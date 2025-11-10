Путешествие начнётся со знаменитого курортного города — вы прогуляетесь по исторической части Гагры, увидите знаменитую Коллонаду и рассмотрите богатую флору Приморского парка. А по пути я расскажу, как у подножия величественных гор расцвел один из лучших абхазских курортов, кем был его основатель принц Ольденбургский и как элитный аристократический курорт превратился в популярную советскую здравницу. По желанию, вы также сможете посетить старейший в городе ресторан Гагрипш, где готовят блюда по традиционным рецептам дореволюционной эпохи
Новый Афон — историческая и религиозная значимость
В сакральном для Абхазии городе вы посетите прославленный монастырь и узнаете, как его строительство привело к основанию знаменитого туристического городка. Также вы вдоволь нагуляетесь по красивым местам, заботливо облагороженным монахами на рубеже 19-20 века, и увидите рукотворный водопад. По желанию вы сможете посетить келью святого апостола Симона Кананита, который проповедовал христианство в этих местах в 1 веке н. э., а также пещеры — вторые по объёму в мире!
Организационные детали
В стоимость экскурсии включён трансфер от места вашего проживания на территории Гагры
Экскурсия проходит на минивэне Honda Stepvgn или легковом автомобиле Ford Focus lll
Дополнительные расходы: питание и туристические сборы — вход в пещеры 700 ₽/чел (расписание нужно уточнять заранее), остальные объекты — 200-300 ₽/чел.
По понедельникам монастырь в Новом Афоне закрыт, мы предложим посетить другую локацию
В низкий сезон посещение Новоафонских пещер возможно в среду, четверг, субботу и воскресенье
Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.

Максим — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 2237 туристов
Приветствую любителей путешествий и активного отдыха! Меня зовут Максим, я организатор нашей небольшой команды гидов по Сочи и Абхазии. Мы вместе с моими коллегами Кареном и Ольгой проводим индивидуальные туры, читать дальше
которые для нас не просто экскурсии — нам важно, чтобы вы во время наших поездок получили комфорт и отдых. И, конечно же, познавательные рассказы о наших краях помогут вам сформировать незабываемые впечатления. Мы проводим экскурсии на автомобилях Ford Focus 3, Nissan Juke и минивэне Honda Stepwgn. До скорых встреч!