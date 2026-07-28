Отправляйтесь на конную прогулку по Бзыбскому ущелью. Вы пересечёте подвесной мост, познакомитесь с лошадьми, доедете до водопада и полюбуетесь горными пейзажами. Маршрут подойдёт даже тем, кто раньше не ездил верхом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Дорога до начала маршрута займет ~30 мин.

Подвесной мост через реку, на котором открываются виды на ущелье. По местной традиции, здесь можно загадать желание и повязать ленточку.

Знакомство с лошадьми и подробный инструктаж перед выездом.

Бзыбское ущелье, где вы верхом отправитесь по горным тропам среди лесов.

Водопад Борода (Джирхва), возле которого сделаем остановку для отдыха и фотографий. В жаркую погоду можно освежиться в воде под присмотром инструкторов.

Организационные детали