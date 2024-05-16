1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Новый Афон и форелевое хозяйство: эксклюзивная экскурсия из Гагры
Исследуйте исторические сокровища и природные чудеса Абхазии в уникальной экскурсии из Гагры
Начало: По договоренности
«Форелевое хозяйство и пещерный храм»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
1250010 625₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Рыбалка на горных реках Абхазии: форель, сазан, сиг и голавль
Проведите незабываемый день на горных реках Абхазии, ловя форель, сазана, сига и голавля. Вас ждут живописные пейзажи и полезные советы опытного рыбака
Начало: У вашего отеля в Гагре или Пицунде
«Я посоветую, как выбирать места для рыбалки, на что и как ловить»
Завтра в 10:30
10 июня в 05:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Самобытная Абхазия без шаблонов: экскурсия по Гагре и Пицунде
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: старинные крепости, монастыри, живописные ущелья и дегустации местных деликатесов ждут вас
Начало: в Гагре или на границе Псоу
«По дороге остановимся на дегустацию мёда, вина, коньяка и чачи, заедем на форелевое хозяйство»
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Озеро Мзы и альпийские луга: незабываемое путешествие в Гагре
Погрузитесь в мир высокогорной Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и конная прогулка по альпийским лугам ждут вас
Начало: Ваш отель в Гагре
«Подробнее До Рицинского ущелья мы доберемся на комфортабельном внедорожнике Митцубиси Паджеро, а далее отправимся на лошадях»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
11 часов
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда и суббота в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара16 мая 2024Наше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур был удивительно гостеприимным и внимательным. Хотя
- ДДенис16 мая 2024Посетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущелье, где набрали чистейшей воды
- ММаксим11 марта 2024Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное время, любые остановки! Рекомендую 👍
- ССветлана11 марта 2024Ездили на экскурсию Новый Афон и форелевое хозяйство. Гид Алхас увлекательно рассказал о местных достопримечательностях, истории и традициях Абхазии. Экскурсия была потрясающей! Вернулись с массой впечатлений и положительных эмоций. Организовано все было на высшем уровне.
- ООксана19 сентября 2023Добрый день! Были на экскурсии с Гидом Астамур, по дружбе разрешил себя называть просто Аста!! Это не просто гид, это
- ААндрей31 августа 202331.08.2023. Были на речной рыбалке с Рустамом на реке Юпшара. Рустам приехал зарание,ехал до места рыбалки,очень аккуратно,по дороге рассказывал про
- ННаталья22 августа 2023Мы с сыном (17 лет) любители порыбачить удочкой на реках и озерах. Собираясь на отдых в мою любимую Абхазию, решили
- ММихаил11 августа 2023Отличная рыбалка с Рустамом: масса впечатлений, грамотная организация, обучение хитростям рыбалки, полезные советы - и небольшой но приятный улов! Всем рекомендую!
- ННаталия24 июля 2023Все было просто круто ❤❤❤Самый лучший в мире отдых. Всем советуем 👍👍👍Водителю Рустаму отдельное спасибо 🔥🔥🔥
- ИИгорь24 августа 2022Рыбалка на горных реках АбхазииУвидели всё великолепие этих мест. Пожелание лучше ловисься рыбе. Особая благодарность профессионалу гиду- водителю, доброму весёлому человеку Рустаму.
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Животные»
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