Экскурсии с животными в Гагре

Найдено 5 экскурсий в категории «Животные» в Гагре, цены от 600 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новый Афон и форелевое хозяйство из Гагры
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Новый Афон и форелевое хозяйство: эксклюзивная экскурсия из Гагры
Исследуйте исторические сокровища и природные чудеса Абхазии в уникальной экскурсии из Гагры
Начало: По договоренности
«Форелевое хозяйство и пещерный храм»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
1250010 625 за всё до 7 чел.
Рыбалка на горных реках из Гагры
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Рыбалка на горных реках Абхазии: форель, сазан, сиг и голавль
Проведите незабываемый день на горных реках Абхазии, ловя форель, сазана, сига и голавля. Вас ждут живописные пейзажи и полезные советы опытного рыбака
Начало: У вашего отеля в Гагре или Пицунде
«Я посоветую, как выбирать места для рыбалки, на что и как ловить»
Завтра в 10:30
10 июня в 05:00
9 000 за всё до 3 чел.
Самобытная Абхазия без шаблонов
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
Самобытная Абхазия без шаблонов: экскурсия по Гагре и Пицунде
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: старинные крепости, монастыри, живописные ущелья и дегустации местных деликатесов ждут вас
Начало: в Гагре или на границе Псоу
«По дороге остановимся на дегустацию мёда, вина, коньяка и чачи, заедем на форелевое хозяйство»
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
25 000 за всё до 4 чел.
Озеро Мзы: через альпийские луга
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Озеро Мзы и альпийские луга: незабываемое путешествие в Гагре
Погрузитесь в мир высокогорной Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и конная прогулка по альпийским лугам ждут вас
Начало: Ваш отель в Гагре
«Подробнее До Рицинского ущелья мы доберемся на комфортабельном внедорожнике Митцубиси Паджеро, а далее отправимся на лошадях»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
🐴 Конные прогулки
Групповая
11 часов
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда и суббота в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    16 мая 2024
    Самобытная Абхазия без шаблонов
    Наше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур был удивительно гостеприимным и внимательным. Хотя
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    в день экскурсии шел проливной дождь, это не испортило наше настроение. Астамур угощал нас ароматным кофе, и мы делали остановки для дегустации меда, вина, коньяка и чачи. Каждая остановка открывала для нас новые вкусы Абхазии. Мы побывали в Бзыбском ущелье, где набрали чистой воды из горного родника и полюбовались Голубым озером. Астамур рассказывал нам много интересных историй и легенд, которые делали нашу поездку ещё более захватывающей. Особенно запомнилась остановка на горячий абхазский лаваш и домашний сыр. Дегустация вина добавила приятных эмоций в наше путешествие. Самым запоминающимся моментом стало приглашение к Астамуру домой. Мы познакомились с его семьей, увидели их быт и почувствовали настоящее абхазское гостеприимство. Нас угостили вкусным борщом, приготовленным его женой, и острой аджикой, сделанной его мамой, тетей Этери. А в дорогу нас угостили апельсинами и сушеной хурмой. Это было очень приятно и душевно. Эта поездка оставила у нас теплые воспоминания. Благодаря таким людям, как Астамур, Абхазия раскрылась для нас во всей своей красоте и гостеприимстве, делая каждую минуту здесь незабываемой.

    Наше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур былНаше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур былНаше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур былНаше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур былНаше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур был
  • Д
    Денис
    16 мая 2024
    Самобытная Абхазия без шаблонов
    Посетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущелье, где набрали чистейшей воды
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    из горного родника и полюбовались Голубым озером. Но описать все достопримечательности словами — задача сложная. Гораздо важнее передать ту атмосферу и ощущение волшебства, которые создает наш гид — Астамур. Наша экскурсия проходила под проливным дождем, но это нисколько не испортило впечатлений. Астамур, со своим безграничным знанием истории Абхазии, гостеприимством и вкуснейшими угощениями, сумел создать нечто удивительное. Он не просто показал нам красоту природы, но и приправил всё это местными историями и легендами, что сделало поездку по-настоящему незабываемой. Особенно запомнилось приглашение к Астамуру домой. Здесь мы познакомились с его семьей и увидели их быт. Нас угостили восхитительным борщом, приготовленным его женой, и самой огненной аджикой, которую с любовью сделала его мама, тетя Этери. За это ей отдельное уважение и благодарность. Эта поездка оставила в моей душе теплый след, и я с уверенностью могу сказать, что благодаря таким людям, как Астамур, Абхазия раскрывается в полной мере, показывая свое гостеприимство, традиции и душевную теплоту.

    Посетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущелье
  • М
    Максим
    11 марта 2024
    Новый Афон и форелевое хозяйство из Гагры
    Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное время, любые остановки! Рекомендую 👍
  • С
    Светлана
    11 марта 2024
    Новый Афон и форелевое хозяйство из Гагры
    Ездили на экскурсию Новый Афон и форелевое хозяйство. Гид Алхас увлекательно рассказал о местных достопримечательностях, истории и традициях Абхазии. Экскурсия была потрясающей! Вернулись с массой впечатлений и положительных эмоций. Организовано все было на высшем уровне.
  • О
    Оксана
    19 сентября 2023
    Самобытная Абхазия без шаблонов
    Добрый день! Были на экскурсии с Гидом Астамур, по дружбе разрешил себя называть просто Аста!! Это не просто гид, это
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    человек, который максимально раскрыл нам все прелести и секреты Самобытной Абхазии! Традиции, уклад, история и всё-всё-всё!!! Экскурсия построена как легкая интересная прогулка, в ходе которой мы живо общались, делились интересными фактами наших стран и уголков страны! Делали отличные фотографии! Аста на столько интересно рассказывал о своей стране, что нас на индивидуальной экскурсии преследовали заинтересованные туристы на улицах Гагры! Посетили потайные места, на которые не возят групповые экскурсии! А прекрасным завершением дня был пикник на берегу реки, который нам устроил сам Астик! Свежий сыр, горячий лаваш, аджика от мамы Асты и Абхазский коньяк! Задушевные тосты и дорога домой! Совсем не хотелось прощаться! Но это еще не все! Аста и в последующие дни интересовался нашим отдыхом, все ли в порядке, обменялись фото отдыха. Мы могли в любое время обратиться к наше у новому доброму другу за помощью и советом! Эту встречу мы не забудем! Спасибо Астамур за гостеприимство,доброту, неиссякаемый юмор! Всем советуем познакомиться с Астой!

  • А
    Андрей
    31 августа 2023
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    31.08.2023. Были на речной рыбалке с Рустамом на реке Юпшара. Рустам приехал зарание,ехал до места рыбалки,очень аккуратно,по дороге рассказывал про
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    места которые проезжали. На рыбалке не отсижевался в машине а всё время находился с нами,показывая в каком месте лучше ловить. Я, не новичёк в рыбалке,но всё равно узнал много тонкостей ловли в горной реке. Форель поподалась не большая,но это не главное. Главное получили массу приятных впечатлений и красивых фотографий. Кому нужно много и крупной рыбы,лучше на форелевое хозяйство. Спасибо Рустаму за прекрасно проведённое время,удачи.

  • Н
    Наталья
    22 августа 2023
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    Мы с сыном (17 лет) любители порыбачить удочкой на реках и озерах. Собираясь на отдых в мою любимую Абхазию, решили
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    научиться ловить форель в ГОРНОЙ речке Бзыбь, представление о которой имеем, т. к. ранее сплавлялись по ней на рафтах. Организатором и проводником нашей рыбалки был Рустам. Самое первое впечатление об организаторе сложилось хорошее, т. к. он заблаговременно вышел на связь и уточнил наши намерения. Второе впечатление меня насторожило, т. к. Рустам заявил, что предпочитает с женщинами в плане рыбалки дела не иметь и стал настойчиво меня от экскурсии отговаривать и запугивать страшной горной рекой, дождем и т. д. и т. п… Но! Как говорится, не на ту напал. Трудностями меня не напугаешь. А желание научиться ловить рыбу в горной реке и насладиться прекрасной горной природой превыше всего. Поэтому, Рустаму ничего не оставалось, как приехать за нами в труднодоступный район Мюссерского заповедника в 6 часов утра. В итоге для начинающих рыболовов рыбалка удалась: - я и сын освоили сложную науку - научились забрасывать спининг; поймали 3 небольшие рыбешки (отпустили их на волю) (с большими не повезло, погода и сноровка видимо не те)); насладились прекрасными видами горной реки Бзыбь; пообщались с интересным начитанным собеседником; на обратном пути Рустам по доброте душевной завез нас на Пицундский рынок (видимо мы ему понравились)), хотя это не входит в услуги; дополнительные услуги - вино, чача, мед нам не предлагались, т. к. не интересовали нас (я заранее предупредила). Мы остались довольны. Спасибо, Рустаму за рыбалку и за вкусные лепешки! И не нужно бояться давать женщинам в руки спининг - женщины бывают разные))).

  • М
    Михаил
    11 августа 2023
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    Отличная рыбалка с Рустамом: масса впечатлений, грамотная организация, обучение хитростям рыбалки, полезные советы - и небольшой но приятный улов! Всем рекомендую!
  • Н
    Наталия
    24 июля 2023
    Озеро Мзы: через альпийские луга
    Все было просто круто ❤❤❤Самый лучший в мире отдых. Всем советуем 👍👍👍Водителю Рустаму отдельное спасибо 🔥🔥🔥
  • И
    Игорь
    24 августа 2022
    Рыбалка на горных реках Абхазии
    Увидели всё великолепие этих мест. Пожелание лучше ловисься рыбе. Особая благодарность профессионалу гиду- водителю, доброму весёлому человеку Рустаму.

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Животные»

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