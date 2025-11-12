Конная прогулка по Бзыбскому ущелью подарит незабываемые впечатления. Туристы увидят водопад Джирхва, известный как Борода, и смогут искупаться в его прохладной чаше. Прогулка по тисо-самшитовому лесу позволяет насладиться нетронутой природой. Опытные инструкторы помогут освоиться с лошадьми, а трансфер на комфортабельном автобусе обеспечит удобство. Маршрут подходит для всех уровней подготовки и гарантирует безопасное купание

Описание водной прогулки

Сбор и трансфер. После встречи отправляемся к началу маршрута, на луг у подножия гор. По дороге сделаем остановку у подвесного моста через реку Бзыбь — отсюда открываются красивые виды.

Знакомство с лошадьми и инструктаж. Вас встретят инструкторы — опытные и внимательные. Они подберут подходящую лошадь с учётом вашего опыта и проведут вводный инструктаж: как сидеть в седле, держать поводья и управлять животным. Детей до 7 лет сажают с инструктором.

Прогулка по Бзыбскому ущелью. Верхом мы пройдём по тисо-самшитовому лесу — не только визуальное удовольствие, но и контакт с нетронутой природой.

Водопад Джирхва (Борода). Здесь мы сделаем остановку: отдохнём, пофотографируемся, а при желании — искупаемся. Возьмите с собой полотенце и запасную одежду.

Возвращение и трансфер. Попрощаемся с лошадками на лугу и отправимся в город.

Организационные детали