режиме, никто не подгонял. С шутками-прибаутками, анекдотами на комфортабельном авто. Спасибо Руслану!
    Все очень понравилось. День пролетел незаметно в компании с Русланом. Маршрут продуман, все локации проходили вВсе очень понравилось. День пролетел незаметно в компании с Русланом. Маршрут продуман, все локации проходили вВсе очень понравилось. День пролетел незаметно в компании с Русланом. Маршрут продуман, все локации проходили вВсе очень понравилось. День пролетел незаметно в компании с Русланом. Маршрут продуман, все локации проходили вВсе очень понравилось. День пролетел незаметно в компании с Русланом. Маршрут продуман, все локации проходили вВсе очень понравилось. День пролетел незаметно в компании с Русланом. Маршрут продуман, все локации проходили вВсе очень понравилось. День пролетел незаметно в компании с Русланом. Маршрут продуман, все локации проходили в
  • Е
    Елена
    16 июля 2025
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Нас известили, что забирают на экскурсию в 18.00. Не успели на ужин в отеле. Ничего страшного, но может поменять время
    читать дальше

    официально на сайте, чтобы знать на что рассчитывать заранее. Вечером с подсветкой конечно красивее. Нам очень все понравилось! Спасибо огромное гиду Аслану и водителю! Увлекательно, с чувством юмора, легко и быстро прошла экскурсия. Красивая природа, закат, потрясающий аромат камфорного лавра, архитектура, немного истории, Для первого знакомства с городом отлично! Мы влюбились в Гагру! Спасибо большое организаторам!

    Нас известили, что забирают на экскурсию в 18.00. Не успели на ужин в отеле. Ничего страшногоНас известили, что забирают на экскурсию в 18.00. Не успели на ужин в отеле. Ничего страшногоНас известили, что забирают на экскурсию в 18.00. Не успели на ужин в отеле. Ничего страшногоНас известили, что забирают на экскурсию в 18.00. Не успели на ужин в отеле. Ничего страшногоНас известили, что забирают на экскурсию в 18.00. Не успели на ужин в отеле. Ничего страшного
  • О
    Ольга
    14 июня 2025
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Сама экскурсия прошла на отлично! Больше всего хочу поблагодарить Аслана за помощь. Экскурсия была индивидуальной и по хорошей цене. До
    читать дальше

    экскурсии и после были пожелания и просьбы, на которые Аслан оперативно реагировал и помогал, всегда на связи, очень приветлив, дружелюбен. С ним легко работать и надежно. Рекомендую!

  • Е
    Екатерина
    8 июня 2025
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Очень познавательная экскурсия! Экскурсовод Руслан умница-всё рассказал интересно. Вообще фирма аквамарин по экскурсиям оказалась самая лучшая. Гагра стала наша любовь!))
    Очень познавательная экскурсия! Экскурсовод Руслан умница-всё рассказал интересно. Вообще фирма аквамарин по экскурсиям оказалась самая лучшаяОчень познавательная экскурсия! Экскурсовод Руслан умница-всё рассказал интересно. Вообще фирма аквамарин по экскурсиям оказалась самая лучшаяОчень познавательная экскурсия! Экскурсовод Руслан умница-всё рассказал интересно. Вообще фирма аквамарин по экскурсиям оказалась самая лучшаяОчень познавательная экскурсия! Экскурсовод Руслан умница-всё рассказал интересно. Вообще фирма аквамарин по экскурсиям оказалась самая лучшаяОчень познавательная экскурсия! Экскурсовод Руслан умница-всё рассказал интересно. Вообще фирма аквамарин по экскурсиям оказалась самая лучшаяОчень познавательная экскурсия! Экскурсовод Руслан умница-всё рассказал интересно. Вообще фирма аквамарин по экскурсиям оказалась самая лучшаяОчень познавательная экскурсия! Экскурсовод Руслан умница-всё рассказал интересно. Вообще фирма аквамарин по экскурсиям оказалась самая лучшаяОчень познавательная экскурсия! Экскурсовод Руслан умница-всё рассказал интересно. Вообще фирма аквамарин по экскурсиям оказалась самая лучшая
  • Е
    Елизавета
    4 июня 2025
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Очень насыщенная и качественная экскурсия! Экскурсовод очень понятно и грамотно рассказывал!
    Аслан спасибо за экскурсию!
  • Н
    Нина
    30 мая 2025
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Здравствуйте, были с друзьями на вечерней экскурсии по Гагре. Очень понравилось, легко, весело провели время, узнали много интересного, чего и правда не слышали ранее. Огромная благодарность гиду. Экскурсию рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2025
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Водитель-гид Адгур - очень приятный и обходительный человек. Рассказывает о стране/обычаях/местах по ходу движения. На локациях по времени свободного гуляния не ограничивает, что очень ценно. Как водитель очень аккуратный. Мы с дочерью остались довольны
  • Н
    Наталья
    27 мая 2025
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Было интересно и весело!
    Было интересно и весело!Было интересно и весело!Было интересно и весело!Было интересно и весело!Было интересно и весело!Было интересно и весело!Было интересно и весело!Было интересно и весело!Было интересно и весело!
  • В
    Валерия
    24 мая 2025
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Как и ожидали- все прошло чудесно!
  • Е
    Елена
    9 мая 2025
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Были 7 мая на вечерней экскурсии по Гагре. Все организовано отлично. Аслан был нашим экскурсоводом. Человек "на своем месте"- профессионал. Много интересной информации,
    юмор в преподнесения материала,четкие ответы на вопросы! Однозначно с Асланом-"ДА"!Стоит посетить данную экскурсию-Гагра прекрасна.
    Были 7 мая на вечерней экскурсии по Гагре. Все организовано отлично. Аслан был нашим экскурсоводом. ЧеловекБыли 7 мая на вечерней экскурсии по Гагре. Все организовано отлично. Аслан был нашим экскурсоводом. ЧеловекБыли 7 мая на вечерней экскурсии по Гагре. Все организовано отлично. Аслан был нашим экскурсоводом. ЧеловекБыли 7 мая на вечерней экскурсии по Гагре. Все организовано отлично. Аслан был нашим экскурсоводом. ЧеловекБыли 7 мая на вечерней экскурсии по Гагре. Все организовано отлично. Аслан был нашим экскурсоводом. Человек

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Кинотеатр «Гагра»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие в Сухум из Гагры
  2. Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
  3. «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Самое главное
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Гегский водопад
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Гагре в декабре 2025
Сейчас в Гагре в категории "Кинотеатр «Гагра»" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 19 950. Туристы уже оставили гидам 171 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Гагре на 2025 год по теме «Кинотеатр «Гагра»», 171 ⭐ отзыв, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль