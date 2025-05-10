Я проведу Вас по незабываемому маршруту мимо водопадов и Голубого озера, красивейших ущелий, сделаем остановки, чтобы Вы
Описание экскурсии
Экскурсия на озеро Рица
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию к озеру Рица на комфортабельном микроавтобусе. Это уникальная возможность насладиться красотой природы и узнать больше о культуре Абхазии в компании до 10 человек.
Маршрут и продолжительность
Экскурсия начинается из Гагры, Пицунды, Сухума или от границы с Абхазией по предварительной договоренности. Мы выезжаем рано утром, например, в 8:00, и возвращаемся около 18:00. В течение дня вас ждет множество остановок для отдыха, осмотра достопримечательностей и фотографирования.
Что вас ждет в пути
- Путешествие мимо живописных водопадов и Голубого озера;
- Посещение красивейших ущелий;
- Возможность попробовать местный мед и вина;
- Увлекательные рассказы о зарождении Абхазии и истории Грузинской войны;
- Знакомство с праздниками, обычаями и семейными ценностями региона.
Личный гид
Экскурсию проведу я лично, делясь интересными историями и легендами о достопримечательностях и культуре нашей страны. Я заберу вас от границы с РФ, из Гагры, Пицунды, Цандрипша, Багрипша, Чигрипша, Гагрского и Пицундского районов, Алахадзы, Лидзава или из Адлера по предварительной договоренности.
Как добраться
Вы можете самостоятельно доехать до границы РФ с Абхазией на автобусе или электричке, после чего перейти границу. Автобус будет ждать вас на стоянке, готовый к увлекательному путешествию.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя все красоты озера Рица и его окрестностей!
Ежедневно с 8 утра, бронирование от 1 дня.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги Гида
- Остановки
Что не входит в цену
- Трансферт
- Питание
- Расходы на посещение заповедника (оплата за каждого туриста)
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Экскурсию для вас проведу я лично. Заберу Вас от границы с РФ, из Гагры, Пицунды, Цандрипша, Багрипша, Чигрипша, Гагрского и Пицундского районов, Алахадзы, Лидзава, или из Адлера по предварительной договоренности
- До границы РФ с Абхазией вы можете добраться самостоятельно на автобусе или электричке, затем перейти границу автобус будет ждать вас на стоянке