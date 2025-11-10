Экскурсия по Гагре и Новому Афону предлагает уникальную возможность узнать историю знаменитого курорта и прикоснуться к сакральным местам Абхазии. Прогулка по Приморскому парку и посещение Новоафонского монастыря позволят окунуться в атмосферу прошлого. Узнайте о принце Ольденбургском и апостоле Симоне Кананите, насладитесь видами на руины древней крепости и рукотворный водопад. Трансфер включён, экскурсия проводится на комфортабельном транспорте

от 11 900 ₽ за 1–3 человек или 3100 ₽ за человека, если вас больше

Гагра — первое знакомство с Абхазией

Путешествие начнётся со знаменитого курортного города — вы прогуляетесь по исторической части Гагры, увидите знаменитую Коллонаду и рассмотрите богатую флору Приморского парка. А по пути я расскажу, как у подножия величественных гор расцвел один из лучших абхазских курортов, кем был его основатель принц Ольденбургский и как элитный аристократический курорт превратился в популярную советскую здравницу. По желанию, вы также сможете посетить старейший в городе ресторан Гагрипш, где готовят блюда по традиционным рецептам дореволюционной эпохи

Новый Афон — историческая и религиозная значимость

В сакральном для Абхазии городе вы посетите прославленный монастырь и узнаете, как его строительство привело к основанию знаменитого туристического городка. Также вы вдоволь нагуляетесь по красивым местам, заботливо облагороженным монахами на рубеже 19-20 века, и увидите рукотворный водопад. По желанию вы сможете посетить келью святого апостола Симона Кананита, который проповедовал христианство в этих местах в 1 веке н. э., а также пещеры — вторые по объёму в мире!

