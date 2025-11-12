К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
Погрузитесь в мир природы, отправившись верхом по Бзыбскому ущелью к водопаду Джирхва. Ощутите гармонию и насладитесь редкими видами
Конная прогулка по Бзыбскому ущелью подарит незабываемые впечатления. Туристы увидят водопад Джирхва, известный как Борода, и смогут искупаться в его прохладной чаше. Прогулка по тисо-самшитовому лесу позволяет насладиться нетронутой природой.
Опытные инструкторы помогут освоиться с лошадьми, а трансфер на комфортабельном автобусе обеспечит удобство. Маршрут подходит для всех уровней подготовки и гарантирует безопасное купание
4.9
8 отзывов
5 причин купить эту прогулку
🐎 Конная прогулка по живописному ущелью
🌊 Купание в водопаде Джирхва
📸 Возможность сделать уникальные фотографии
🚌 Комфортабельный трансфер
🌳 Контакт с нетронутой природой
Что можно увидеть
Водопад Джирхва
Бзыбское ущелье
Описание водной прогулки
Сбор и трансфер. После встречи отправляемся к началу маршрута, на луг у подножия гор. По дороге сделаем остановку у подвесного моста через реку Бзыбь — отсюда открываются красивые виды.
Знакомство с лошадьми и инструктаж. Вас встретят инструкторы — опытные и внимательные. Они подберут подходящую лошадь с учётом вашего опыта и проведут вводный инструктаж: как сидеть в седле, держать поводья и управлять животным. Детей до 7 лет сажают с инструктором.
Прогулка по Бзыбскому ущелью. Верхом мы пройдём по тисо-самшитовому лесу — не только визуальное удовольствие, но и контакт с нетронутой природой.
Водопад Джирхва (Борода). Здесь мы сделаем остановку: отдохнём, пофотографируемся, а при желании — искупаемся. Возьмите с собой полотенце и запасную одежду.
Возвращение и трансфер. Попрощаемся с лошадками на лугу и отправимся в город.
Организационные детали
Трансфер на луг проходит на комфортабельном автобусе или микроавтобусе, время в пути около 15 минут
Маршрут не требует специальной подготовки
Продолжительность прогулки: 1,5 часа без купания, 2,5 часа — с купанием (мы подскажем, как безопасно купаться в водопаде)
С вами будут опытные инструкторы из нашей команды (обычно это 4 инструктора)
ежедневно в 10:00 и 14:00
Стоимость водной прогулки
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем месте размещения в Гагре, Цандрипше и Пицунде
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Илона — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 185 туристов
Вместе с коллегами мы проводим авторские туры и экскурсии по Абхазии — как пешеходные, так и на автомобилях. Я патриот Абхазии, знаю всё об истории, обычаях, традициях и привычках местного населения нашей многонациональной республики. С любовью отношусь к гостям своей родины Апсны. Моя цель — получить от путешественников такие слова: «Мы обязательно вернёмся к вам снова!».
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
1
3
–
2
–
1
–
Ж
Жанара
12 ноя 2025
Мне безумно все понравилась, наврное лучшая моя экскурсия, лошади просто супер, обязательно возьмите с собой морковку их накормить😊
Оксана
5 ноя 2025
Мы в восторге и под яркими впечатлениями. Маршрут очень живописен, лошадки - прелесть, виды невероятно шикарные, инструктор Аслан молодчина, с юмором!! Маршрут конечно не из лёгких. Мы не первый раз гуляем верхом на лошадях! Мы оценили наш экстрим! Нам понравилось! Организация, трансфер все 👍👏😆отлично! Благодарим за невероятные эмоции!
Т
Татьяна
2 ноя 2025
Брали экскурсию 01.11.25г. Экскурсия очень понравилась, лошади вели себя хорошо! Красота нереальная, а сам водопад просто шикарный! Отличная самостоятельная прогулка на лошадях, лошади знают, что делать и тебе остаётся лишь немного их поправлять, сидела впервые на лошади, сначала страшно, потом уже входишь во вкус!
Полианна
28 окт 2025
Ввиду плохой погоды моя экскурсия превратилась в индивидуальную) Но в целом дождь совсем не помешал, маршрут красивый, лошадь спокойная
Какой-то культурно-экскурсионной программы особо не было, вплане рассказов о месте. С другой читать дальше
стороны, горы они горы и есть, может и к лучшему что не было лишней болтовни, насладилась красотами, местный парнишка-конюх вполне вежлив и обходителен, держал за руку на скользких камнях))
В общем, респект что не развернули меня как единственную сумашедшую туристку которая полезла в дождь в горы на лошади, хотя могли бы, понимаю что выручки с меня не особо много
О
Оксана
11 окт 2025
С организатором общались через вотсап. Из-за погоды пришлось перенести экскурсию на два дня. Но это того стоило - природа, верхом на лошадях - уйма эмоций!!! Детям тоже очень понравилось
М
Мария
27 июл 2025
Прекрасная прогулка по горному маршруту. Инструкторы все внимательные, сопровождают, подбирают коней. Прекрасная прогулка.
Ш
Шешина
24 июл 2025
от лошадей пахнет, очень много мух и они грязные и уставшие. в целом смирились с этим, сама поездка понравилась.
Дмитрий
14 июл 2025
Отличная экскурсия, супруга была в полном восторге. Сначала намного боялась и думала что лошади пахнут, но это не так. Во первых лошади вообще не пахнут. Во вторых они очень спокойные.
В третьих вас пешком сопровождает весь маршрут опытный инструктор, маршрут спокойный хоть и по горной местности в группе были даже с детьми трех-четырех лет и те кто вообще не ездил на лошадях. Ну и подытожим сам маршрут подобран хорошо, не устаёшь и классные фотки.