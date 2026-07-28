Отправляйтесь на конную прогулку по Бзыбскому ущелью.
Вы пересечёте подвесной мост, познакомитесь с лошадьми, доедете до водопада и полюбуетесь горными пейзажами. Маршрут подойдёт даже тем, кто раньше не ездил верхом.
Вы пересечёте подвесной мост, познакомитесь с лошадьми, доедете до водопада и полюбуетесь горными пейзажами. Маршрут подойдёт даже тем, кто раньше не ездил верхом.
Описание экскурсии
Дорога до начала маршрута займет ~30 мин.
Подвесной мост через реку, на котором открываются виды на ущелье. По местной традиции, здесь можно загадать желание и повязать ленточку.
Знакомство с лошадьми и подробный инструктаж перед выездом.
Бзыбское ущелье, где вы верхом отправитесь по горным тропам среди лесов.
Водопад Борода (Джирхва), возле которого сделаем остановку для отдыха и фотографий. В жаркую погоду можно освежиться в воде под присмотром инструкторов.
Организационные детали
- Заберём вас из отеля или в любой удобной точке Гагры, Пицунды, Алахадзе, Цандрипша или на границе
- Маршрут не требует специальной подготовки и подходит новичкам
- С вами будут инструкторы из нашей команды (обычно их 4)
ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — Организатор в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 104 туристов
Огранизуем групповые и индивидуальные экскурсии по ключевым местам Абхазии, таким как озеро Рица, Новый Афон, Пицунда и Сухум. Почему вам стоит выбрать нас? 1. Опытные гиды, обладающие глубокими знаниями об истории и культуре региона, владеющие несколькими языками. 2. Индивидуальный подход к каждому участнику, гибкость в организации поездок в зависимости от ваших интересов и предпочтений. 3. Современный транспорт и обеспечение высокого уровня безопасности путешественников.
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