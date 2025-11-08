О Оксана Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума читать дальше отвечал на все наши вопросы! Природа в Черниговке шикарна, в принципе как и везде в Абхазии. В г. Сухум смело можно брать отдельную экскурсию, очень интересно. Понравился именно формат индивидуальной экскурсии, никуда не торопились, проводили время сколько хотели на точках остановки. Водитель-экскурсовод Баграт очень интересно рассказывал,

П Павел «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия

Водитель отлично ориентировался в дорожной обстановке, ехал филигранно.

Но! Кто додумался проводить ВЕЧЕРНЮЮ ОБЗОРНУЮ читать дальше экскурсию на тонированном в 0 автобусе? Чуть стемнело и всё, в окна ничего не видно. На фото вид через тонировку и без нее (дырка в тонировке заднего окна). Разница - сами понимаете.

Я Яна «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия

Из плюсов хочу отметить гида, очень приятного молодого человека, хорошего рассказчика и организатора. читать дальше Красивые локации, все знаковые достопримечательности Гагры мы увидели и узнали их историю.

Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Сергей: Руслан отличник собеседник!

Все доступно рассказал, много и познавательно!!!!

Спасибо за поездку!!!

Сергей и Лариса

«Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
Наталья: Очень хорошая обзорная экскурсия по Гагры. Руслан отличный экскурсовод, всё рассказал о городе, интересно и доступно. Очень красивый вид с горы Мамзышки.

«Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
Наталья: Очень интересно, Аслан большой умница,рекомендую.

«Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
Владимир: Неплохая экскурсия для знакомства с Гагрой. Главное, чтобы повезло с погодой! Нам не повезло: 23.06.25г. весь вечер было холодно и лил дождь, из-за этого снижена оценка.

«Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
Татьяна: Спасибо огромное за экскурсию. Наш гид Сария очень интересно рассказывает историю старого города Гагра, невероятные виды открываются с гор. Маршрут составлен грамотно и увлекательно даже детям

Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Ольга: Все очень понравилось. День пролетел незаметно в компании с Русланом. Маршрут продуман, все локации проходили в своем режиме, никто не подгонял. С шутками-прибаутками, анекдотами на комфортабельном авто. Спасибо Руслану!

«Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
Елена: Нам очень все понравилось! Спасибо огромное гиду Аслану и водителю! Увлекательно, с чувством юмора, легко и быстро прошла экскурсия. Красивая природа, закат, потрясающий аромат камфорного лавра, архитектура, немного истории, Для первого знакомства с городом отлично! Мы влюбились в Гагру! Спасибо большое организаторам! Нас известили, что забирают на экскурсию в 18.00. Не успели на ужин в отеле. Ничего страшного, но может поменять время официально на сайте, чтобы знать на что рассчитывать заранее. Вечером с подсветкой конечно красивее.

«Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
Ольга: Сама экскурсия прошла на отлично! Больше всего хочу поблагодарить Аслана за помощь. Экскурсия была индивидуальной и по хорошей цене. До экскурсии и после были пожелания и просьбы, на которые Аслан оперативно реагировал и помогал, всегда на связи, очень приветлив, дружелюбен. С ним легко работать и надежно. Рекомендую!

«Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
Екатерина: Очень познавательная экскурсия! Экскурсовод Руслан умница-всё рассказал интересно. Вообще фирма аквамарин по экскурсиям оказалась самая лучшая. Гагра стала наша любовь!))

«Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
Елизавета: Очень насыщенная и качественная экскурсия! Экскурсовод очень понятно и грамотно рассказывал!

Аслан спасибо за экскурсию!

«Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
Нина: Здравствуйте, были с друзьями на вечерней экскурсии по Гагре. Очень понравилось, легко, весело провели время, узнали много интересного, чего и правда не слышали ранее. Огромная благодарность гиду. Экскурсию рекомендую.

Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Екатерина: Водитель-гид Адгур - очень приятный и обходительный человек. Рассказывает о стране/обычаях/местах по ходу движения. На локациях по времени свободного гуляния не ограничивает, что очень ценно. Как водитель очень аккуратный. Мы с дочерью остались довольны

«Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
Наталья: Было интересно и весело!

«Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
Валерия: Как и ожидали- все прошло чудесно!