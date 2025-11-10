Мои заказы

Гагра и Новый Афон: погружение в историю

Путешествие по историческим местам Гагры и Нового Афона подарит незабываемые впечатления. Узнайте о прошлом курортов и насладитесь природой
Экскурсия по Гагре и Новому Афону предлагает уникальную возможность узнать историю знаменитого курорта и прикоснуться к сакральным местам Абхазии.

Прогулка по Приморскому парку и посещение Новоафонского монастыря позволят окунуться в атмосферу прошлого.

Узнайте о принце Ольденбургском и апостоле Симоне Кананите, насладитесь видами на руины древней крепости и рукотворный водопад. Трансфер включён, экскурсия проводится на комфортабельном транспорте

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Исторические места Гагры
  • 🏛️ Посещение Новоафонского монастыря
  • 🌿 Прогулка по Приморскому парку
  • 🗺️ Легенды о Симоне Кананите
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
Время начала: 08:30

Что можно увидеть

  • Коллонада
  • Приморский парк
  • Новоафонский монастырь
  • Рукотворный водопад
  • Келья апостола Симона Кананита

Описание экскурсии

Гагра — первое знакомство с Абхазией

Путешествие начнётся со знаменитого курортного города — вы прогуляетесь по исторической части Гагры, увидите знаменитую Коллонаду и рассмотрите богатую флору Приморского парка. А по пути я расскажу, как у подножия величественных гор расцвел один из лучших абхазских курортов, кем был его основатель принц Ольденбургский и как элитный аристократический курорт превратился в популярную советскую здравницу. По желанию, вы также сможете посетить старейший в городе ресторан Гагрипш, где готовят блюда по традиционным рецептам дореволюционной эпохи

Новый Афон — историческая и религиозная значимость

В сакральном для Абхазии городе вы посетите прославленный монастырь и узнаете, как его строительство привело к основанию знаменитого туристического городка. Также вы вдоволь нагуляетесь по красивым местам, заботливо облагороженным монахами на рубеже 19-20 века, и увидите рукотворный водопад. По желанию вы сможете посетить келью святого апостола Симона Кананита, который проповедовал христианство в этих местах в 1 веке н. э., а также пещеры — вторые по объёму в мире!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включён трансфер от места вашего проживания на территории Гагры
  • Экскурсия проходит на минивэне Honda Stepvgn или легковом автомобиле Ford Focus lll
  • Дополнительные расходы: питание и туристические сборы — вход в пещеры 700 ₽/чел (расписание нужно уточнять заранее), остальные объекты — 200-300 ₽/чел.
  • По понедельникам монастырь в Новом Афоне закрыт, мы предложим посетить другую локацию
  • В низкий сезон посещение Новоафонских пещер возможно в среду, четверг, субботу и воскресенье
  • Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Гагре, у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 2237 туристов
Приветствую любителей путешествий и активного отдыха! Меня зовут Максим, я организатор нашей небольшой команды гидов по Сочи и Абхазии. Мы вместе с моими коллегами Кареном и Ольгой проводим индивидуальные туры,
читать дальше

которые для нас не просто экскурсии — нам важно, чтобы вы во время наших поездок получили комфорт и отдых. И, конечно же, познавательные рассказы о наших краях помогут вам сформировать незабываемые впечатления. Мы проводим экскурсии на автомобилях Ford Focus 3, Nissan Juke и минивэне Honda Stepwgn. До скорых встреч!

Входит в следующие категории Гагры

