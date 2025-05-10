Экскурсия на озеро Рица

Мы совершим с Вами поездку на комфортном микроавтобусе к главной достопримечательности курорта: озеру Рица.

Я проведу Вас по незабываемому маршруту мимо водопадов и Голубого озера, красивейших ущелий, сделаем остановки, чтобы Вы
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могли полакомиться местным медом и винами. По пути я расскажу Вам, как зарождалась Абхазия, о периоде Грузинской войны.

Поделюсь историями и легендами о праздниках и обычаях нашей страны, о семейных ценностях и отношениях.

5
1 отзыв
Экскурсия на озеро Рица
Экскурсия на озеро Рица
Экскурсия на озеро Рица
Ближайшие даты:
10
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мая
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Экскурсия на озеро Рица

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию к озеру Рица на комфортабельном микроавтобусе. Это уникальная возможность насладиться красотой природы и узнать больше о культуре Абхазии в компании до 10 человек.

Маршрут и продолжительность

Экскурсия начинается из Гагры, Пицунды, Сухума или от границы с Абхазией по предварительной договоренности. Мы выезжаем рано утром, например, в 8:00, и возвращаемся около 18:00. В течение дня вас ждет множество остановок для отдыха, осмотра достопримечательностей и фотографирования.

Что вас ждет в пути

  • Путешествие мимо живописных водопадов и Голубого озера;
  • Посещение красивейших ущелий;
  • Возможность попробовать местный мед и вина;
  • Увлекательные рассказы о зарождении Абхазии и истории Грузинской войны;
  • Знакомство с праздниками, обычаями и семейными ценностями региона.

Личный гид

Экскурсию проведу я лично, делясь интересными историями и легендами о достопримечательностях и культуре нашей страны. Я заберу вас от границы с РФ, из Гагры, Пицунды, Цандрипша, Багрипша, Чигрипша, Гагрского и Пицундского районов, Алахадзы, Лидзава или из Адлера по предварительной договоренности.

Как добраться

Вы можете самостоятельно доехать до границы РФ с Абхазией на автобусе или электричке, после чего перейти границу. Автобус будет ждать вас на стоянке, готовый к увлекательному путешествию.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя все красоты озера Рица и его окрестностей!

Ежедневно с 8 утра, бронирование от 1 дня.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги Гида
  • Остановки
Что не входит в цену
  • Трансферт
  • Питание
  • Расходы на посещение заповедника (оплата за каждого туриста)
Место начала и завершения?
Гагрская колоннада
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8 утра, бронирование от 1 дня.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Экскурсию для вас проведу я лично. Заберу Вас от границы с РФ, из Гагры, Пицунды, Цандрипша, Багрипша, Чигрипша, Гагрского и Пицундского районов, Алахадзы, Лидзава, или из Адлера по предварительной договоренности
  • До границы РФ с Абхазией вы можете добраться самостоятельно на автобусе или электричке, затем перейти границу автобус будет ждать вас на стоянке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

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