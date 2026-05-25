По дороге до озера вы почувствуете, как с каждым километром меняется пейзаж: от ущелий и скал до прозрачной глади среди высоких гор.
Проедете через Юпшарский каньон, остановитесь у Голубого озера и наконец увидите сердце горной Абхазии — Рицу. Узнаете о её истории и легендах, которые она хранит.
Описание экскурсии
- Юпшарский каньон. Вы проедете через узкое ущелье с отвесными скалами и почувствуете масштаб и силу горной природы.
- Водопады Девичьи и Мужские слёзы. Сделаете остановку у небольших водопадов и услышите легенды, связанные с их названиями.
- Голубое озеро. Увидите яркое озеро с необычным цветом воды. О его глубине спорят до сих пор.
- Озеро Рица. Это главная точка маршрута. Вы прогуляетесь вдоль берега и сделаете фотографии.
О чём поговорим:
- об озере Рица: как оно образовалось и почему его цвет меняется в разное время года.
- природе Рицинского национального парка и реликтовых лесах.
- жизни в горной части Абхазии раньше и сегодня.
- событиях 20 века, связанных с этим краем.
- местных легендах.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе, дегустация вина и мёда.
- Дополнительно оплачиваются вход в Рицинский нацпарк — 1000 ₽ за взрослого и 500 ₽ за ребёнка, обед — по желанию, прокат лодки или катамарана на озере — по желанию.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Гагре
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даур — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы много лет проводим экскурсии по самым красивым уголкам Абхазии. Нам важно не просто отвезти вас по маршруту, а поделиться тем, что знаем и любим сами — историями, легендами и особенностями местной жизни. Стараемся, чтобы каждая поездка была спокойной, интересной и живой, а вы чувствовали себя не туристами, а гостями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия! Получили массу эмоций! Локации невероятные! Ради них стоит ехать!
Замечательный гид, который очень интересно и с душой рассказывал историю.
Замечательный гид, который очень интересно и с душой рассказывал историю.
Хочу сказать спасибо экскурсоводу Лиана, очень приятная и доброжелательная, экскурсия прошла на одном дыхании,видно что она очень оброзованная и культурная. Так же спасибо водителю Руслану,езда была комфортная. Вообщем в восторге от поездки, спасибо большое.
Гид (Даур) провел очень познавательную экскурсию, доброжелательный, внимательный, юморист, что не маловажно, относится к своим гостям уважительно. Водитель Осман так же очень внимательный. Благодарю за поездку!
Доброжелательный и компетентный гид! Очень хорошо провела время. Буду рекомендовать своим друзьям 👍🏻
Всё супер!!! я в восторге! Ребята теперь я только с Вами!
