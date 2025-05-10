Мы совершим с Вами поездку на комфортном микроавтобусе к главной достопримечательности курорта: озеру Рица.Я проведу Вас по незабываемому маршруту мимо водопадов и Голубого озера, красивейших ущелий, сделаем остановки, чтобы Вы

могли полакомиться местным медом и винами. По пути я расскажу Вам, как зарождалась Абхазия, о периоде Грузинской войны. Поделюсь историями и легендами о праздниках и обычаях нашей страны, о семейных ценностях и отношениях.

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Описание экскурсии

Экскурсия на озеро Рица

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию к озеру Рица на комфортабельном микроавтобусе. Это уникальная возможность насладиться красотой природы и узнать больше о культуре Абхазии в компании до 10 человек.

Маршрут и продолжительность

Экскурсия начинается из Гагры, Пицунды, Сухума или от границы с Абхазией по предварительной договоренности. Мы выезжаем рано утром, например, в 8:00, и возвращаемся около 18:00. В течение дня вас ждет множество остановок для отдыха, осмотра достопримечательностей и фотографирования.

Что вас ждет в пути

Путешествие мимо живописных водопадов и Голубого озера;

Посещение красивейших ущелий;

Возможность попробовать местный мед и вина;

Увлекательные рассказы о зарождении Абхазии и истории Грузинской войны;

Знакомство с праздниками, обычаями и семейными ценностями региона.

Личный гид

Экскурсию проведу я лично, делясь интересными историями и легендами о достопримечательностях и культуре нашей страны. Я заберу вас от границы с РФ, из Гагры, Пицунды, Цандрипша, Багрипша, Чигрипша, Гагрского и Пицундского районов, Алахадзы, Лидзава или из Адлера по предварительной договоренности.

Как добраться

Вы можете самостоятельно доехать до границы РФ с Абхазией на автобусе или электричке, после чего перейти границу. Автобус будет ждать вас на стоянке, готовый к увлекательному путешествию.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя все красоты озера Рица и его окрестностей!